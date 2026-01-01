Ft
01. 01.
csütörtök
háború volodimir zelenszkij ukrán elnök nato ukrajna

Zelenszkij elárulta, milyen menetrend szerint folytatódnak a béketárgyalások

2026. január 01. 22:27

Az ukrán elnök szerint hamarosan véget érhet a háború, bár arról egyelőre szó sincs, mikor ülnek egy asztalhoz Moszkva és Kijev képviselői.

2026. január 01. 22:27
null

A következő napokban folytatódnak a tárgyalások az orosz-ukrán háború lezárásáról – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki korábban azt is elmondta, 

Ukrajna 10 százalékra van a békemegállapodástól.

Az államfő a következő napok menetrendjéről elmondta, január 3-án folytatódnak tanácsadói szinten az egyeztetések a nyugati szövetségesekkel, az Egyesült Államokkal és a NATO képviselőivel, összesen 15 ország részvételével. Hétfőn, január 5-én már a vezérkari főnökök ülnek asztalhoz, majd másnap a Nagy Britannia és Franciaország vezetésével korábban megalakult hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára kerül sor – részletezte Zelenszkij bejelentését a Welt.

Az ukrán elnök a részletekről keveset árult el, de megerősítette, hogy Ukrajna biztonsági garanciáiról folynak az egyeztetések a szövetségesekkel.

A Mandiner is beszámolt róla, Zelenszkij újévi beszédében szinte végig a háború és a béketárgyalások kérdéseivel foglalkozott. Elmondása szerint a békemegállapodás 90 százalékban már egyeztetett, és a háború befejezése akár már 2026-ban is lehetséges.

Ugyanakkor Vlagyimir Putyin újévi beszédének jelentős részét az Ukrajna elleni háború résztvevőinek szentelte. A lap cikke szerint Putyin kerülte a béketárgyalások témáját, ami véleményük szerint arra utal, hogy a Kreml folytatni akarja a háborút.

Nyitókép: Klaudia Radecka/AFP

fintaj-2
2026. január 01. 23:08
A hajlandók, Zelenszkijjel együtt, nagy disznóságra készülhetnek. Az oroszok biztonsági igényét számításba sem vevő béke terveikkel csak az időt húzzák, hogy felkészülhessenek.
Gintonic68
2026. január 01. 23:01
Valaki szólhatna az elnök úrnak, hogy az orosz hadsereg halad előre ...
europész
2026. január 01. 22:54
Remelem a mogyorobokor kiforgatja a bunkerebol.
johannluipigus
2026. január 01. 22:53
"Ukrajna 10 százalékra van a békemegállapodástól." Az bizony rossz hír a kazároknak. Nosza, küldjétek a drónokat Oroszország Anyácska valamelyik városában található üzemanyag raktárára.
