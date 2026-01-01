Zelenszkij elárulta, milyen menetrend szerint folytatódnak a béketárgyalások

A következő napokban folytatódnak a tárgyalások az orosz-ukrán háború lezárásáról – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki korábban azt is elmondta,

Ukrajna 10 százalékra van a békemegállapodástól.

Az államfő a következő napok menetrendjéről elmondta, január 3-án folytatódnak tanácsadói szinten az egyeztetések a nyugati szövetségesekkel, az Egyesült Államokkal és a NATO képviselőivel, összesen 15 ország részvételével. Hétfőn, január 5-én már a vezérkari főnökök ülnek asztalhoz, majd másnap a Nagy Britannia és Franciaország vezetésével korábban megalakult hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára kerül sor – részletezte Zelenszkij bejelentését a Welt.