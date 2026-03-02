Ft
Hírek
Hírek
Hetilap
volodimir zelenszkij szijjártó péter román albert orosz-ukrán háború orbán viktor

Egy magyar férfi hadifogságból kért segítséget

2026. március 02. 17:12

Egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnöktől és Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminisztertől.

2026. március 02. 17:12
null

Újabb magyar küldött üzenetet a háború poklából, amely újra emlékeztet, hogy mennyire közel van Magyarországhoz a konfliktus. 

„Orbán Viktorhoz illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni, azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki innen, mert orosz hadifogságba kerültem”

 – mondja egy felvételen az ukrán-magyar kettős állampolgárságú férfi. Román Albert egyúttal arról is beszél, hogy Volodimir Zelenszkij emberrablói vitték el akarata ellenére a frontra – számolt be az Origo. 

A férfi elmondta: a TCK toborzói vitték el, majd a frontra szállították, ahol azonban megsérült. Hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.

„Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt”

– számolt be Román Albert. Az oroszok elfogták, és állítása szerint kapott orvosi ellátást. A férfi a videó utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.

Fontos megjegyezni, hogy a videó hadifogságban készült, vélhetően az oroszok felügyelete alatt, de egy bizonyos: a háború alatt már több kárpátaljai került orosz hadifogságba.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Yasuyoshi CHIBA / AFP

