Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Magyar Péter választás

Nem kizárt, hogy a tiszások nagyot csalódnának egy „rendszerváltásban”

2026. január 02. 06:29

A Tisza politikusai spórolnak a részletekkel.

2026. január 02. 06:29
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Index.hu

„Egyelőre keveset tudni arról, milyen alkotmányjogi és közjogi változtatásokat léptetne életbe egy esetleges Tisza-kormány, és mit jelentene valójában egy új rendszerváltás Magyar Péterék hatalomra jutása esetén jövő tavasszal.

A Tisza politikusai – köztük Magyar Péter – ugyan sokszor emlegetik a rendszerváltás szükségességét, de spórolnak a részletekkel, így az ellenzéki választópolgárok alapvetően saját vágyaikat vetíthetik ki a 2026-os rendszerváltásba, némi túlzással mindenki azt láthat bele, amit akar. Ez igaz a vezető balliberális budapesti értelmiségre is, amelynek tagjai – informálisan és nyilvánosan – a szerintük diktatórikus és/vagy autokratikus Orbán-rezsim leépítését, a hatalmi ágak valós szétválasztásának helyreállítását, a szabadság és a demokrácia visszaállítását várják a remélt kormányváltástól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

 

»Most be kell állni a Tisza mögé, a választások révén álljon vissza a liberális demokrácia, a fékek és ellensúlyok rendszere, ehhez viszont a Fideszt előbb a választásokon el kell takarítani a hatalomból, majd utána, az immár szabadságra épülő új politikai rendszerben a különböző pártok, fair körülmények között szabadon versenyezhetnek majd egymással«. Fleck Zoltán, Vörös Imre és mások jövőről alkotott közjogi elképzeléseinek ez erősen leegyszerűsített változata, de a lényeg ez.

Vörös Imre egykori alkotmánybíró több alkalommal is írt arról, hogy a NER-es alaptörvény semmis, mert a fideszes hatalmi rendszer a hatalom kizárólagos megszerzésére irányult, amit a korábbi alkotmány tételesen tiltott, és ennek megszegésével gyakorolják Orbánék a hatalmat.

De mit mondanak ehhez képest Magyar Péterék?”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. január 02. 08:00
Nem kizárt? Ők lennének a legjobban felháborodva! A mostani "háborgók" túlnyomó része nem is élt még a jelenlegi kormányzat regnálásán kívül más kormányzat alatt, vagy még taknyos gyerek volt! Fingjuk sincs, milyen az a sávos jövedelemadó, hogy milyen az a magas rezsidíj, hogy hiába keresel, nincs munkahely, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Nincs semmi tapasztalatuk egy Gyurcsány vagy egy Horn - kormányról, egy komcsi gazdaságpolitikáról. A mai negyvenesek , negyvennél fiatalabbaknak kevés aktív évet töltöttek balos kormányzás alatt. Mit érdekelte őket a gazdaság politika tinédzserként, hogy hogyan adóznak a szüleik, milyen a nyugdíjuk a nagyszüleiknek? Mennyi a gáz meg a villanyszámla? Semmi élettapasztalatuk abból az időből! Az ilyeneket lehet hülyíteni! Szoktam is emlegetni, hogy rájuk is férne egy balos 4-8 év! Csak ott a bibi, hogy a maiak már úgy elcsesznék az országot, hogy nem lehetne normalizálni!
Válasz erre
2
0
gyzoltan-2
2026. január 02. 07:58
A gazdasági, a társadalmi tragédiát látom felsejleni a "Tisza" Magyar Péter megjelentetésével! Elkerülhetetlennek ítélt tragédiát, mely rosszabbat ígér, mint amit valahogy túléltünk az 1990 körüli évtizedekben! Aki átélte tudja! Magyar Péter semmit sem tud, semmit sem tapasztalt meg, a bolsevista-kommunista rendszer védett, óvott kegyence volt, amint a felmenői is! Most is nála tehetségesebb hőbörgők kaparják neki a forró gesztenyét, gondolhatunk itt Hadházyra, Noárra, Potyondira, Cserhalmira, vagy akár Puzsérra... Az egyébként szimpatikus Cserhalmi szereplése, téves felfogása, végső soron, a lényeg elhallgatása, a színészi játék előtérbe tolása, felveti a celebeskedés vádját..! A szerencsétlen sorsú gyerekeket helyezi elénk, holott a megviselt , meggyötört, rendezetlen családok, nem várt, nem kívánt szülések, és még mi minden az, ami méltatlanul a szőnyeg alatt lappang... Cserhalmi úr! A magyarság megosztása, megosztottsága, előrébb viszi ügyeinket?! -átgondolta, hogy mit cselekszik?!
Válasz erre
1
0
time
2026. január 02. 07:31
Milyen jó is lenne most egy igazán szabad, igazán liberális rendszer, ahol 125 párt nem akarna hatalmat, hanem random koalíciókban kormányozna- mindegyik pont ugyanúgy: ahogy a gazdik parancsolják...
Válasz erre
3
0
istvanpeter
2026. január 02. 07:08
Igen, a bolsevik fasiszta szélhámosok tényleg visszaállítanák a demokráciát egy jó kemény liberális diktatúrára és önkényuralomra.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!