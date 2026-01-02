Nem kizárt, hogy a tiszások nagyot csalódnának egy „rendszerváltásban”

»Most be kell állni a Tisza mögé, a választások révén álljon vissza a liberális demokrácia, a fékek és ellensúlyok rendszere, ehhez viszont a Fideszt előbb a választásokon el kell takarítani a hatalomból, majd utána, az immár szabadságra épülő új politikai rendszerben a különböző pártok, fair körülmények között szabadon versenyezhetnek majd egymással«. Fleck Zoltán, Vörös Imre és mások jövőről alkotott közjogi elképzeléseinek ez erősen leegyszerűsített változata, de a lényeg ez.

Vörös Imre egykori alkotmánybíró több alkalommal is írt arról, hogy a NER-es alaptörvény semmis, mert a fideszes hatalmi rendszer a hatalom kizárólagos megszerzésére irányult, amit a korábbi alkotmány tételesen tiltott, és ennek megszegésével gyakorolják Orbánék a hatalmat.

De mit mondanak ehhez képest Magyar Péterék?”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert