G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

2026. február 04. 21:50

A „konvergencia-programként” elhíresült dokumentum az élet minden területére kiterjedne. A Nézőpont Intézet azt is kimutatta, hány emberre lennének hatással a Tisza megszorításai.

2026. február 04. 21:50
null
Mandiner
Mandiner

Nem csitul a botrány az Index által nyilvánosságra hozott Tisza-tervek kapcsán, amely komoly megszorításokat ígérne a magyar lakosságnak. A Nézőpont Intézet azt is megvizsgálta, hogy a dokumentumban szereplő elképzelések megvalósulása hány embert érintene Magyarországon. Az adatokat a Mestertervben elemeztük ki.

Milliókat érintene a baloldali megszorítás

A Nézőpont Intézet adataiból egyértelműen látszik, hogy a rezsicsökkentés megszüntetése majdnem mindenkit érintene az országban.

  • Közel hatmillió honfitársunknak kellene többet fizetnie az áramért és a gázért.
  • Az eb- és macskaadó 4,6 millió,
  • a progresszív-adóemelés majdnem hárommillió magyarnak okozna többlet terhet.
  • A 13. és a 14. havi nyugdíj eltörlése két és félmillió magyar nyugdíjast venne célba,
  • az SZJA-menetesség megszüntetése pedig nyolcszázezer magyar embert érintene rosszul

– ismertette a Nézpont Intézet adatait Mráz Ágoston Sámuel (vö. alábbi grafikon – a szerk.).

A Tisza Párt konvergenciaprogramja mindenkinek okozna többlet terhet (Forrás: Mesterterv/Képernyőkép)

A Nézőpont Intézet vezetője azt is szemléltette (lenti kép), hogy a lakosság hányszorosan lenne érintett az egyes megszorítások kapcsán. Ennek kapcsán kiderült, hogy

szinte az egész felnőtt lakosságra nézve lenne valamilyen következménye a Tisza-terveknek. Ráadásul a felnőtt lakosság közel fele, kétszeresen is károsultja lenne Magyar Péterék kiszivárgott programjának.

Mutatjuk a fentebb említett ábrát:

7,6 millió fő majdnem a teljes magyar felnőtt lakosságot jelenti (Forrás:  YouTube-képernyőfotó)

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Fotó: Balint Szentgallay / AFP

 

