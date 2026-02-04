Itt a legfrissebb grafikon: ennyi magyart érintene a Tisza Párt megszorító csomagja

Orbán Viktor: A meló fogja eldönteni ezt a választást (VIDEÓ)
Azok, akik szenvedélyesen szeretik a hazájukat, többségben vannak – mondta Orbán Viktor a Mandiner Klubest rendezvényén.
A „konvergencia-programként” elhíresült dokumentum az élet minden területére kiterjedne. A Nézőpont Intézet azt is kimutatta, hány emberre lennének hatással a Tisza megszorításai.
Nem csitul a botrány az Index által nyilvánosságra hozott Tisza-tervek kapcsán, amely komoly megszorításokat ígérne a magyar lakosságnak. A Nézőpont Intézet azt is megvizsgálta, hogy a dokumentumban szereplő elképzelések megvalósulása hány embert érintene Magyarországon. Az adatokat a Mestertervben elemeztük ki.
A Nézőpont Intézet adataiból egyértelműen látszik, hogy a rezsicsökkentés megszüntetése majdnem mindenkit érintene az országban.
– ismertette a Nézpont Intézet adatait Mráz Ágoston Sámuel (vö. alábbi grafikon – a szerk.).
A Nézőpont Intézet vezetője azt is szemléltette (lenti kép), hogy a lakosság hányszorosan lenne érintett az egyes megszorítások kapcsán. Ennek kapcsán kiderült, hogy
szinte az egész felnőtt lakosságra nézve lenne valamilyen következménye a Tisza-terveknek. Ráadásul a felnőtt lakosság közel fele, kétszeresen is károsultja lenne Magyar Péterék kiszivárgott programjának.
Mutatjuk a fentebb említett ábrát:
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Fotó: Balint Szentgallay / AFP