Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Néhány hónappal a 2026-os választás előtt saját magát hozta kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt, miután legutóbb „leigazolt szakértőikkel” több olyan témát is nagyító alá tettek, amely igencsak nehéz helyzetbe hozza Magyar Pétert, aki eddig mintegy kínosan kerülte azokat. Mik ezek a témák?

Ukrajna és energia: amiket eddig került a Tisza Párt

A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: Orbán Anita megjelenésével Ukrajna kérdésében is színt kell majd vallania Magyar Péternek. Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: a Tisza Párt eddig mindig kerülte a háború és Ukrajna kérdését, mivel álláspontjuk ez ügyben nem tisztázott és inkább a brüsszeli vonalat követi.