Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv kampány Magyar Péter Mráz Ágoston Sámuel

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

2026. február 05. 11:10

Kapitány István és Orbán Anita érkezésével Magyar Péterék a szakértői oldalt szerették volna erősíteni. Ehhez azonban a Tisza Párt számára kínos témákat is fel kell vállalniuk.

2026. február 05. 11:10
null
Mandiner
Mandiner

Néhány hónappal a 2026-os választás előtt saját magát hozta kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt, miután legutóbb „leigazolt szakértőikkel” több olyan témát is nagyító alá tettek, amely igencsak nehéz helyzetbe hozza Magyar Pétert, aki eddig mintegy kínosan kerülte azokat. Mik ezek a témák? 

Ukrajna és energia: amiket eddig került a Tisza Párt

A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: Orbán Anita megjelenésével Ukrajna kérdésében is színt kell majd vallania Magyar Péternek. Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: a Tisza Párt eddig mindig kerülte a háború és Ukrajna kérdését, mivel álláspontjuk ez ügyben nem tisztázott és inkább a brüsszeli vonalat követi.

Mintha egy öngólt rúgott volna ezzel a Tisza Párt.

Egy olyan személyt jelölt a kampánycsapatába miniszterjelölt-jelöltnek, aki generálja a kellemetlen témákat a Tisza kampányában” – fejtette ki az elemző, aláhúzva, hogy

„ha csak annyit tesznek Orbán Anitával, hogy bemondják, hogy van egy jelölt, még megúszhatják szárazon. de ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne.”

G. Fodor Gábor egyetértett kollégájával, miszerint Kapitány és Orbán „új” témaként a baloldalon is behozzák Ukrajna és az energia kérését a kampányba. A XXI. század stratégiai igazgatója ennek kapcsán emlékeztetett:

Magyarországon azért mi fizetjük az egyik legkisebb rezsit Európában, mert van olcsó orosz olaj és gáz, és van rezsicsökkentés. Most ezek a szereplők – akár Kapitány, akár Orbán Anita – érdekeltek az ukrán palagázban. Tehát a két név Ukrajnával, valamint abban a törekvésben mosódik össze, hogy Magyarországon ne legyen olcsó gáz és olaj (...) és végső soron ne legyen rezsicsökkentés”

– fogalmazott G. Fodor.

„ennek a két névnek a feltűnése beindítja a vészcsengőt: Ukrajna, háború, energia, biztonság.” 

És mint az elemző aláhúzta: ráadásul „maga a Tisza Párt hozza be ezeket a témákat”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: AFP

 

Összesen 107 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 05. 12:40
Az ukrán frontra Magyar Péterrel!
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 05. 12:34
Soros filantróp bácsi fizeti a zenészt, ezért olyan muzsikát játszanak , amit rendelt. Látszik a fostoson, hogy nem érzi jól magát az ideejtőernyőztetett ellenőrökkel, mert elég karót nyelt lett az utóbbi időben. Kapitány, aki jól megkreált marketing mondatokat puffogtat, mint: " Nem szabad beavatkoznunk a piacba, mert a múltból tudjuk, hogy ez nem volt jó!" Ez az én olvasatomban annyit jelent, hogy szabadon vihet bárki bármit és úgy emel árat, ahogy akar! Aztán itt van a gázkérdés! Ő is nagyon bele van szerelmesedve a DIVERZIFIKÁCIÓ szóba! De, hogy ez aztán mit takar?! A másik, hogy Sorosék és Rutte is bevásárolták magukat elég jól az ukrán palagázba! Kell egy ember, aki ezt levezényli nekik, na erre pont megfelel Kapitány, hogy ezt a magyarokra is rákényszerítsék! Ugyanúgy tud bólogatni és feladatokat végrehajtani, mint a pöti. A rossz mimikájú nőt nem ismerem, de ha onnan ejtőernyőztették, már eleve nálam patás ördögi rangot kap, mert az már jó nem lehet!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 05. 12:32
Magyar Péter csámpásan megy. Aki nem hiszi, járjon utána!
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 05. 12:30
A ti szop art nem kettő, hanem semennyi új témát nem vitt sehova.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!