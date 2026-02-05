Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
2026. február 05. 11:10
Kapitány István és Orbán Anita érkezésével Magyar Péterék a szakértői oldalt szerették volna erősíteni. Ehhez azonban a Tisza Párt számára kínos témákat is fel kell vállalniuk.
Néhány hónappal a 2026-os választás előtt saját magát hozta kellemetlen helyzetbe a Tisza Párt, miután legutóbb „leigazolt szakértőikkel” több olyan témát is nagyító alá tettek, amely igencsak nehéz helyzetbe hozza Magyar Pétert, aki eddig mintegy kínosan kerülte azokat. Mik ezek a témák?
Ukrajna és energia: amiket eddig került a Tisza Párt
A fentiek kapcsán Mráz Ágoston Sámuel rámutatott: Orbán Anita megjelenésével Ukrajna kérdésében is színt kell majd vallania Magyar Péternek. Mint a Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: a Tisza Párt eddig mindig kerülte a háború és Ukrajna kérdését, mivel álláspontjuk ez ügyben nem tisztázott és inkább a brüsszeli vonalat követi.
Mintha egy öngólt rúgott volna ezzel a Tisza Párt.
Egy olyan személyt jelölt a kampánycsapatába miniszterjelölt-jelöltnek, aki generálja a kellemetlen témákat a Tisza kampányában” – fejtette ki az elemző, aláhúzva, hogy
„ha csak annyit tesznek Orbán Anitával, hogy bemondják, hogy van egy jelölt, még megúszhatják szárazon. de ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne.”
G. Fodor Gábor egyetértett kollégájával, miszerint Kapitány és Orbán „új” témaként a baloldalon is behozzák Ukrajna és az energia kérését a kampányba. A XXI. század stratégiai igazgatója ennek kapcsán emlékeztetett:
Magyarországon azért mi fizetjük az egyik legkisebb rezsit Európában, mert van olcsó orosz olaj és gáz, és van rezsicsökkentés. Most ezek a szereplők – akár Kapitány, akár Orbán Anita – érdekeltek az ukrán palagázban. Tehát a két név Ukrajnával, valamint abban a törekvésben mosódik össze, hogy Magyarországon ne legyen olcsó gáz és olaj (...) és végső soron ne legyen rezsicsökkentés”
– fogalmazott G. Fodor.
„ennek a két névnek a feltűnése beindítja a vészcsengőt: Ukrajna, háború, energia, biztonság.”
És mint az elemző aláhúzta: ráadásul „maga a Tisza Párt hozza be ezeket a témákat”.