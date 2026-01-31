Ft
Ft
3°C
1°C
Ft
Ft
3°C
1°C
01. 31.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 31.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor tisza párt magyar péter mráz ágoston sámuel mesterterv

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

2026. január 31. 17:49

„Ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne” – értékelték a Tisza miniszterjelölt-jelöltjét.

2026. január 31. 17:49
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter és a Tisza Párt narratívájában Orbán Anita képzett diplomataként került bemutatásra, aki a Tisza kormányzóképességét hivatott erősíteni. Az új „szakértő” kapcsán több kérdés is felmerült, amelyeket eddig mindenáron kerülni próbáltak Magyar Péterék. Hogy miről is van szó, azt a Mestertervben beszéltük át.

A kellemetlen témák és a megfogalmazás

Orbán Anita érkezése nem tett jót a Tisza kampányának – értekelte Magyar Péter új „igazolását” Mráz Ágoston Sámuel,  a Nézőpont Intézet vezetője. Mint az elemző rámutatott:

Orbán Anita korábbi nyilatkozatai és kapcsolatrendszere miatt ugyanis Ukrajna is bekerül a kampány központi kérdései közé, ami a Tisza Pártra nézve nem szerencsés.

Mint Mráz emlékeztetett: a Tisza Párt eddig mindig kerülte a háború és Ukrajna kérdését, mivel álláspontjuk ez ügyben nem tisztázott és inkább a brüsszeli vonalat követi.

Mintha egy öngólt rúgott volna ezzel a Tisza Párt.

Egy olyan személyt jelölt a kampánycsapatába miniszterjelölt-jelöltnek, aki generálja a kellemetlen témákat a Tisza kampányában” – fejtette ki az elemző, aláhúzva, hogy

„ha csak annyit tesznek Orbán Anitával, hogy bemondják, hogy van egy jelölt, még megúszhatják szárazon. de ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne.”

„Klasszikusan a külügyminisztereknek nagyon fontos tulajdonsága, hogy precízen fogalmaznak” – tette hozzá Mráz, egy példát (lengyel ügy) is említve arra, hogy szerinte „a precíz fogalmazás nem erőssége Orbán Anitának”.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2026. január 31. 18:56
Engem a nő beszéde és mimikái taszítanak!
Válasz erre
2
0
google-2
2026. január 31. 18:55
Nem kell nekünk egy másik Kaja Kallas. Belőle egy is sok.
Válasz erre
0
0
freely
2026. január 31. 18:52
Fidesznyikek fölsorakoztak. Lesz itt nagy pofára esés.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. január 31. 18:37
Nem ők hívták. Küldték hozzájuk.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!