Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Magyar Péter és a Tisza Párt narratívájában Orbán Anita képzett diplomataként került bemutatásra, aki a Tisza kormányzóképességét hivatott erősíteni. Az új „szakértő” kapcsán több kérdés is felmerült, amelyeket eddig mindenáron kerülni próbáltak Magyar Péterék. Hogy miről is van szó, azt a Mestertervben beszéltük át.
Orbán Anita érkezése nem tett jót a Tisza kampányának – értekelte Magyar Péter új „igazolását” Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Mint az elemző rámutatott:
Orbán Anita korábbi nyilatkozatai és kapcsolatrendszere miatt ugyanis Ukrajna is bekerül a kampány központi kérdései közé, ami a Tisza Pártra nézve nem szerencsés.
Mint Mráz emlékeztetett: a Tisza Párt eddig mindig kerülte a háború és Ukrajna kérdését, mivel álláspontjuk ez ügyben nem tisztázott és inkább a brüsszeli vonalat követi.
Mintha egy öngólt rúgott volna ezzel a Tisza Párt.
Egy olyan személyt jelölt a kampánycsapatába miniszterjelölt-jelöltnek, aki generálja a kellemetlen témákat a Tisza kampányában” – fejtette ki az elemző, aláhúzva, hogy
„ha csak annyit tesznek Orbán Anitával, hogy bemondják, hogy van egy jelölt, még megúszhatják szárazon. de ha Orbán Anita beszélni fog a gondolatairól, akkor nagyon sok rizikó lesz benne.”
„Klasszikusan a külügyminisztereknek nagyon fontos tulajdonsága, hogy precízen fogalmaznak” – tette hozzá Mráz, egy példát (lengyel ügy) is említve arra, hogy szerinte „a precíz fogalmazás nem erőssége Orbán Anitának”.
