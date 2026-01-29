Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

A közvélemény-kutatók sorra hozzák ki a jóslataikat az áprilisi országgyűlési választásokkal kapcsolatban. A Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet felmérései egybevágnak (lenti kép). A Fidesz vagy a Tisza Párt győzelme a reálisabb, ha már nem változik érdemben a verseny állása a választásokig? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: A Tisza elérte a növekedési plafonját

„Ez a két kutatás egybevág” – értékelte G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az alábbi ábra eredményeit. Mint részletezte: a kutatások egyaránt 40 százalékosra teszik a Tisza Párt támogatottságát, amelyről „azt mondtuk már decemberben, hogy a Tisza elérte a növekedési plafonját” – idézte fel a szakértő.