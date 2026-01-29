Ft
Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

2026. január 29. 20:49

„Ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki” – fogalmazott a szakértő.

2026. január 29. 20:49
A közvélemény-kutatók sorra hozzák ki a jóslataikat az áprilisi országgyűlési választásokkal kapcsolatban. A Nézőpont Intézet és a XXI. Század Intézet felmérései egybevágnak (lenti kép). A Fidesz vagy a Tisza Párt győzelme a reálisabb, ha már nem változik érdemben a verseny állása a választásokig? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: A Tisza elérte a növekedési plafonját

„Ez a két kutatás egybevág” – értékelte G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az alábbi ábra eredményeit. Mint részletezte: a kutatások egyaránt 40 százalékosra teszik a Tisza Párt támogatottságát, amelyről „azt mondtuk már decemberben, hogy a Tisza elérte a növekedési plafonját” – idézte fel a szakértő.

Fidesz, Tisza 80 nappal a választások előtt.
Grafika: Mandiner/Mesterterv c. műsor

a Tisza Pártnak már „nincs további növekedési potenciálja. a Fidesz esetében viszont még lehet, a mozgósítástól függ”. Ami a szakértő szerint „a fideszes szavazók részvételi hajlandóságát növelheti”

– húzta alá az elemző. „Tehát, ha a reményeink nem csalnak, és így folytatódik minden, akkor ez a maximum. Ez a 40, amit a Tisza oldalán láthatunk. A narancssárga szín pedig mehet még felfelé” – tette hozzá.

G. Fodor a baloldali mérésekre is kitért, amelyekkel a fenti eredmények mintha élesen ellentétben állnának. Ezzel kapcsolatban a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója úgy fogalmazott: „Nem véletlenül alakult ki a mérők harca, hogy külön műsorokat szentelnek annak, hogy a mi méréseinket delegitimálják, a saját méréseiket pedig felstilizálják. Illetve

megpróbálják megmagyarázni, hogy az a különbség, amit a Tisza javára mérnek, az mégse elegendő annak a kijelentéséhez, hogy biztosan a Tisza fog nyerni.

Elgondolkodható, hogy mi zajlik” – fejtette ki.

Mráz: Politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt

A baloldali mérések kapcsán Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott: 

„a baloldali, liberális világban elhitték a saját sztorijukat, hogy ők ezt a választást meg fogják nyerni”, azonban mint rámutatott: mostanra „még a baloldali közvéleménykutatók is, mintha elkezdtek volna a fékre rálépni, és magyarázni, hogy az, amit most látunk, az lehet, hogy majd pont fordítva lesz”.

Az elemző szerint tehát

„ha egy lépés távolságból nézzük, akkor érzi mindenki, hogy ez a sztori megakadt a Tiszának, az esélyei visszaszorulóban vannak, és az, amit a XXI. század, vagy éppen a nézőpont lát, hogy a Fidesz győzelme esélyesebb, és a Fidesz nyerné meg a választást, ez a valós realitás”

– szögezte le a Nézőpont Intézet vezetője.

Ebből a kutatási eredményből egyértelműen egy Fidesz-győzelem olvasható ki, és egy Tisza-vereség”

– szögezte le a Nézőpont Intézet vezetője.

A baloldali mérések 

„Lényegében arról van szó, hogy politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, és látják, hogy mi a valóság, és elkezdték valahogyan ehhez közelíteni a számaikat. de nem akarják elengedni azt az állítást, hogy szerintük a Tisza vezetne”

– mutatott rá.

„Gondoljunk bele: ha valaki 18 százalékos Tisza-előnyt mondott, és tudja, hogy nem ez a helyzet, akkor a következő 80 napban folyamatosan azt kéne üzennie, hogy fogy a Tisza előnye. Érthető, hogy ezt politikai okokból nem vállalják be” – tette hozzá.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

