pottyondy edina tisza párt mosonmagyaróvár korda györgy balázs klári Magyar Péter

Korda György miatt bukhat Magyar Péter? Pottyondy Edina durván kiakadt

2026. március 16. 05:55

Ezek tényleg érzik a vesztüket, mindenbe próbálnak görcsösen belekapaszkodni.

2026. március 16. 05:55
null
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A Tisza Párt és Magyar Péter nem tudja tematizálni a közéletet, kidurranni látszik a kamuból és gyűlöletből fújt lufi. Nem tudnak mit mondani már a saját szavazóiknak sem. Ezért azt a taktikát választották, hogy megpróbálnak az eddigieknél is nagyobbat hazudni.

Magyar Péter azt kezdte el terjeszteni, hogy a mozikban futó kampányfilmjére Bohár Daniék vásárolják fel a jegyeket, azért konganak az ürességtől a vetítőtermek. Majd kiderült az is, hogy a tiszások veszik meg az Én, a kétarcú című, Magyar Péterről szóló, leleplező erejű képregényt, pusztán ezért áll az eladási listák élén.

A legújabb eszement kamujuk Pottyondy Edina nevéhez fűződik.

A internet vicsorgó démona a Facebook-oldalán fakadt ki:

»Milyen elképesztő pofátlanság! Beszélgettem egy mosonmagyaróvári volt osztálytársammal, aki mesélte, hogy március 6-án nálunk járt Magyar Péter. Brutál sokan voltak, olyanok is, akiknek eddig eszük ágában sem volt politikai rendezvényen részt venni. De ez most mindegy is. A Tisza országjárásával párhuzamosan azonban zajlott egy másik esemény a városban. A miniszterelnök úr ultipartnere, Korda György és Balázs Klári tartott INGYENES koncertet. Pont a Tisza-gyűléssel egy időben. A cechet a kormányzati plakátokon milliárdokat kaszáló Rogán-közeli cég állta. Nem hittem el. Ma-ma-ma, Mamma mia! Hogy lehet ennyire piti, aljas, pazarló és szánalmas egy egész rendszer? Azért képesek milliókat, vagy inkább tízmilliókat kifizetni, hogy az ellenzéki gyűlésen ne háromezren legyenek, hanem kétezer-hatszázan…«

Ízlelgessük Pottyondy szavait! Azért koncertezett történetesen pont Mosonmagyaróváron a Korda–Balázs-duó, mert a Fidesz el akarta csábítani a nézőket Magyar Péter szánalmas kis rendezvényéről. Elképesztő képzettársítás! Ezek tényleg érzik a vesztüket, mindenbe próbálnak görcsösen belekapaszkodni. Így akarják majd megmagyarázni április 12-én a csúfos vereségüket is.”

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nnjohn
2026. március 16. 09:48
Csak az aljadék Pojáca Messiás szervezhet rá bárki másra bármilyen CopyPaste programot, ugyi Edinácska!!?? Így értetted, ugyi ??? Csak a Messiásod engedheti meg magának, hogy Erdélyben egy faluban a betakaritási ünnepet is rendőrséggel lehet szétveretni, mert a zene zavarta a Messiásod turnéját a falu másik végén, ugyi, Edinácska ??? Egyébként jól vagy ??? Vagy csak hiányzik már a kommunizmus rendszere, ahol majd a diktatúrátoknak nem tetsző dolgokat betiltja !? Ugyi így gondolod, Edinácska ???
5m007h 0p3ra70r
2026. március 16. 09:48
>>narancsliget 2026. március 16. 07:25 Beszélgettem egy mosonmagyaróvári volt osztálytársammal, aki mesélte, hogy március 6-án nálunk járt Magyar Péter. << Elmesélte neked, hogy nálatok járt a magyarpéter? >>Brutál sokan voltak, olyanok is, akiknek eddig eszük ágában sem volt politikai rendezvényen részt venni. << Sőt! Még olyanok is ott voltak, akik oda sem mentek! Persze a magyarpéter fészbúkja is így működik, meg a választási méréseik. Olyanok is lájkolnak akiknek nincs fészbúkjuk és olyanok is válaszolják hogy a tiszára szavaznak, akiket fel sem hívtak. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. március 16. 09:44
R E T T E G N E K
Box Hill
2026. március 16. 09:43
Rákosi elvtárs még több érdeklődőt elvinne tőletek. Úgyhogy örüljetek, hogy Sztálin legjobb tanítványa nem indul.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!