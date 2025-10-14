Megadta: Korda György is csatlakozott a DPK-hoz

Rákapcsoltak a szervezők – térképen mutatjuk a békemenet útvonalát
A CÖF 9 órától várja a résztvevőket október 23-án az Elvis Presley téren.
Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör.
Újabb Digitális Polgári Kör jött létre: ezúttal az ulti, a klasszikus magyar kártyajáték került a középpontba – írta meg az Index. Az Ulti Digitális Polgári Kör célja, hogy közösséget építsen mindazokból, akik szeretik a stratégiai gondolkodást, a folyamatos döntési helyzeteket és az izgalmas játékokat.
A kezdeményezéshez már több ismert személyiség is csatlakozott, köztük Korda György énekes, aki régóta szenvedélyes ultijátékos.
A tagok között megtalálható Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, valamint a Magyar Ultiszövetség alelnöke, Borbély Imre is.
A csoport közleménye szerint az ulti több mint egyszerű kártyajáték: „Egy igazi társas élmény, amely stratégiaalkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost” – fogalmaznak.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy az ulti varázsa a folyamatos döntési helyzetekben rejlik – abban, mikor érdemes blöffölni, és mikor kell bátran kockáztatni. A játékban a kombinációk és az intuíció összhangja is kulcsfontosságú, hiszen az ulti nemcsak a lapokról, hanem a kommunikációról, a megértésről és a csapatmunkáról is szól.
A Digitális Polgári Körök hálózata az utóbbi hónapokban folyamatosan bővül.
A múlt héten megalakult a Vadász Digitális Polgári Kör, amely a felelős vadgazdálkodás és a magyar vadászati hagyományok megőrzését tűzte zászlajára. Szeptemberben pedig a Bajtársak Digitális Polgári Kör indult el, amelyhez többek között ifjabb Schobert Norbert is csatlakozott.
Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád