Korda György DPK Digitális Polgári Kör kártyajáték

Megadta: Korda György is csatlakozott a DPK-hoz

2025. október 14. 15:40

Megalakult az Ulti Digitális Polgári Kör.

2025. október 14. 15:40
null

Újabb Digitális Polgári Kör jött létre: ezúttal az ulti, a klasszikus magyar kártyajáték került a középpontba – írta meg az Index. Az Ulti Digitális Polgári Kör célja, hogy közösséget építsen mindazokból, akik szeretik a stratégiai gondolkodást, a folyamatos döntési helyzeteket és az izgalmas játékokat.

A kezdeményezéshez már több ismert személyiség is csatlakozott, köztük Korda György énekes, aki régóta szenvedélyes ultijátékos. 

A tagok között megtalálható Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, valamint a Magyar Ultiszövetség alelnöke, Borbély Imre is.

A csoport közleménye szerint az ulti több mint egyszerű kártyajáték: „Egy igazi társas élmény, amely stratégiaalkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost” – fogalmaznak.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy az ulti varázsa a folyamatos döntési helyzetekben rejlik – abban, mikor érdemes blöffölni, és mikor kell bátran kockáztatni. A játékban a kombinációk és az intuíció összhangja is kulcsfontosságú, hiszen az ulti nemcsak a lapokról, hanem a kommunikációról, a megértésről és a csapatmunkáról is szól.

A Digitális Polgári Körök hálózata az utóbbi hónapokban folyamatosan bővül. 

A múlt héten megalakult a Vadász Digitális Polgári Kör, amely a felelős vadgazdálkodás és a magyar vadászati hagyományok megőrzését tűzte zászlajára. Szeptemberben pedig a Bajtársak Digitális Polgári Kör indult el, amelyhez többek között ifjabb Schobert Norbert is csatlakozott.

***

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

hakapeszim
2025. október 14. 16:41
Na, ő is már csak a "fél ország Egérkéje".
csak-noris
2025. október 14. 16:39
Kezet foghat a Bodrogival.Igazi túlélők. Szélkakas efektus működik mindkettőnél.
elfogulatlan
2025. október 14. 16:36
Orbán ebből az őskövület maszoposból is fidesz szvazót csinált.
Chekke-Faint
2025. október 14. 16:29
Hogy mondják ezt póker nyelven Gyuri bácsi?
