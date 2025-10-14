Megadta: Korda György is csatlakozott a DPK-hoz

Újabb Digitális Polgári Kör jött létre: ezúttal az ulti, a klasszikus magyar kártyajáték került a középpontba – írta meg az Index. Az Ulti Digitális Polgári Kör célja, hogy közösséget építsen mindazokból, akik szeretik a stratégiai gondolkodást, a folyamatos döntési helyzeteket és az izgalmas játékokat.

A kezdeményezéshez már több ismert személyiség is csatlakozott, köztük Korda György énekes, aki régóta szenvedélyes ultijátékos.

A tagok között megtalálható Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, valamint a Magyar Ultiszövetség alelnöke, Borbély Imre is.

A csoport közleménye szerint az ulti több mint egyszerű kártyajáték: „Egy igazi társas élmény, amely stratégiaalkotást, együttműködést és ügyességet igényel. Itt nemcsak a saját lapjainkra, hanem a partnerünk lépéseire is figyelnünk kell, miközben próbáljuk kiismerni a másik játékost” – fogalmaznak.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy az ulti varázsa a folyamatos döntési helyzetekben rejlik – abban, mikor érdemes blöffölni, és mikor kell bátran kockáztatni. A játékban a kombinációk és az intuíció összhangja is kulcsfontosságú, hiszen az ulti nemcsak a lapokról, hanem a kommunikációról, a megértésről és a csapatmunkáról is szól.