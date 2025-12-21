Ft
dpk kárpátaljai „ elfelejtett ” gyermekek segítése jótékonysági alapítvány jónak lenni jó! orbán viktor

Szívmelengető felvételeket tett közzé Orbán Viktor: viccnek indult, de valami nagy dolog lett belőle (VIDEÓ)

2025. december 21. 15:55

A dedikált pulóverek licitje révén folytatódik a jótékonysági gyűjtés a kárpátaljai magyarok megsegítésére.

2025. december 21. 15:55
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szegeden folytatódott a békepárti országjárás amelyen nyilvánosságra hozták, mekkora összeg gyűlt össze a DPK-webshop vásárlásaiból. Az ott eladott termékek bevételéből összegyűlt adományt a Jónak lenni jó! kampány keretei között a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványnak, azaz a KEGYES-nek adjál majd át. 

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Digitális Polgári Körök termékeinek értékesítéséből, valamint a dedikált relikviákra érkező felajánlásokból

 a kárpátaljaiak megsegítésére szánt összeg már elérte az 50 millió forintot.

Mindeközben a licit továbbra is zajlik a kormányfő egyedi, mesterterves mintájú, aláírással ellátott pulóvereire. A miniszterelnök különleges aláírásával ellátott pulóverei iránt vasárnap estig még lehet ajánlatot tenni.

A kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Ha egy országnak nagy a szíve… Viccnek indult, segítség lett belőle”.

A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a dedikált darabokból csupán néhány tucat készült.

„A semmiből csinálni valamit, az nagy dolog. 50 milliót csinálni a semmiből az valami”– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki köszönetet mondott az eddigi támogatásokért, és egyben arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a liciten, hiszen minden felajánlott forint jó ügyet szolgál.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

