Szívmelengető felvételeket tett közzé Orbán Viktor: viccnek indult, de valami nagy dolog lett belőle (VIDEÓ)

Mindeközben a licit továbbra is zajlik a kormányfő egyedi, mesterterves mintájú, aláírással ellátott pulóvereire. A miniszterelnök különleges aláírásával ellátott pulóverei iránt vasárnap estig még lehet ajánlatot tenni.

A kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Ha egy országnak nagy a szíve… Viccnek indult, segítség lett belőle”.

A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a dedikált darabokból csupán néhány tucat készült.

„A semmiből csinálni valamit, az nagy dolog. 50 milliót csinálni a semmiből az valami”– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki köszönetet mondott az eddigi támogatásokért, és egyben arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a liciten, hiszen minden felajánlott forint jó ügyet szolgál.