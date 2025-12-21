Szívmelengető felvételeket tett közzé Orbán Viktor: viccnek indult, de valami nagy dolog lett belőle (VIDEÓ)

Elképesztő összeg: ennyi jött össze jótékony célra a DPK-webshopban
Az összeggel kárpátaljai gyermekeket segítenek.
A dedikált pulóverek licitje révén folytatódik a jótékonysági gyűjtés a kárpátaljai magyarok megsegítésére.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Szegeden folytatódott a békepárti országjárás amelyen nyilvánosságra hozták, mekkora összeg gyűlt össze a DPK-webshop vásárlásaiból. Az ott eladott termékek bevételéből összegyűlt adományt a Jónak lenni jó! kampány keretei között a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványnak, azaz a KEGYES-nek adjál majd át.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Digitális Polgári Körök termékeinek értékesítéséből, valamint a dedikált relikviákra érkező felajánlásokból
a kárpátaljaiak megsegítésére szánt összeg már elérte az 50 millió forintot.
Mindeközben a licit továbbra is zajlik a kormányfő egyedi, mesterterves mintájú, aláírással ellátott pulóvereire. A miniszterelnök különleges aláírásával ellátott pulóverei iránt vasárnap estig még lehet ajánlatot tenni.
A kormányfő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott: „Ha egy országnak nagy a szíve… Viccnek indult, segítség lett belőle”.
A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor elmondta azt is, hogy a dedikált darabokból csupán néhány tucat készült.
„A semmiből csinálni valamit, az nagy dolog. 50 milliót csinálni a semmiből az valami”– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki köszönetet mondott az eddigi támogatásokért, és egyben arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a liciten, hiszen minden felajánlott forint jó ügyet szolgál.
