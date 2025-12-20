Elképesztő összeg: ennyi jött össze jótékony célra a DPK-webshopban

Szegeden folytatódik a békepárti országjárás, ahol beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők.

A gyűlésen az is kiderült, hogy mennyi pénz jött össze a DPK-webshopban elköltött forintokból. Mint ismert, a Jónak lenni jó! kampányt támogatják az eladott termékek árával.