Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lázár jános áder jános dpk webshop orbán viktor

Elképesztő összeg: ennyi jött össze jótékony célra a DPK-webshopban

2025. december 20. 12:39

Az összeggel kárpátaljai gyermekeket segítenek.

2025. december 20. 12:39


Szegeden folytatódik a békepárti országjárás, ahol beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők.

A gyűlésen az is kiderült, hogy mennyi pénz jött össze a DPK-webshopban elköltött forintokból. Mint ismert, a Jónak lenni jó! kampányt támogatják az eladott termékek árával.

Négy hét alatt 50 millió forint gyűlt össze,

amelyet Philip vasárnap ad majd át a Kegyes, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványnak!

Nyitókép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

 

