Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPK Áder János Szeged Lázár János Orbán Viktor

Orbán Viktor: Európában Patriótáknak, idehaza Fidesznek hívják a békepárti közösséget – élőben a Mandineren!

2025. december 20. 11:34

A kormányfő Lázár Jánossal közös beszélgetésen vesz részt a szegedi Pick Arénában. A kormányfő kijelentette, úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a hadikölcsönt.

2025. december 20. 11:34
ORBÁN Viktor, Háborúellenes gyűlés, Kecskemét, 2025. december 6.

Szegeden folytatódik a békepárti országjárás, ahol beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen – már négy gyűlést is tartottak a DPK tagjai: először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten és Mohácson is találkoztak a résztvevők.

A program felvezetéseként az Attraction Látványszínház lélegzetelállító produkciójában gyönyörködhettek a jelenlévők, majd a két műsorvezető, Szabó Zsófi és Rákay Philip szólított meg néhány jelenlévőt a nézőtéren:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Bölöni László erdélyi futball legendája a hazájához való viszonyáról mesélt, de azt is hozzátette, jelenlegi lakhelyén, Franciaországban a kommentek egyre nagyobb százaléka vált Orbán-pártivá.

Mellette a Szentesről származó Szőke András Balázs Béla-díjas magyar filmrendező is beszélt a békére való törekvésről.

Ezt is ajánljuk a témában

Igazság és valóság – mind a kettő a mi oldalunkon

A színpadon zajló panelbeszélgetés során Halkó Petra, XXI. Század Intézet vezető elemzője, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, prof. dr. Dux László kutatóorvos, a Gál Ferenc Egyetem rektora és Szalai Zoltán a Mandiner lapigazgatója, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója egyetértett abban, hogy a magyar népnek meglehetősen nagy igénye van a szabadságra. Ezért is kiemelten fontos napjainkban a békére való törekvés. Mint Szalai Zoltán kiemelte, „nagyon fontos az igazság és a valóság, és mind a kettő a mi oldalunkon áll.”

Radics Gigi és Curtis előadásában meghallgathattuk az Edda Ünnep című dalának átdolgozott verzióját.

Közben az is kiderült, hogy mennyi pénz jött össze a DPK-webshopban elköltött forintokból. Mint ismert, a Jónak lenni jó! kampányt támogatják az eladott termékek árával. Négy hét alatt 50 millió forint gyűlt össze, amelyet Philip vasárnap ad majd át a Kegyes, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványnak!

Az egyik helyi kedvenc, a szegedi kézilabdacsapat korábbi csapatkapitánya, Vadkerti Attila is elárulta, mennyire hálás a hazájának, hogy ilyen támogatásban részesíti a sportot.

Áder szembeállította az álhíreket a valósággal

„Vizsgáljuk meg, hogy az elmúlt 15 évben gyarapodott-e a közvagyon” – kezdte Áder János volt köztársasági elnök. – „Ma már tíz olyan pontja van az országhatárnak, amelyet gyorsforgalmi útról el tudunk érni és közben a mellékutak is megújultak. Az egészségügy területén is komoly az előrelépés: az elmúlt másfél évtizedben 91 kórház és rendelőintézet megépítése és fejlesztése fejeződött be. Az oktatás területén is büszkék lehetünk, a bölcsődei férőhelyek száma megduplázódott, számos óvoda újult meg, új campusok épültek a felsőoktatásban, de a kultúra és a hitélet területéről is ejthetünk néhány szót, mert találhatunk jó példákat.”

Áder a „sanyargatott” Budapesttel kapcsolatban elmesélte, a Várkert Bazár, a Magyar Zene Háza, a Duna Aréna, az MVM Dome és a Puskás Aréna is jól példázza, milyen világszínvonalú fejlesztések történtek a fővárosban.

A korábbi köztársasági elnök azt is hangsúlyozta a témában, hogy az ország aranytartaléka háromról 110 tonnára nőtt az elmúlt tizenöt év nemzeti kormányzása alatt.

„Büszkék lehetünk rá, hogy visszavásároltuk a közműveket, ennek 1200 milliárd forint az értéke, felújítottunk számtalan kerékpárutat, az átadtunk hidakat, visszaszereztük a ferihegyi repteret és megtörtént a Budai Vár rekonstrukciója,. A Kárpát-medencében sok ezer templomot újítottunk fel és akkor még nem beszéltünk a családoknak járó kedvezményekről, a haderőfejlesztésről, a vállalkozóknak járó kedvezményekről és még rengeteg mindenről.

A hol a pénz kérdésre válaszolni kell: a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láthattuk, mint a kiegyezés korában.

A patriótáknak erre igenis büszkének kell lenniük! Ebből is látszik, hogy van veszítenivalónk, a háború ugyanis mindezeket veszélybe sodorhatja” – zárta gondolatait Áder János.

Radics Gigi és Curtis előadásában meghallgathattuk a Szabadság vándorai című dal átdolgozott verzióját, majd a két műsorvezető színpadra szólította Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János építési és közlekedési minisztert.

„Ez már a harmincadik Lázárinfó, találkoztunk az ország minden pontján, mert a Fidesznek, mindenhol hazai pálya van. Azt tanultam meg az elmúlt alkalmak során, hogy hasznára kell lenni a választóknak és nem szabad az agyukra menni. Alacsony rezsit és magas bért kínálunk az embereknek, ez éppen az ellentéte a tiszás ajánlatnak. Többet ésszel, mint haraggal. Azoknak a pártja vagyunk, akik előre akarnak lépni az életükben és feljebb akarnak lépni. Felépítettük a munka alapú társadalmat a segély alapú társadalommal szemben. Ezt akarja visszaállítani az ellenfél, ez a Tisza-programja” – hangsúlyozta Lázár János.

Orbán: Szeretem, ha bedobnak a mély vízbe, inspirálnak ezek a helyzetek

A megszokottakhoz hasonlóan ezúttal is záporoztak a kérdések a miniszterhez, aki kiemelte, két szóval válaszol arra a kérésre, miért érdemes a Fideszre szavazni: Orbán Viktor! A miniszterelnök erre vonult be, elképesztő ováció keretében.

Ha nincs Fidesz, van háború, van sok migráns és nincs party”

A legjobb korban vagyok, de ez már harminc éve így van” – kezdte Orbán Viktor, aki úgy fogalmazott, hogy a Fidesz egy olyan közösség, aki mindig olyan vezetőket tud előhozni, akire a hazának szüksége van.

„Nekünk azt a sorsot szánták, hogy kicsik legyünk és szegények, de én azt szeretném, hogy nagyok és gazdagok legyünk, és ezzel még nem végeztem. Ezért szavazzanak a Fideszre” – tette hozzá a kormányfő.

„Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása, és sokat is kell tennünk azért, hogy ne történjen meg. A keleti szomszédunk villamosenergia ellátásának 44 százaléka, gázellátásának 58 százaléka hazánkból érkezik. A háború lerombolja Ukrajnát, miközben csak a béke tudja megerősíteni.

A héten eldőlt, összesen már 270 milliárd euró megy a semmibe, aminek egy részét ellopják, óriási pénz, ebből teljes mértékben fel lehetett volna újítani a háborúban lévő országot”

– hangsúlyozta Orbán, aki kijelentette, a háború az ajtónkon kopogtat, de nem szabad neki ajtót nyitnunk. A belga miniszterelnök hősiesen kitartott, dicsőség illeti.

„Békepárti kormányra van szükségünk, ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból, ehhez ragaszkodnunk kell. Európában Patriótáknak, idehaza Fidesznek hívják a békepárti közösséget” – erősítette meg a miniszterelnök, aki hozzátette, a kontinens jelenleg energiát vesz el tőlünk, ami hatalmas összeget emészt fel, a becslése szerint Magyarországnak ez 20 milliárd eurójába került.

„Szeretem, ha bedobnak a mély vízbe, inspirálnak ezek a helyzetek” – mosolygott a kormányfő, aki a brüsszeli fejleményekről kijelentette: „úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a hadikölcsönt! Láttuk, az európai politikusokban nem bízhatunk, abban kell bíznunk, hogy a nép alulról kikényszerítik a békét. Jelenleg csak Magyarországon rendezünk háborúellenes gyűléseket, de bízunk benne, hogy a közeljövőben már Németországban is lesznek”

Kövesse a rendezvényen történteket a Mandiner felületein!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
2025. december 20. 13:28
Chekke-Faint Bocs ,hogy belevau a magasröptű szellemi önkielégítésedbe,még nagyobb orbánbarma légy .. Orbán döntött a pedofil igazgató kitüntetéséről Orbán Viktor adott Magyar Bronz Érdemkeresztet a pedofília miatt elítélt V. Jánosnak, 5 évvel azután, hogy kiderült: a bicskei gyermekotthon igazgatója molesztálja a rábízott gyerekeket. Orbán volt az előterjesztője, és az ellenjegyzője is a kitüntetésnek, az erről szóló bizonyíték A kormány által 2016-ban kiadott hivatalos dokumentum szerint személyesen Orbán Viktor volt az előterjesztője, és az ellenjegyzője is a kitüntetésnek, amit »a hátrányos helyzetű gyermekek nevelése és önálló életre való felkészítése iránti példaadó elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként« adott V. János, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola igazgatója részére”. Ez a hülyegyerek minden megszólalásával beleszalad a faserdőbe és nemcsak ,hogy tátott szájjal rohant be a faserdőbe, de ott még jól el is élvez..
Válasz erre
0
5
recipp
2025. december 20. 13:22
Orbánt már kávézni sem kellett kiküldeni az EU-csúcson A csütörtöki EU-csúcs bizonyította, hogy ha kell, Orbán Viktor nélkül is lehet olyan döntéseket hozni, amelyek kapcsán korábban az Unió ragaszkodott az egyhangúsághoz. Míg a kreatív megoldás két évvel ezelőtt a „kávézni kiküldés” volt, mára már létező uniós jogszabályok terelgetik a magyar kormányfőt. Aki természetesen ezt sikerként éli meg, és 400 milliárdos sikertörténetről beszél.De a befagyasztott orosz vagyon ügye és felhasználása továbbra is napirenden maradt. Az EU-csúcson Orbán már nem tudott azzal érvelni, hogy ez a téma nem téma, mivel tulajdonképpen mindenki erről beszélt.
Válasz erre
1
5
Chekke-Faint
2025. december 20. 13:19
recipp 2025. december 20. 13:17 Akkor mi volt a tüntetésetek pedofil? Egy marha nagy pánik...DDD
Válasz erre
4
0
recipp
2025. december 20. 13:17
De örüljünk hogy a Fidesz ennyire pánikba van. Minél nagyobb a nyomás annál több hibát követ el így április nem lehet kérdés Köszönjük, hogy a végletekig, hazug propagandával lebutított nemzet egy részét elhozták ide... (külföldről is, buszokkal)Hàború ellenes orszàgjàràsa.tisztàra úgy hangzik mintha magyarorszàg àllna hàborúbanigazi agyhalottak Vajon felfogja az a”tobb ezer” agymosott narancskarosult, hogy egy pedofilbujtato, gyerekbantalmazo mocskos rezsimnek tapsol , ezaltal ok is azonosulnak ezekkel az eszmekkel?Remek program így a szeretet ünnepe előtt néhány nappal. Gyűlöljük csak a másikat, tegyünk egymásnak keresztbe, csak mert egy gerinctelen dilettáns figura képtelen megérteni, hogy amit csak el lehet rontani egy ország irányításban, azt mind elrontotta, persze a saját felelősségét mindig másra tolva. És ehhez asszisztál a mintegy milliós birkatábor, akik nem látják a rothadt kolbásztól a szennyet, a mocskot "Háborúellenes gyűlés" - a háborús bűnös agresszor barátaival
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!