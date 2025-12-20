Orbán Viktor: Európában Patriótáknak, idehaza Fidesznek hívják a békepárti közösséget – élőben a Mandineren!

„Büszkék lehetünk rá, hogy visszavásároltuk a közműveket, ennek 1200 milliárd forint az értéke, felújítottunk számtalan kerékpárutat, az átadtunk hidakat, visszaszereztük a ferihegyi repteret és megtörtént a Budai Vár rekonstrukciója,. A Kárpát-medencében sok ezer templomot újítottunk fel és akkor még nem beszéltünk a családoknak járó kedvezményekről, a haderőfejlesztésről, a vállalkozóknak járó kedvezményekről és még rengeteg mindenről.

A hol a pénz kérdésre válaszolni kell: a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láthattuk, mint a kiegyezés korában.

A patriótáknak erre igenis büszkének kell lenniük! Ebből is látszik, hogy van veszítenivalónk, a háború ugyanis mindezeket veszélybe sodorhatja” – zárta gondolatait Áder János.

Radics Gigi és Curtis előadásában meghallgathattuk a Szabadság vándorai című dal átdolgozott verzióját, majd a két műsorvezető színpadra szólította Orbán Viktor miniszterelnököt és Lázár János építési és közlekedési minisztert.

„Ez már a harmincadik Lázárinfó, találkoztunk az ország minden pontján, mert a Fidesznek, mindenhol hazai pálya van. Azt tanultam meg az elmúlt alkalmak során, hogy hasznára kell lenni a választóknak és nem szabad az agyukra menni. Alacsony rezsit és magas bért kínálunk az embereknek, ez éppen az ellentéte a tiszás ajánlatnak. Többet ésszel, mint haraggal. Azoknak a pártja vagyunk, akik előre akarnak lépni az életükben és feljebb akarnak lépni. Felépítettük a munka alapú társadalmat a segély alapú társadalommal szemben. Ezt akarja visszaállítani az ellenfél, ez a Tisza-programja” – hangsúlyozta Lázár János.