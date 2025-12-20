Orbán Viktor: Európában Patriótáknak, idehaza Fidesznek hívják a békepárti közösséget – élőben a Mandineren!

„Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása, és sokat is kell tennünk azért, hogy ne történjen meg. A keleti szomszédunk villamosenergia ellátásának 44 százaléka, gázellátásának 58 százaléka hazánkból érkezik. A háború lerombolja Ukrajnát, miközben csak a béke tudja megerősíteni.
A héten eldőlt, összesen már 270 milliárd euró megy a semmibe, aminek egy részét ellopják, óriási pénz, ebből teljes mértékben fel lehetett volna újítani a háborúban lévő országot”
– hangsúlyozta Orbán, aki kijelentette, a háború az ajtónkon kopogtat, de nem szabad neki ajtót nyitnunk. A belga miniszterelnök hősiesen kitartott, dicsőség illeti.
„Békepárti kormányra van szükségünk, ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból, ehhez ragaszkodnunk kell. Európában Patriótáknak, idehaza Fidesznek hívják a békepárti közösséget” – erősítette meg a miniszterelnök, aki hozzátette, a kontinens jelenleg energiát vesz el tőlünk, ami hatalmas összeget emészt fel, a becslése szerint Magyarországnak ez 20 milliárd eurójába került.
„Szeretem, ha bedobnak a mély vízbe, inspirálnak ezek a helyzetek” – mosolygott a kormányfő, aki a brüsszeli fejleményekről kijelentette: „úgy nyerjen a Tisza választást, ahogy az ukránok visszafizetik a hadikölcsönt! Láttuk, az európai politikusokban nem bízhatunk, abban kell bíznunk, hogy a nép alulról kikényszerítik a békét. Jelenleg csak Magyarországon rendezünk háborúellenes gyűléseket, de bízunk benne, hogy a közeljövőben már Németországban is lesznek”