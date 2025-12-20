Háborúellenes Gyűlés Szegeden – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Szombaton Szegedre érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés, amelynek eseményeit élőben közvetítjük a Mandiner felületein. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll.

A gyűlésen beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők.

Mint ismert, Orbán Viktor kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai: először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten és Mohácson is találkoztak a résztvevők.