12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPK Áder János Szeged Orbán Viktor

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

2025. december 20. 07:08

Telt ház várható a szegedi Pick Arénában.

2025. december 20. 07:08
null

Szombaton Szegedre érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés, amelynek eseményeit élőben közvetítjük a Mandiner felületein. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll.

A gyűlésen beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők.

Mint ismert, Orbán Viktor kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai: először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten és Mohácson is találkoztak a résztvevők.

A miniszterelnök a korábbi eseményeken hangsúlyozta:

a háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek.

Orbán arra is kitért, hogy a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.

„Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban”

– mutatott rá a kormányfő.

Kövesse élőben a mai adást a Mandineren, és legyen részese az év egyik legfontosabb közéleti eseményének!

Fotó: Mandiner

