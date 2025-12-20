Háborúellenes Gyűlés Szegeden – ÉLŐ közvetítés a Mandineren

Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésen: Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros, kommunista nem vész el csak átalakul (VIDEÓ)
A Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott Mohácson, hogy Magyar Péter mögött feltűnt a „panoptikum”, az egész 2010 előtti világ.
Telt ház várható a szegedi Pick Arénában.
Szombaton Szegedre érkezik a békepárti rendezvénysorozat: a Háborúellenes Gyűlés, amelynek eseményeit élőben közvetítjük a Mandiner felületein. A rendezvény középpontjában Magyarország biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll.
A gyűlésen beszédet mond Áder János volt köztársasági elnök, majd a program kiemelt részeként Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös beszélgetését láthatják a nézők.
Mint ismert, Orbán Viktor kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés, valamint az októberi Békemenet sikere után hirdette meg az országjárást, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A háborúellenes nagygyűlések célja, hogy közös erővel lépjünk fel a háború ellen. Azóta már négy háborúellenes gyűlést tartottak a DPK tagjai: először november 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten és Mohácson is találkoztak a résztvevők.
A miniszterelnök a korábbi eseményeken hangsúlyozta:
a háború nincs messze, politikailag is közel van. Az európai vezetők eldöntötték, hogy Európa háborúba megy. Erről döntés van, hivatalos álláspont, hogy 2030-ra készen kell állni erre. Hadigazdaságot építenek, készülnek.
Orbán arra is kitért, hogy a 2026-os választás lesz a felénk közelítő háború előtti utolsó választás. Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, annak a kormánynak kell majd megküzdenie Magyarországért, és kimenteni az országot egy nagy valószínűséggel felénk közeledő háborús veszélyből.
„Amilyen kormányunk lesz 2026-ban, az lesz a sorsunk a háborúval kapcsolatban”
– mutatott rá a kormányfő.
Kövesse élőben a mai adást a Mandineren, és legyen részese az év egyik legfontosabb közéleti eseményének!
Kövesi Ferenc atya az egybegyűltek előtt kijelentette, „amit szentté teszünk ott mindig jelen van az Isten”.
Fotó: Mandiner