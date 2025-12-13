Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésen: Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros, kommunista nem vész el csak átalakul (VIDEÓ)

Hozzáfűzte, hogy ezek a személyek szoktak „lelki gyakorlatokat tartani a Tisza szigetek hajótöröttjeinek”, közben pedig a megszorító csomagjáról elhíresült Bokros Lajos is előkerült, aki azt nyilatkozta, hogy „az adórendszert megterhelik a kedvezmények és a mentességek. (...) A leggonoszabb változás a háromgyerekes anyák élethosszig tartó SZJA-mentessége. A 14. havi nyugdíj pedig őrültség és parasztvakítás. Míg a 13. havi nyugdíjnak semmi oka nincsen, mert senki nem fizetett 13. havi járulékot” – idézte Kocsis Máté az egykori vezető baloldali politikust.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője Bokros kijelentéseire úgy reagált, hogy „ez az a világ, amit 2010-ben Orbán Viktorral közösen leváltottak, és most újra itt vannak a nyakunkban”.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a Fidesz politikai ellenfelei a fent említett szakértőkkel körbevéve arra készülnek, hogy hatalomra törjenek, de mint ismert a baloldalnak ez már 16 éve nem sikerül. Leszögezte azt is, hogy

ezek ugyanazok, csak a köntös más”.

S bár a Tisza alelnöke azt mondta Bokros Lajosról, hogy ő mentette meg Magyarországot, a teremben helyet foglalók egy része erre máshogy emlékszik, ugyanis „Bokros Lajos tette tönkre Magyarországot és az embereket, mert akkor is az emberekkel fizetették meg a rossz politikájuk árát” – hangsúlyozta.