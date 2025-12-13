Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésen: Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros, kommunista nem vész el csak átalakul (VIDEÓ)

Éllovasból sereghajtó: Magyar Péter adótervei tönkretennék a magyar vállalkozásokat
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.
A Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott Mohácson, hogy Magyar Péter mögött feltűnt a „panoptikum”, az egész 2010 előtti világ.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 13-án, szombaton negyedik alkalommal szervezték meg a háborúellenes gyűlést, melynek ezúttal Mohács adott otthont.
Az eseményen a színpadra lépett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is, aki beszéde felütésében gratulált mindenkinek, megjegyezve, hogy „a busók jól végzik a dolgukat, mivel a rossz szellemeket most is távol tartották”. A fideszes politikus ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter és követői ezen a szombaton nem tartanak a gyűléssel szinte időben rendezvényt Mohácson.
Úgyis mondhatnánk, hogy foltos lett ismét a gatya”
– jegyezte meg a frakcióvezető.
Kocsis azzal folytatta, hogy bár Magyar szeretne Orbán Viktor lenni, szeretne a közelében tartózkodni, de ez nemcsak a képrességek hiányában nem jön össze, hanem úgy nehéz is, ha mögötte felsorakozik az egész „panoptikum”, azaz a 2010 előtti világ Kéri Lászlóstul, Petschnig Mária Zitástul, Lengyel Lászlóstul és Bokros Lajosostul.
„Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros. Metamorfózis,
kommunista nem vész el, csak átalakul, és hogy hogy nem akkor kerülnek elő, amikor éppen programvita van”
– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető.
Hozzáfűzte, hogy ezek a személyek szoktak „lelki gyakorlatokat tartani a Tisza szigetek hajótöröttjeinek”, közben pedig a megszorító csomagjáról elhíresült Bokros Lajos is előkerült, aki azt nyilatkozta, hogy „az adórendszert megterhelik a kedvezmények és a mentességek. (...) A leggonoszabb változás a háromgyerekes anyák élethosszig tartó SZJA-mentessége. A 14. havi nyugdíj pedig őrültség és parasztvakítás. Míg a 13. havi nyugdíjnak semmi oka nincsen, mert senki nem fizetett 13. havi járulékot” – idézte Kocsis Máté az egykori vezető baloldali politikust.
A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője Bokros kijelentéseire úgy reagált, hogy „ez az a világ, amit 2010-ben Orbán Viktorral közösen leváltottak, és most újra itt vannak a nyakunkban”.
Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a Fidesz politikai ellenfelei a fent említett szakértőkkel körbevéve arra készülnek, hogy hatalomra törjenek, de mint ismert a baloldalnak ez már 16 éve nem sikerül. Leszögezte azt is, hogy
ezek ugyanazok, csak a köntös más”.
S bár a Tisza alelnöke azt mondta Bokros Lajosról, hogy ő mentette meg Magyarországot, a teremben helyet foglalók egy része erre máshogy emlékszik, ugyanis „Bokros Lajos tette tönkre Magyarországot és az embereket, mert akkor is az emberekkel fizetették meg a rossz politikájuk árát” – hangsúlyozta.
Kocsis Máté beszédét alább nézheti vissza:
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Többkulcsos, rendkívül magas társasági adóval sokkolná a gazdaságot a Tisza Párt, megszüntetve Magyarország versenyelőnyét.