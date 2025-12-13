Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mohács Tisza Párt magyar péter bokros lajos kocsis máté fidesz orbán viktor

Kocsis Máté a háborúellenes gyűlésen: Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros, kommunista nem vész el csak átalakul (VIDEÓ)

2025. december 13. 12:36

A Fidesz frakcióvezetője arra is rámutatott Mohácson, hogy Magyar Péter mögött feltűnt a „panoptikum”, az egész 2010 előtti világ.

2025. december 13. 12:36
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, december 13-án, szombaton negyedik alkalommal szervezték meg a háborúellenes gyűlést, melynek ezúttal Mohács adott otthont.

Az eseményen a színpadra lépett Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is, aki beszéde felütésében gratulált mindenkinek, megjegyezve, hogy „a busók jól végzik a dolgukat, mivel a rossz szellemeket most is távol tartották”. A fideszes politikus ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter és követői ezen a szombaton nem tartanak a gyűléssel szinte időben rendezvényt Mohácson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
Tovább a cikkhezchevron

Úgyis mondhatnánk, hogy foltos lett ismét a gatya” 

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Kocsis azzal folytatta, hogy bár Magyar szeretne Orbán Viktor lenni, szeretne a közelében tartózkodni, de ez nemcsak a képrességek hiányában nem jön össze, hanem úgy nehéz is, ha mögötte felsorakozik az egész „panoptikum”, azaz a 2010 előtti világ Kéri Lászlóstul, Petschnig Mária Zitástul, Lengyel Lászlóstul és Bokros Lajosostul.

„Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros. Metamorfózis, 

kommunista nem vész el, csak átalakul, és hogy hogy nem akkor kerülnek elő, amikor éppen programvita van”

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető. 

„Ezek ugyanazok”

Hozzáfűzte, hogy ezek a személyek szoktak „lelki gyakorlatokat tartani a Tisza szigetek hajótöröttjeinek”, közben pedig a megszorító csomagjáról elhíresült Bokros Lajos is előkerült, aki azt nyilatkozta, hogy „az adórendszert megterhelik a kedvezmények és a mentességek. (...) A leggonoszabb változás a háromgyerekes anyák élethosszig tartó SZJA-mentessége. A 14. havi nyugdíj pedig őrültség és parasztvakítás. Míg a 13. havi nyugdíjnak semmi oka nincsen, mert senki nem fizetett 13. havi járulékot” – idézte Kocsis Máté az egykori vezető baloldali politikust.

A nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője Bokros kijelentéseire úgy reagált, hogy „ez az a világ, amit 2010-ben Orbán Viktorral közösen leváltottak, és most újra itt vannak a nyakunkban”.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a Fidesz politikai ellenfelei a fent említett szakértőkkel körbevéve arra készülnek, hogy hatalomra törjenek, de mint ismert a baloldalnak ez már 16 éve nem sikerül. Leszögezte azt is, hogy 

ezek ugyanazok, csak a köntös más”. 

S bár a Tisza alelnöke azt mondta Bokros Lajosról, hogy ő mentette meg Magyarországot, a teremben helyet foglalók egy része erre máshogy emlékszik, ugyanis „Bokros Lajos tette tönkre Magyarországot és az embereket, mert akkor is az emberekkel fizetették meg a rossz politikájuk árát” – hangsúlyozta.

Kocsis Máté beszédét alább nézheti vissza:

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 13. 14:06
Ugyan azok a szarok adják a tanácsot mint anno...
Válasz erre
0
0
jump-ing
2025. december 13. 13:13
Nem hiába zártátok be a lipót mezőt, ugyanis egy elmebeteg se veszett el csak fidesz taggá lett. Igazi Carter cartell.
Válasz erre
0
1
szantofer
2025. december 13. 12:56
"kommunista nem vész el csak átalakul" Ezt közöld az örökös belügyminiszterrel! (is)
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!