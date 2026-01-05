Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt dobrev klára baracskai józsef

Összenő, ami összetartozik: Gyurcsány emberével szilveszterezett a Tisza jelöltje

2026. január 05. 11:53

A gyurcsányista Baracskai a külhoni magyarok kettős állampolgárságát sem szavazta meg.

2026. január 05. 11:53
null

„Az év utolsó napján és az új esztendő első napján is Zalaszentgróton jártam, Baracskai József polgármester meghívására” – írja közösségi oldalán Varga Balázs, a Tisza Párt egyik jelöltje. Baracskai József zalaszentgróti polgármester régi gyurcsányista, neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy kampányát még Dobrev Klárával folytatta Zalaszentgróton. 

A képen Gyurcsány Ferenccel látható Baracskai

Nem elhanyagolható momentum az sem, hogy Baracskai szocialista képviselőként nem szavazta meg a külhoni magyarok kettős állampolgárságát. Szerinte ugyanis a „tudati infantilizmust lovagolja meg a törvény”. Ez is jelzi, hogy a Tisza kiállása a Benes-dekrétumok kapcsán a határon túli magyarok mellett nem őszinte.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünkön Dobrev Klára és Baracskai József

 

hátakkor
2026. január 05. 14:02
Egy csőcselék..
zakar zoltán béla
2026. január 05. 13:50
rasputin mióta vagy ilyen érzékeny a hazafiságodra
bagira004
2026. január 05. 13:07
Dk- Gyurcsány klán - Tisza párt - Pöti egy tőről metszett kommunista háborúpárti tábor. Választásokra egyesülnek bukásuk után szét ugranak.
regi-nyarakon21
2026. január 05. 12:59
A tisza kiállása semmi mellett nem őszinte. És igen, ha egy tiszás jelölt ilyen emberrel vállal közösséget, akkor az sok mindent elárul arról, hogy mire lehet számítani tőle:(
