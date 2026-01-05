Összenő, ami összetartozik: Gyurcsány emberével szilveszterezett a Tisza jelöltje

„Az év utolsó napján és az új esztendő első napján is Zalaszentgróton jártam, Baracskai József polgármester meghívására” – írja közösségi oldalán Varga Balázs, a Tisza Párt egyik jelöltje. Baracskai József zalaszentgróti polgármester régi gyurcsányista, neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy kampányát még Dobrev Klárával folytatta Zalaszentgróton.

A képen Gyurcsány Ferenccel látható Baracskai

Nem elhanyagolható momentum az sem, hogy Baracskai szocialista képviselőként nem szavazta meg a külhoni magyarok kettős állampolgárságát. Szerinte ugyanis a „tudati infantilizmust lovagolja meg a törvény”. Ez is jelzi, hogy a Tisza kiállása a Benes-dekrétumok kapcsán a határon túli magyarok mellett nem őszinte.