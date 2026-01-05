Összenő, ami összetartozik: Gyurcsány emberével szilveszterezett a Tisza jelöltje
2026. január 05. 11:53
A gyurcsányista Baracskai a külhoni magyarok kettős állampolgárságát sem szavazta meg.
„Az év utolsó napján és az új esztendő első napján is Zalaszentgróton jártam, Baracskai József polgármester meghívására” – írja közösségi oldalán Varga Balázs, a Tisza Párt egyik jelöltje. Baracskai József zalaszentgróti polgármester régi gyurcsányista, neve onnan lehet ismerős az olvasóknak, hogy kampányát még Dobrev Klárával folytatta Zalaszentgróton.
Nem elhanyagolható momentum az sem, hogy Baracskai szocialista képviselőként nem szavazta meg a külhoni magyarok kettős állampolgárságát. Szerinte ugyanis a „tudati infantilizmust lovagolja meg a törvény”. Ez is jelzi, hogy a Tisza kiállása a Benes-dekrétumok kapcsán a határon túli magyarok mellett nem őszinte.
