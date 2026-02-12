Ft
Ft
12°C
6°C
Ft
Ft
12°C
6°C
02. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 12.
csütörtök
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
Pécel Tisza Párt Lázárinfó liberális Magyarország Magyar Péter Fidesz Lázár János baloldal

Hátborzongató videót osztott meg Lázár János: „ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”

2026. február 12. 19:04

„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben” – mondta az építési és közlekedési miniszter.

2026. február 12. 19:04
null

Szinte pontosan ugyanaz a forgatókönyv játszódott le a legújabb Lázárinfón, mint a korábbin. A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy Lázár János arról szeretett volna beszélni, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.

Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.

A bekiabálásokra így reagált Lázár János: „ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Tovább a cikkhezchevron

Lázár János a Facebook-oldalán számolt be róla csütörtökön, hogy Pécelen is ugyanez történt.

Ők a tiszások. Jól nézzék meg őket! Így viselkednek a tiszások. Ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”

mondta az építési és közlekedési miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. február 12. 19:49
Z. Ízisz cirmos 2026. február 12. 19:47 Nem lenne ennyi halott, ha a drogos náci tömeg gyilkos zelenszkij nem lövettetné agyon őket az ötször nagyobb országgal!!! 💯❗🤬
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2026. február 12. 19:47
akyokushinkaimestere 2026. február 12. 19:41 • Szerkesztve ,,Huszonéves fiatal ukránok halnak meg...,, Meddig akarjátok még az ukránok faszával verni a csalánt NyuszóMuszó? Amíg vicces?
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 12. 19:41 Szerkesztve
Huszonéves fiatal ukránok halnak meg a háborúnban akiket putyinék ölnek meg. Ezért szavazzanak a fideszre.Bár semmi összefüggés a kettő között a fidesznél nem szokatlan ,hogy valaki elmeháborodott.
Válasz erre
0
6
nemecsekerno-007-01
2026. február 12. 19:41
cirmos 2026. február 12. 19:37 ,,a héten meghalt 9000 fiatalt az oroszok ölték meg...,, Hamarosan elfogynak, hála nektek. Olyan régóta veritek az ukránok faszával a csalánt. Milyen érzés?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!