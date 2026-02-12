Hátborzongató videót osztott meg Lázár János: „ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”

Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni (VIDEÓ)
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben” – mondta az építési és közlekedési miniszter.
Szinte pontosan ugyanaz a forgatókönyv játszódott le a legújabb Lázárinfón, mint a korábbin. A Mandiner szerdán beszámolt róla, hogy Lázár János arról szeretett volna beszélni, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.
Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.
A bekiabálásokra így reagált Lázár János: „ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.
Lázár János a Facebook-oldalán számolt be róla csütörtökön, hogy Pécelen is ugyanez történt.
Ők a tiszások. Jól nézzék meg őket! Így viselkednek a tiszások. Ilyen ország lesz Magyarország, ha a tiszások hatalomra kerülnek”
A felvételt itt tudja megtekinteni:
