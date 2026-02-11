Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni (VIDEÓ)

Összecsaptak a hullámok Magyar Péter feje felett: egyszerre buktatta le három tiszás EP-képviselő
Még a hazugságban sincs összhang.
„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani” – mondta Lázár János.
Lázár János a legújabb Lázárinfón arról beszélt, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.
Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.
A bekiabálásokra így reagált Lázár János: „ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.
Aki más ember halálán röhög és belefütyül 9 ezer huszonéves fiatal halálába, az szégyellje magát, alkalmatlan és méltatlan a közbizalomra,
tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
