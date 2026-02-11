Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni (VIDEÓ)

Lázár János a legújabb Lázárinfón arról beszélt, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.

Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.

A bekiabálásokra így reagált Lázár János: „ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.