02. 11.
szerda
Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni (VIDEÓ)

2026. február 11. 19:46

„Ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani" – mondta Lázár János.

2026. február 11. 19:46
null

Lázár János a legújabb Lázárinfón arról beszélt, hogy a hivatalos ukrán statisztikák szerint ezen a héten 9 ezer fiatal vesztette életét a háborúban.

Amint erről a megrendítő témáról szeretett volna beszélni az építési és közlekedési miniszter, azonnal bekiabálásokkal zavarták meg a rendezvényt a tiszások.

A bekiabálásokra így reagált Lázár János: „ez az alternatíva a Fidesszel szemben. Jól figyeljenek, és akkor majd tudnak választani. Ez lesz, ha nem a Fidesz lesz. Ez lesz. Jól figyeljenek, mert most mutatja ki az ellenfél a foga fehérjét. Jól nézzék meg őket, mert ilyenek”.

Aki más ember halálán röhög és belefütyül 9 ezer huszonéves fiatal halálába, az szégyellje magát, alkalmatlan és méltatlan a közbizalomra,

tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Facebook

 

Pandaka pygmaea
2026. február 11. 21:05
"Most végre kimutatták a foguk fehérjét: ezt a felvételt látva senki sem fog Magyar Péterre szavazni...." Ez elég erős kijelentés, maradjunk annyiban, hogy normális, épeszű ember biztosan nem fog a tiszarra szavazni.
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
•••
2026. február 11. 20:56 Szerkesztve
"Jól figyeljenek... – Dehát kend tyúkagyú (semjéntacskó, hegyezd füled): "ez nem a mi háborúnk!"
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 11. 20:38
Ez az elmebeteg pszihopata ma Bicskén elmondta,jhogy a gödi gyár dolgozói kirándultak a fövárosi állatkerbe,és eltúnt rengeteg aranyhal meg kacsa.Valószinü hogy megették.Az ellenzék miniszterelnöke hajrá.
Válasz erre
5
0
arpadan
2026. február 11. 20:32
Ha már szóba került az 1. világháború... Akkoriban a magyarság ellenségei tatáltak egy eszelős, nárcisztikus hazaárulót, a vörös grófot ( lánykori neve Károlyi Mihály ), akit hatalomba ültettek. "Áldásos" tevékenysége az ország kétharmadának elvesztését eredményezte. Most...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!