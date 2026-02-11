Összecsaptak a hullámok Magyar Péter feje felett: egyszerre buktatta le három tiszás EP-képviselő

Újra lebukott Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke még januárban arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy „az Európai Néppárt megbüntette a TISZA képviselőit. De ezzel a Néppárt pont Orbánék hazugságát buktatta le. Azért kaptunk büntetést, mert szembemenve a néppárti állásponttal, nem vettünk részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán”.

A bejegyzésben Magyar Péter a büntetés idejére is kitért. „A TISZA képviselői tudomásul veszik a Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.