02. 11.
szerda
Tarr Zoltán Tisza Párt Dávid Dóra Brüsszel Magyarország Kulja András Európai Parlament Európai Unió

Összecsaptak a hullámok Magyar Péter feje felett: egyszerre buktatta le három tiszás EP-képviselő

2026. február 11. 18:27

Még a hazugságban sincs összhang.

2026. február 11. 18:27
null

Újra lebukott Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke még januárban arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy „az Európai Néppárt megbüntette a TISZA képviselőit. De ezzel a Néppárt pont Orbánék hazugságát buktatta le. Azért kaptunk büntetést, mert szembemenve a néppárti állásponttal, nem vettünk részt az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítvány csütörtöki szavazásán”.

A bejegyzésben Magyar Péter a büntetés idejére is kitért. „A TISZA képviselői tudomásul veszik a Néppárt döntését, miszerint hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken és nem lehetnek új dossziék jelentéstevői” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel csak az a probléma, hogy szerdán mégis felszólalt több tiszás politikus is az Európai Parlamentben.

Egész pontosan Kulja András, Dávid Dóra és Tarr Zoltán.

 

***

 

Nyitókép: Facebook

 

 

pollip
2026. február 11. 19:02
MP megint hazudott. Igaz, sosem mond igazat.
Bynortx
2026. február 11. 18:42
Most hogy látom, hogy ilyen bátor kis csapat jött össze a tisza képviselőkből, hogy életük kockáztatásával mentek a pártcsalád akaratával szemben, semmi kétségem nem maradtm hogy a tiszapartra szavazzak.
tapir32
2026. február 11. 18:42
Magyar Péter nárcisztikus szociopata, alacsony IQ-val. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
elcapo-2
2026. február 11. 18:39
Ez egy beteg pszichopata állat....azaz poloka!
