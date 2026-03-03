Hatalmas pofon Brüsszelnek: Kiderült, hogy az EU teljesen életképtelen a kemény hatalmi politika korában!

Brüsszel az elmúlt években a „geopolitika visszatéréséről” beszélt, ám a mostani fejlemények ismét rámutattak arra, hogy az Európai Unió intézményi és politikai értelemben sincs felkészülve egy olyan világra, amelyet a hatalmi politika, a nemzeti érdek és a kemény biztonságpolitika határoz meg.

Az MCC Brussels kedden kiadott sajtóközleményében azt írja, az uniós vezetők az elmúlt négy évben rendre azt hangoztatták, hogy Európának komoly geopolitikai szereplővé kell válnia. A közelmúlt eseményei azonban azt mutatják, hogy sem az uniós intézmények, sem a tagállamok nem képesek érdemben befolyásolni az Európán kívüli, nagy intenzitású konfliktusokat. Frank Furedi, az MCC Brussels ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: