02. 12.
csütörtök
Rendkívüli!

Eldőlt Brüsszelben: Magyarország szembe került Ukrajnával – a románokra hiába vártunk

Hírek
Vélemények
Hetilap
fagy tél csapadék havas eső időjárás Magyarország eső havazás

Készüljön fel a legrosszabbra: erre senki sem számított, nagyon nehéz napok várnak a magyarokra

2026. február 12. 20:03

Eső, havas eső, havazás, de ez még csak a kezdet.

2026. február 12. 20:03
null

Pénteken és szombaton még kora tavaszias idő várható 10 Celsius-fok feletti maximum-hőmérsékletekkel. Ennek az átlagosnál enyhébb időnek erős, olykor viharos széllel érkező lehűlés vet véget vasárnapra: napközben is fagypont körül alakul a csúcshőmérséklet és az esőt egyre több helyen váltja fel a havas eső, havazás – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése, a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet.

Az ország északkeleti részében maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.

Szombaton nyugat felől megnövekszik a felhőzet és késő délutántól, estétől növekszik a csapadék esélye is, az esőt a Nyugat-Dunántúlon késő este havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északiasra fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, délután 7 és 14 fok között alakul.

Vasárnap erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható csapadék, amely egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz – legkésőbb délkeleten –, de közben fokozatosan szűnik a csapadék. A nap második felében északnyugat felől a felhőzet is elkezd szakadozni, csökkenni. Az északi szél többfelé erős, olykor viharos lesz.

A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5 fok között várható, a maximum mínusz 3 és plusz 6 fok között alakul, több helyen napközben csökken a hőmérséklet.

(MTI)

Nyitókép: CSABA SEGESVARI / AFP

 

