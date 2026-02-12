Készüljön fel a legrosszabbra: erre senki sem számított, nagyon nehéz napok várnak a magyarokra

Pénteken és szombaton még kora tavaszias idő várható 10 Celsius-fok feletti maximum-hőmérsékletekkel. Ennek az átlagosnál enyhébb időnek erős, olykor viharos széllel érkező lehűlés vet véget vasárnapra: napközben is fagypont körül alakul a csúcshőmérséklet és az esőt egyre több helyen váltja fel a havas eső, havazás – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken északnyugat felől folytatódik a felhőzet szakadozása, csökkenése, a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet.

Az ország északkeleti részében maradhat legtovább felhős az ég, de legkésőbb délutánra ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.