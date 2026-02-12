„A brüsszeli bizottság szócsövének számító Politico minapi cikkében öt pontban vizsgálja Ukrajna 2027-es uniós csatlakozásának lehetőségét. Az öt pontból három foglalkozik Magyarországgal és mindháromból az cseng ki, hogy a szerkesztőségben a Fidesz–KDNP győzelmével számolnak az áprilisi országgyűlési választáson. Arról, hogy Ukrajna felvétele az EU-t még inkább egy háborús projektté változtatná, amit a magyar kormány ellenez, a cikk nem tesz említést.

A Politico cikkét amolyan próbaléggömbként érdemes olvasni, amelyet azért küldtek fel, hogy „érzékenyítsék” a véleményvezéreket és általuk az európai közvéleményt Ukrajna 2027-es, gyorsított tagfelvételére. A cikk öt pontjából három (3., 4. és 5.) foglalkozik Magyarországgal és mindegyikből az sejlik ki, hogy Orbán Viktor további miniszterelnökségével számolnak. Nézzük az öt pontot!