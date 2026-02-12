„A debreceni (létavértesi) gázmezők hűtlen szülötte, aki inkább Shell-kagylóban ringatózva utazta be a fél világ olajkészleteit és szitálta ki belőlük az aranyat (részvényt), most újabb csúcstámadásra készül. Azt terjeszti a magyar Jockey Ewing gúnynevű Kapitány István tiszasejkről a Privátbankár, hogy a Polymarket fogadói jóvoltából beszállt a miniszterelnöki székért folytatott szárazföldi küzdelembe.

Hétfőn a szerencselovagok még csak mindössze 0,5 százaléka fogadott arra, hogy a cívis városi Jockey lehet a következő miniszterelnök, addig szerdán, azaz két nap múltán ez már 5 százalékra nőtt. Az olajtengerekről hazaküldött Kapitány alig szállt be a tiszás ladikba, máris a műdühönc csónakos, Peter Madjar bokáját csipkedi, akár telhetetlen piranha. Harapásai nyomán a gazdaságfejlesztési és energetikai folyami guru ezennel elmondhatja magáról, hogy ő a harmadik legesélyesebb a kormányfői posztra.