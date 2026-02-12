Nem akárki fejtette meg: ez Magyar Péter credója!
Kocsis Máté négy dolgot sorolt fel, amely a Tisza Párt vezetője számára fontos.
A debreceni (létavértesi) gázmezők hűtlen szülötte, aki inkább Shell-kagylóban ringatózva utazta be a fél világ olajkészleteit és szitálta ki belőlük az aranyat (részvényt), most újabb csúcstámadásra készül.
„A debreceni (létavértesi) gázmezők hűtlen szülötte, aki inkább Shell-kagylóban ringatózva utazta be a fél világ olajkészleteit és szitálta ki belőlük az aranyat (részvényt), most újabb csúcstámadásra készül. Azt terjeszti a magyar Jockey Ewing gúnynevű Kapitány István tiszasejkről a Privátbankár, hogy a Polymarket fogadói jóvoltából beszállt a miniszterelnöki székért folytatott szárazföldi küzdelembe.
Hétfőn a szerencselovagok még csak mindössze 0,5 százaléka fogadott arra, hogy a cívis városi Jockey lehet a következő miniszterelnök, addig szerdán, azaz két nap múltán ez már 5 százalékra nőtt. Az olajtengerekről hazaküldött Kapitány alig szállt be a tiszás ladikba, máris a műdühönc csónakos, Peter Madjar bokáját csipkedi, akár telhetetlen piranha. Harapásai nyomán a gazdaságfejlesztési és energetikai folyami guru ezennel elmondhatja magáról, hogy ő a harmadik legesélyesebb a kormányfői posztra.
Hogy mit szól ehhez a nyáron még a pártladik orrában rítustáncot lejtő, ázott gatyás, teljhatalmú csónakos? Magában azt, amit akar, kifelé meg azt, amit a brüsszeli Weber admirális úr megenged neki. Bizonyára készült rá és akad a ladikban mentőládika ultraseptyl porral, tamponnal, meg kötözőgézzel, mert úgy tűnik, a bokasebek mélyülnek tovább. Annyi már most bizonyos, hogy Peter Madjar esélye piranha Kapitánynak köszönhetően két nap alatt 3 százalékponttal csökkent. Ha egy üzlet beindul… Jó étvágyat egymáshoz!”
