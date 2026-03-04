Beszédes üzenet a spanyol fővárosból: madridi sztár cipőjében léphet pályára Szoboszlai Dominik (FOTÓ)

Csak kapkodják a fejüket Madridban: Szoboszlai lenyűgözte a Real egyik legnagyobb sztárját
Vinícius Júnior reagált a magyar válogatott csapatkapitányának bejegyzésére.
A magyar középpályás Instagram-oldalán osztotta meg madridi ajándékát.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool futbalistája Instagram-történetében egy dobozból frissen kivett, feltűnő rózsaszín–ezüst–kék árnyalatú futballcipő osztott meg. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a bejegyzésben megjelölte Vinícius Júniort, a Real Madrid szélsőjét is.
A poszt különösen az elmúlt hetek történéseinek fényében kapott nagyobb hangsúlyt. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a brazil szélső és a magyar középpályás a közösségi médiában már korábban is kapcsolatba lépett egymással.
A képen szereplő cipő is a Vinícius Júnior számára tervezett legújabb, egyedi modell, amelynek sarkán jól látható a brazil játékos személyes logója.
A bejegyzés is arról árulkodik, hogy a magyar csapatkapitány a nemzetközi futballelit szűk köréhez tartozik, és közvetlen kapcsolatban áll a világ egyik legnagyobb klubjának sztárjaival.
A magyar játékos bejegyzésére Vinícius Júnior is reagált, aki szintén megosztotta Szoboszlai Dominik fotóját Instagram oldalán.
