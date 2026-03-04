Beszédes üzenet a spanyol fővárosból: madridi sztár cipőjében léphet pályára Szoboszlai Dominik (FOTÓ)

Szoboszlai Dominik, a Liverpool futbalistája Instagram-történetében egy dobozból frissen kivett, feltűnő rózsaszín–ezüst–kék árnyalatú futballcipő osztott meg. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a bejegyzésben megjelölte Vinícius Júniort, a Real Madrid szélsőjét is.

A poszt különösen az elmúlt hetek történéseinek fényében kapott nagyobb hangsúlyt. Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a brazil szélső és a magyar középpályás a közösségi médiában már korábban is kapcsolatba lépett egymással.