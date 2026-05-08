Liverpool Real Madrid csapatkapitány Szoboszlai Dominik

A liverpooli klubikon figyelmeztet: Szoboszlai elmehet a Real Madridba

2026. május 08. 10:56

John Aldridge szerint a klubvezetésnek mindenáron meg kellene tartania a magyar világklasszist. Az ír csatárlegenda nemrég még kritizálta Szoboszlai Dominiket, most viszont többedmagával már ő is benne látja a Vörösök leendő csapatkapitányát.

Egyre nyugtalanabbak a liverpooli drukkerek Szoboszlai Dominik elhúzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai miatt, főleg a Real Madrid érdeklődésének kereszttüzében. Most egy újabb klubikon, John Aldridge is elmondta véleményét a magyar középpályással kapcsolatban: a 67 éves egykori kiváló csatár szerint senki sem pótolhatatlan, de Szoboszlai esetében mégiscsak sürgetné a klubvezetést, hogy megadják neki a kért jelentős fizetésemelést. 

MAC ALLISTER, Alexis; SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik abszolút vezéregyéniséggé vált idén a Liverpoolban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Nemrég még kritizálta Szoboszlait, most meg...

Az ír legenda – aki másfél éve még atyai jótanácsokat intézett a magyar játékoshoz – mára már egyértelműen azok táborát erősíti, akik Szoboszlai Dominikben látják a Liverpool leendő csapatkapitányát. Ezen túlmenően Murphy most így fogalmazott: 

Ha egy játékos Madridba akar menni, akkor menjen. A Liverpool mindig tovább tudott lépni. De ő azon futballisták közé tartozik, akiket mindenképpen itt tartanál. Jelenleg ő a legjobb játékosunk"

magyarázta a BettingLounge-nak adott nyilatkozatában, hozzátéve, a magyar világklasszisban abszolút megvannak a szükséges vezetői kvalitások. 

Közben már a liverpooli ügyekben az egyik legmegbízhatóbbnak számító brit újságíró, James Pearce is azt találgatja, ki lehet a klub soron következő csapatkapitány-helyettese Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása után. Mint ismert, 

a C betűt jelenleg a veterán középhátvéd, Virgil van Dijk birtokolja, és Pearce szerint két opció jöhet szóba a holland mellé: vagy a brazil kapus Alisson – már ha egyáltalán marad, és nem fogadja el a Juventus ajánlatát –, vagy ha ő távozna, akkor Szoboszlai Dominik. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. május 08. 13:19
Szegény Szoboszlai hányszor cáfolja még, hogy nem készül Madridba...?!
chief Bromden
2026. május 08. 11:39
Nem jelentős, legjobb fizetést kell adni annak, akin a jövő múlik. A múltból nem lehetne megélni, nekik ott a továbblépés lehetősége, no meg azt hiszik beledumálhatnak a szakmai munkába, sok feszültséget okozva.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!