A liverpooli klubikon figyelmeztet: Szoboszlai elmehet a Real Madridba

Üzent Szoboszlainak a Liverpool egykori legendás labdarúgója: „Hidd el, soha nem vagy túl öreg a tanuláshoz!”
John Aldridge erős véleménycikket írt a magyar labdarúgóról.
John Aldridge szerint a klubvezetésnek mindenáron meg kellene tartania a magyar világklasszist. Az ír csatárlegenda nemrég még kritizálta Szoboszlai Dominiket, most viszont többedmagával már ő is benne látja a Vörösök leendő csapatkapitányát.
Egyre nyugtalanabbak a liverpooli drukkerek Szoboszlai Dominik elhúzódó szerződéshosszabbítási tárgyalásai miatt, főleg a Real Madrid érdeklődésének kereszttüzében. Most egy újabb klubikon, John Aldridge is elmondta véleményét a magyar középpályással kapcsolatban: a 67 éves egykori kiváló csatár szerint senki sem pótolhatatlan, de Szoboszlai esetében mégiscsak sürgetné a klubvezetést, hogy megadják neki a kért jelentős fizetésemelést.
Az ír legenda – aki másfél éve még atyai jótanácsokat intézett a magyar játékoshoz – mára már egyértelműen azok táborát erősíti, akik Szoboszlai Dominikben látják a Liverpool leendő csapatkapitányát. Ezen túlmenően Murphy most így fogalmazott:
Ha egy játékos Madridba akar menni, akkor menjen. A Liverpool mindig tovább tudott lépni. De ő azon futballisták közé tartozik, akiket mindenképpen itt tartanál. Jelenleg ő a legjobb játékosunk"
– magyarázta a BettingLounge-nak adott nyilatkozatában, hozzátéve, a magyar világklasszisban abszolút megvannak a szükséges vezetői kvalitások.
Közben már a liverpooli ügyekben az egyik legmegbízhatóbbnak számító brit újságíró, James Pearce is azt találgatja, ki lehet a klub soron következő csapatkapitány-helyettese Mohamed Szalah és Andy Robertson nyári távozása után. Mint ismert,
a C betűt jelenleg a veterán középhátvéd, Virgil van Dijk birtokolja, és Pearce szerint két opció jöhet szóba a holland mellé: vagy a brazil kapus Alisson – már ha egyáltalán marad, és nem fogadja el a Juventus ajánlatát –, vagy ha ő távozna, akkor Szoboszlai Dominik.
Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell