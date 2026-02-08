Ez a nap is eljött: Török Gábor a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatását tekinti a legpontosabbnak

A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!
Magyar Péterék már leleplezték magukat, minden más csak porhintés.
Ráadásul az elemző alig egy héttel korábban még „behozhatatlan” Tisza-előnyről beszélt.
Török Gábor szerint is a Fidesz sima többségére van a legnagyobb esély, 45 százalék. Ehhez képest a Tisza többségre csak 40 százalék”
– idézte fel Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, hozzátéve: az elemző alig egy héttel korábban még „behozhatatlan” Tisza-előnyről beszélt. Mi történhetett? Hogyan lehetséges, hogy már Török Gábor friss számsora is érdemben egybevág a Nézőpont Intézet korábbi előrejelzéseivel? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a lényeg nem a kommunikációs csomagolás, hanem a számsorok mélyén meghúzódó valóság:
Török Gábor számsora eléggé emlékeztet a Nézőpont Intézet kutatási eredményeire. Nem nagyon szeret minket, ezt el is tudom fogadni, de elhiszi, amit mérünk.”
Szerinte az ingadozás beleillik a politológusról kialakult „egyrészt-másrészt” jellegű profilba.
A beszélgetés során felmerült a Medián HVG-ben megjelent felmérése is, amely
Mráz Ágoston Sámuel ezzel kapcsolatban kijelentette:
„Ezek abszurd számok, egyszerűen nem hihetőek.”
Ő teljes mértékben kizártnak tartja, hogy Magyarországon 90 százalékos részvétel legyen április 12-én, vagy hogy a 30 év alattiak legyenek a legaktívabbak. A Nézőpont vezetője szerint ezek a várakozások adatfelvételi hibát feltételeznek, amely torzítja az egész pártpreferencia-számítást, és akár mesterségesen is Tisza-előnyt eredményezhetnek.
Szakmai malőr egy ilyen számsort lehozni”
– tette hozzá.
Mráz Ágoston Sámuel világossá tette azt is: a Nézőpont mérései hosszabb ideje stabil képet mutatnak.
A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki. Ha százalékot kell mondanom: 75 százalékos valószínűséggel ez a forgatókönyv érvényesül”
– árulta el. Szerinte ez a forgatókönyv nem optimizmus, hanem módszertani következtetés.
„Ez a szerepfelfogásról is szól” – mutatott rá a kérdésre adott válasza közben G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott: „Minden választás egy csata. Én elemző vagyok, de nem független-objektív, és nem felül ülök valami felhőn, hanem azért szurkolok, hogy a Fidesz győzzön.”
„Nyilván ebben a vágyaim is benne vannak” – fogalmazott, azonban leszögezte:
sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”
Fotó: Földházi Árpád / Mandiner