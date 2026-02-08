Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Török Gábor Fidesz Kereki Gergő Mráz Ágoston Sámuel

Ez a nap is eljött: Török Gábor a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatását tekinti a legpontosabbnak

2026. február 08. 07:49

Ráadásul az elemző alig egy héttel korábban még „behozhatatlan” Tisza-előnyről beszélt.

2026. február 08. 07:49
null

Török Gábor szerint is a Fidesz sima többségére van a legnagyobb esély, 45 százalék. Ehhez képest a Tisza többségre csak 40 százalék”

– idézte fel Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, hozzátéve: az elemző alig egy héttel korábban még „behozhatatlan” Tisza-előnyről beszélt. Mi történhetett? Hogyan lehetséges, hogy már Török Gábor friss számsora is érdemben egybevág a Nézőpont Intézet korábbi előrejelzéseivel? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

A hetente változó narratíva és a „szakmai malőr”

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a lényeg nem a kommunikációs csomagolás, hanem a számsorok mélyén meghúzódó valóság:

Török Gábor számsora eléggé emlékeztet a Nézőpont Intézet kutatási eredményeire. Nem nagyon szeret minket, ezt el is tudom fogadni, de elhiszi, amit mérünk.”

Szerinte az ingadozás beleillik a politológusról kialakult „egyrészt-másrészt” jellegű profilba.

A beszélgetés során felmerült a Medián HVG-ben megjelent felmérése is, amely

  • 90 százalékos országos, illetve
  • a fiatalok 93 százalékos részvételét jósolta.

Mráz Ágoston Sámuel ezzel kapcsolatban kijelentette:

„Ezek abszurd számok, egyszerűen nem hihetőek.”

Ő teljes mértékben kizártnak tartja, hogy Magyarországon 90 százalékos részvétel legyen április 12-én, vagy hogy a 30 év alattiak legyenek a legaktívabbak. A Nézőpont vezetője szerint ezek a várakozások adatfelvételi hibát feltételeznek, amely torzítja az egész pártpreferencia-számítást, és akár mesterségesen is Tisza-előnyt eredményezhetnek.

Szakmai malőr egy ilyen számsort lehozni”

– tette hozzá.

A Nézőpont számai nem változtak

Mráz Ágoston Sámuel világossá tette azt is: a Nézőpont mérései hosszabb ideje stabil képet mutatnak.

A mi közvélemény-kutatásainkból egyértelműen a Fidesz sima többsége olvasható ki. Ha százalékot kell mondanom: 75 százalékos valószínűséggel ez a forgatókönyv érvényesül”

– árulta el. Szerinte ez a forgatókönyv nem optimizmus, hanem módszertani következtetés.

Ezt is ajánljuk a témában

G. Fodor: Minden választás egy csata, sima Fidesz-többség lesz

„Ez a szerepfelfogásról is szól” – mutatott rá a kérdésre adott válasza közben G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott: „Minden választás egy csata. Én elemző vagyok, de nem független-objektív, és nem felül ülök valami felhőn, hanem azért szurkolok, hogy a Fidesz győzzön.” 

„Nyilván ebben a vágyaim is benne vannak” – fogalmazott, azonban leszögezte:

sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner
 

states-2
2026. február 08. 09:01
Mit fog ehhez Pszichopéter szólni, a gyógyszeradagját alighanem duplájára emelik.
petronius50
2026. február 08. 08:54
"sima Fidesz-többség lesz. Ennek adok 100 százalékot.”" Ne kövessük el azt az orbitális hibát, hogy azt gondoljuk sima ügy a Fidesz győzelem. Ne abból induljunk ki, hogy egy kretén vezeti a Tisza pártot, hanem azt vegyük figyelembe, hogy mekkora brutális pénzügyi és egyéb támogatást kap a magyar balfasiszta ellenzék külföldről. Azt se felejtsük el, látva az osztrák, német, spanyol, lengyel, stb. példákat, hogy ez az Európát elpusztítani akaró erő mennyivel szervezettebb, mint a mérsékelt jobboldal és nem riad vissza törvénytelen eszközök bevetésétől, vagy akár merényletektől sem, mint azt már számtalan példában láthattuk. Egyszóval április 12.-én nincs olyan, hogy "most ellik a tehén, meg fáj a hajam" minden jövőjét fontosnak tartó polgárnak el kell mennie szavazni!!
robertdenyiro
2026. február 08. 08:53
Török Gábor akkor is hazudik ha kérdez. Le kell szarni a retkes libkány pofáját.
hakapeszim
2026. február 08. 08:47
Én nem értem az embereket. Komoly, tanult, felnőtt emberek a közvéleménykutatásokon kotlanak. Nem értik meg, hogy szart sem ér? Általában ezer fő megkérdezésén alapul - én 50 éves vagyok, még sosem kérdeztek. Vannak közvéleménykutatók, akik fizetnek a válaszokért, pl egy kollégám is (vér ellenzéki), rendszeresen hívják, rendelkezésre kell állnia adott számú alkalommal. Nem csak politika, mindenféle témában kérdezik. Valószínűleg ugyanaz a kör válaszolgat. Ez az egyik. Másfelől pedig egy manipulatív poltikai eszköz, azzal, ha alul vagy felül mérnek egy pártot, különböző reakciókat tudnak kiváltani. Valószínűleg vannak belső, privát mérések is, de azok eredményeit nem adják ki. És akkor még ott a látencia. Ezer fő vs közel 8 millió szavazásra jogosult. Ezrelékekről beszélünk, ezrelékek alapján következtetnek a NAGY eredményre. De ha még működne! De már számtalanszor láttuk, hogy nem is jönnek be a jóslatok.
