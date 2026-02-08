Ez a nap is eljött: Török Gábor a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatását tekinti a legpontosabbnak

Török Gábor szerint is a Fidesz sima többségére van a legnagyobb esély, 45 százalék. Ehhez képest a Tisza többségre csak 40 százalék”

– idézte fel Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, hozzátéve: az elemző alig egy héttel korábban még „behozhatatlan” Tisza-előnyről beszélt. Mi történhetett? Hogyan lehetséges, hogy már Török Gábor friss számsora is érdemben egybevág a Nézőpont Intézet korábbi előrejelzéseivel? A Mesterterv legutóbbi adásában kiderült!

A hetente változó narratíva és a „szakmai malőr”

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a lényeg nem a kommunikációs csomagolás, hanem a számsorok mélyén meghúzódó valóság: