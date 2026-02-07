Ft
A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!

2026. február 07. 12:01

Magyar Péterék már leleplezték magukat, minden más csak porhintés.

2026. február 07. 12:01
A Tisza Párt kommunikációjából mára világosan kirajzolódik: nem egy, hanem két különböző programmal készülnek a választásra: az egyik egy nyilvánosságnak szánt, leegyszerűsített kampányanyag, a másik pedig egy részletes, a brüsszeli elvárások jegyében fogant politikai tervezet. A kiszivárgott dokumentumokból, valamint a párthoz köthető szakértők és politikusok megszólalásaiból egyértelműen látszik, hogy a két anyag tartalma szöges ellentétben áll egymással.

A valódi terv olyan lépések sorát tartalmazza, amelyekről maguk is elismerték: nem lehetne őszintén felvállalni a választások előtt, mert az azonnali politikai bukást jelentene:

  • háborús elköteleződés,
  • Ukrajna feltétlen finanszírozása,
  • drasztikus adóemelések,
  • az orosz energia kivezetése és
  • a rezsicsökkentés felszámolása

– ezek rajzolódnak ki a Tisza által letagadott és titkolni igyekezett programból.

Brüsszeli elvárások, kettős beszéd

A Tiszával szemben Brüsszel egyértelmű politikai és gazdasági elvárásokat fogalmaz meg:

  • csatlakozás a háborúpárti irányvonalhoz,
  • Ukrajna pénzügyi támogatása és
  • a költségek áthárítása a magyar emberekre.

Ennek megfelelően a párt egy „belső” programot készített, amely ezeknek az elvárásoknak felel meg, miközben a választók felé egy sokkal enyhébb képet kommunikál.

Ezt a kettősséget Csercsa Balázs, a Tisza korábbi szakértője is megerősítette. Nyilatkozataiban arról beszélt, hogy komoly szakadék van a nyilvánosság számára mutatott kormányprogram és a valódi szándékok között, és létezik egy hosszú távú, 2035-ig előretekintő konvergenciaprogram, amely teljesen más irányt jelöl ki, mint a kampányban ígért lépések. Mint fogalmazott: a párt úgy próbál választást nyerni, hogy nem azt mondja a választóknak, amit valójában meg kíván valósítani.

Baloldali megszorítások, régi szereplőkkel

A kiszivárgott tervek alapján a Tisza klasszikus baloldali megszorító gazdaságpolitikára készül, amelynek kidolgozásában olyan szakértők vesznek részt, akik korábban a Bokros-csomag és Bajnai-korszak intézkedéseinél is meghatározó szerepet játszottak.

Ez a megközelítés

  • adóemelésekkel,
  • túlszabályozással és
  • erőteljes állami beavatkozással számol

– pontosan azzal az úttal, amely a korábbi baloldali kormányok idején már súlyos társadalmi következményekhez vezetett.

Háborús elköteleződés

A brüsszeli politika része az is, hogy Európa mélyebben bevonódjon az ukrajnai háborúba. A Tisza eddigi lépései ezt az irányt erősítik:

  • támogatták a háború finanszírozását célzó döntéseket és
  • kiállnak Ukrajna EU- és NATO-tagsága mellett.

Ez a politika nemcsak gazdasági, hanem biztonsági kockázatokat is hordoz, és magában rejti annak lehetőségét, hogy Magyarországot is belesodorják a konfliktusba. A nyugat-európai példák alapján a kötelező katonai szolgálat kérdése is napirendre kerülhetne, amit a párthoz köthető megszólalások sem zárnak ki egyértelműen.

Magyar pénzek Brüsszelnek és Ukrajnának

A háborús politika finanszírozása jelentős befizetéseket követelne meg Magyarországtól. Egy brüsszeli irányítású kormány nem tudna és nem is akarna nemet mondani ezekre az elvárásokra, így évente akár 1300–1500 milliárd forintos teher hárulhatna az országra.

Ennek fedezetét megszorításokból és adóemelésekből teremtenék elő, közvetlenül a családok és vállalkozások rovására.

Adóemelések minden szinten

A Tisza valódi tervei szerint megszűnne az egykulcsos, 15 százalékos SZJA-rendszer, helyette progresszív adózás jönne, 22 és 33 százalékos kulcsokkal.

Ez már a közepes jövedelműeket is érzékenyen érintené, a magasabb keresetűek pedig éves szinten jelentős veszteségeket szenvednének el.

Ezzel párhuzamosan

  • visszavágnák a családi adókedvezményeket,
  • csökkentenék a gyermekek után járó támogatásokat,
  • megszüntetnék a GYED-et és
  • felülvizsgálnák az anyák, valamint a fiatalok adókedvezményeit.

Mindez egyszerre több oldalról terhelné a családokat, havi tízezrekkel csökkentve a jövedelmüket.

A vállalkozásokat sem kímélnék:

  • eltörölnék a 9 százalékos társasági adót,
  • megszüntetnék a KATA-t,
  • az EKHO-t,
  • kiüresítenék a KIVA-t és
  • új, akár 14 százalékos munkáltatói terheket vezetnének be.

Ez különösen a kis- és középvállalkozásokat sodorná veszélybe, csődhullámot és munkahelyek megszűnését kockáztatva.

Vagyonadó, nyugdíjak megadóztatása

A tervek között szerepel 6,5 százalékos vagyonadó, magas adó az ingatlaneladásokra, valamint a tőkejövedelmek – köztük az állampapírok és nyugdíj-megtakarítások – erőteljes megadóztatása.

A Tisza-csomag ezen része már nemcsak a tehetőseket, hanem a középosztályt is sújtaná.

A nyugdíjrendszer átalakítása során

  • 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be,
  • megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat és
  • felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, kötelező magánpénztári befizetésekre terelve a dolgozókat.

Viszlát, energiafüggetlenség!

Brüsszeli elvárás az orosz energiahordozókról való leválás és a hatósági árak megszüntetése. Ennek végrehajtása felborítaná Magyarország energiabiztonságát, és drága importra kényszerítené az országot.

A rezsicsökkentés eltörlésével a családok energia­számlái többszörösükre nőnének, az üzemanyagárak elszállnának.

Ez a valódi program

A mozaikdarabok összeállnak, és világosan mutatják a valódi összképet: háborús elköteleződés, Brüsszelnek fizetett milliárdok, súlyos adóemelések és a rezsicsökkentés felszámolása. Egy egységes csomag, amelynek minden eleme a terhek áthárításáról szól. Ez az oka annak, hogy a Tisza nem beszél róla nyíltan, és ezért van szükség a kampányprogram és a valódi terv eltitkolására.

A végső döntés azonban a választók kezében van, mindenki maga dönti el, melyik koncepcióra voksol: a Brüsszel által tollba mondottra, vagy a valódi magyar érdekeket és prosperitást szem előtt tartó kormányzati jövőképre.

***

Fotó: X

 

 

