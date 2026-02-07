A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!

Ennek megfelelően a párt egy „belső” programot készített, amely ezeknek az elvárásoknak felel meg, miközben a választók felé egy sokkal enyhébb képet kommunikál.

Ezt a kettősséget Csercsa Balázs, a Tisza korábbi szakértője is megerősítette. Nyilatkozataiban arról beszélt, hogy komoly szakadék van a nyilvánosság számára mutatott kormányprogram és a valódi szándékok között, és létezik egy hosszú távú, 2035-ig előretekintő konvergenciaprogram, amely teljesen más irányt jelöl ki, mint a kampányban ígért lépések. Mint fogalmazott: a párt úgy próbál választást nyerni, hogy nem azt mondja a választóknak, amit valójában meg kíván valósítani.