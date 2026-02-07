A mese helyett: ismerjük meg a Tisza valódi programját!

Ez különösen a kis- és középvállalkozásokat sodorná veszélybe, csődhullámot és munkahelyek megszűnését kockáztatva.
Vagyonadó, nyugdíjak megadóztatása
A tervek között szerepel 6,5 százalékos vagyonadó, magas adó az ingatlaneladásokra, valamint a tőkejövedelmek – köztük az állampapírok és nyugdíj-megtakarítások – erőteljes megadóztatása.
A Tisza-csomag ezen része már nemcsak a tehetőseket, hanem a középosztályt is sújtaná.
A nyugdíjrendszer átalakítása során
- 20 százalékos nyugdíjadót vezetnének be,
- megszüntetnék a 13. és 14. havi nyugdíjat és
- felszámolnák az állami nyugdíjrendszert, kötelező magánpénztári befizetésekre terelve a dolgozókat.
Viszlát, energiafüggetlenség!
Brüsszeli elvárás az orosz energiahordozókról való leválás és a hatósági árak megszüntetése. Ennek végrehajtása felborítaná Magyarország energiabiztonságát, és drága importra kényszerítené az országot.
A rezsicsökkentés eltörlésével a családok energiaszámlái többszörösükre nőnének, az üzemanyagárak elszállnának.