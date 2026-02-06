„El kell felejteni!” – eltörölné a családi adókedvezményt a Tisza-közeli közgazdász

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
Durva adóreformot lebegtetett be Bokros Lajos.
Bokros Lajos, volt pénzügyminiszter a Klubrádióban, Bolgár György műsorában fejtette ki nézeteit arról, milyen lépésekre lenne szükség szerinte a magyar gazdasági „fellendüléshez”. Javaslatai nagyrészt egybeesnek a Tisza Párthoz kötött, korábban kiszivárgott körülbelül 600 oldalas programterv fő vonásaival, amelyek sok tekintetben párhuzamosak az Európai Bizottság Magyarország felé megfogalmazott elvárásaival is.
A műsor elején Bokros kritizálta az egyes termékekre bevezetett árrésstopot is. Szerinte hiába korlátozták egyes áruk árrését, közben sok más termék drágult a boltokban.
Bokros szerint az egész áfa-rendszert át kell alakítani, ez viszont azt eredményezné, hogy a jelenleg alacsonyabb kulccsal adózó termékek és szolgáltatások áfája emelkedne. A személyi jövedelemadó (szja) kapcsán Bokros az egykulcsos rendszer helyett háromkulcsos, progresszív rendszert javasol: 10, 20 és 30 százalékos sávokkal. Konkrétan:
A legnagyobb hangsúlyt a kedvezmények és mentességek szinte teljes eltörlésére helyezte: családi adókedvezmény, gyerekkedvezmény, a két- vagy háromgyermekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége – szerinte mindet el kell törölni, mert szerinte a szociálpolitikát nem szabad az adórendszerbe keverni.
Ezek az elképzelések megegyeznek a korábban kiszivárgott dokumentummal, amely szintén háromkulcsos progresszív szja-t és a legtöbb adó kedvezmény kivezetését tartalmazza. Korábban, 2025 végén Bokros már hasonlóan kemény adóemelésekről beszélt, sőt javasolta a jegybank aranytartalékának eladását is, miközben kritizálta a kormány gazdaságpolitikáját.
