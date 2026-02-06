„El kell felejteni!” – eltörölné a családi adókedvezményt a Tisza-közeli közgazdász

Bokros Lajos, volt pénzügyminiszter a Klubrádióban, Bolgár György műsorában fejtette ki nézeteit arról, milyen lépésekre lenne szükség szerinte a magyar gazdasági „fellendüléshez”. Javaslatai nagyrészt egybeesnek a Tisza Párthoz kötött, korábban kiszivárgott körülbelül 600 oldalas programterv fő vonásaival, amelyek sok tekintetben párhuzamosak az Európai Bizottság Magyarország felé megfogalmazott elvárásaival is.

A műsor elején Bokros kritizálta az egyes termékekre bevezetett árrésstopot is. Szerinte hiába korlátozták egyes áruk árrését, közben sok más termék drágult a boltokban.