„Berántunk mindenkit azonnal” – elkotyogta Ruszin-Szendi Romulusz, mit gondol a sorkatonaságról (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusznál újfent elgurult a gyógyszer: a volt parancsnok kifejtette egy fórumon, hogy Magyarországnak hasznot kéne húznia a háborúból, be kéne fektetnie Ukrajnába. Mint fogalmazott az ex-tábornok, „ahol háború van, vagy fegyveres összetűzés, ott mindig van lehetőség, a gazdaságnak is. Ha van kockázati tőke Magyarországon, akkor oda érdemes befektetni, de nem azért, hogy ellopjuk, hanem azért, hogy a nemzeti büdzsé, az több legyen. Tehát amikor azt mondom, hogy fehér területek vannak, amikor ütközet van, meg háború van, meg van tőke ami kockáztatható, abból akár gazdasági haszon is lehet az országnak”.

Ugyanezen fórumon azt fejtegette Ruszin, hogy

vissza kéne állítani a sorkatonai kötelezettséget, és ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal, a nem sorkatonákat is.

Mint fogalmazott, „hogy mondjuk a sorkatonai kötelezettséget vissza kellene állítani. A fiataloknak szoktam mondani, hogy nem megszüntettük, csak felfüggesztettük, tehát óvatosan, tehát ha baj van, akkor berántunk mindenkit azonnal.”