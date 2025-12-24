Nagyszülők, fegyverbe! Ebben az országban teljes már a háborús mozgósítás

A kormányzat üzenete egyértelmű: Finnország komolyan veszi saját biztonságát, most és a jövőben is.

A döntés közvetlen biztonságpolitikai kontextusban született. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után Helsinki jelezte csatlakozási szándékát a NATO-hoz, amely 2023 áprilisában vált valóra. Ezzel a katonai szövetség és Oroszország közös határa egyik napról a másikra kétszeresére nőtt, Finnország pedig 2023 őszén ideiglenesen lezárta az összes orosz határátkelőt, Moszkvát hibrid nyomásgyakorlással vádolva.

A finn lépés illeszkedik az európai trendekbe: a kontinensen nő a feszültség, és egyre több ország gyorsítja a katonai felkészülést.