65 év franciaország haderő oroszország

Nagyszülők, fegyverbe! Ebben az országban teljes már a háborús mozgósítás

2025. december 24. 14:38

Január elsejével már a finn nagyapákat is besorozzák a hadseregbe köszönhetően annak, hogy 65 évre emelték a sorkatonaság korhatárát.

2025. december 24. 14:38
null

Finnország jelentősen bővíti haderejének mozgósítható bázisát: Alexander Stubb aláírta azt a törvénymódosítást, amely 65 évre emeli a behívható tartalékosok felső korhatárát – közölte a finn Védelmi minisztérium

A 2026. január 1-jén hatályba lépő változás a közlegények esetében 15, a tisztek és altisztek esetében 5 évvel hosszabbítja meg a tartalékos szolgálati időt – erősítve a hadsereg és a határőrség válsághelyzeti mozgásterét.

Antti Häkkänen védelmi miniszter szerint az intézkedés lehetővé teszi, hogy szükség esetén rangtól függetlenül kulcspozíciókba helyezzenek tapasztalt embereket. 

Az ötéves átmeneti időszakban 125 ezer fővel nő a tartalékosok létszáma, és 2031-re elérheti az egymilliót. 

A kormányzat üzenete egyértelmű: Finnország komolyan veszi saját biztonságát, most és a jövőben is.

A döntés közvetlen biztonságpolitikai kontextusban született. Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése után Helsinki jelezte csatlakozási szándékát a NATO-hoz, amely 2023 áprilisában vált valóra. Ezzel a katonai szövetség és Oroszország közös határa egyik napról a másikra kétszeresére nőtt, Finnország pedig 2023 őszén ideiglenesen lezárta az összes orosz határátkelőt, Moszkvát hibrid nyomásgyakorlással vádolva.

A finn lépés illeszkedik az európai trendekbe: a kontinensen nő a feszültség, és egyre több ország gyorsítja a katonai felkészülést. 

Több állam – köztük Franciaország, Németország, Belgium és Hollandia – az önkéntes katonai szolgálat bővítésére készül, miközben a NATO európai tagjai 2035-ig 3,5 százalékra emelnék a védelmi kiadásokat, további 1,5 százalékot pedig a védelmi infrastruktúrára fordítanának az orosz hibrid fenyegetésekkel szemben.

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Öreg Palóc
2025. december 24. 15:41
Érdekes lesz majd egy Háborús Karácsony, amikor a finn 65 éves nagypapák, meg az orosz tengerészgyalogos kadétok is tömegével kimásznak a lövészárokból és egy barátságos futbalmeccset játszanak egymás ellen a senki földjén !!! :O ))) Vajon ki fog nyerni ??? !
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. december 24. 15:40
A nagy jólétben - amit a semlegesség alatt az oroszokkal való kereskedés sorén hoztak össze - meghibbant az agyuk.
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. december 24. 15:36
Annyi értelme van a 64-éves nyugdíjast a frontra küldeni,mint Magyarországon a szalag mellé fizikai munkakörben állítani....Mégis ez a nyugdíjkorhatárunk,nonszensz. Végül is mankóval,és járókerettel is lehet ölni....ha a prosztata közbe nem szól🙄
Válasz erre
1
0
Gubbio
2025. december 24. 15:24
Volt (legalább) véleménykérő népszavazás a NATO-csatlakozás előtt? Na, ugye, birka finnek...
Válasz erre
0
1
