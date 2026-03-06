„Nem tudom megszeretni” – a liverpooli legenda továbbra sincs elájulva Kerkeztől: frappánsan cáfolták meg a kritikáit

Noha az utóbbi hetekben nagyjából egyhangú a liverpooli konszenzus Kerkez Milos teljesítményének ugrásszerű javulásáról, s arról, hogy a nyáron igazolt magyar balbekk egyre inkább beilleszkedik csapatba, a klub korábbi ikonja, Michael Owen változatlanul kitart amellett, hogy a Bournemouth-tól szerződtetett vajdasági szárnyvédő nem üti meg a Premier League-címvédő szintjét. A legendás csatár a sereghajtó Wolverhampton elleni égés után ismét elővette Kerkezt, éles kritikákkal illetve válogatott játékosunkat.

Kerkez Milost ismét elővették a Liverpool Wolves elleni égését követően (Fotó: MTI/AP/Dave Shopland)

Tényleg nem a Liverpool szintje?

Kerkez az utóbbi időben egyértelműen visszavette kezdő helyét a csapatban a veterán Andy Robertsonnal szemben, a Wolves elleni vereség során azonban már a 65. percben lekapta őt a pályáról Arne Slot. És bár a szurkolók éppen a holland menedzsert okolták a Vörösök bántóan ötlettelen játékáért, Michael Owen – idén már nem először – ismét a magyar balhátvédet találta meg kritikájával (n.b.: Kerkez már egyik kapott gólnál sem volt a pályán). Owen nem is titkolta, hogy