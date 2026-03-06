„Nem tudom megszeretni” – a liverpooli legenda továbbra sincs elájulva Kerkeztől: frappánsan cáfolták meg a kritikáit

„Annyira van rá szükség, mint halnak a biciklire” – Szoboszlaiék kínos veresége után gyorsan megtalálták a bűnbakot
Betelt a pohár.
Michael Owen egyszerűen képtelen tudomásul venni, hogy szeretett csapatánál új szelek fújnak. A liverpooli klublegenda még mindig az Andy Robertson-, Trent Alexander-Arnold-, Mohamed Szalah-nosztalgiaködben él, holott ezek az idők rég elmúltak...
Noha az utóbbi hetekben nagyjából egyhangú a liverpooli konszenzus Kerkez Milos teljesítményének ugrásszerű javulásáról, s arról, hogy a nyáron igazolt magyar balbekk egyre inkább beilleszkedik csapatba, a klub korábbi ikonja, Michael Owen változatlanul kitart amellett, hogy a Bournemouth-tól szerződtetett vajdasági szárnyvédő nem üti meg a Premier League-címvédő szintjét. A legendás csatár a sereghajtó Wolverhampton elleni égés után ismét elővette Kerkezt, éles kritikákkal illetve válogatott játékosunkat.
Kerkez az utóbbi időben egyértelműen visszavette kezdő helyét a csapatban a veterán Andy Robertsonnal szemben, a Wolves elleni vereség során azonban már a 65. percben lekapta őt a pályáról Arne Slot. És bár a szurkolók éppen a holland menedzsert okolták a Vörösök bántóan ötlettelen játékáért, Michael Owen – idén már nem először – ismét a magyar balhátvédet találta meg kritikájával (n.b.: Kerkez már egyik kapott gólnál sem volt a pályán). Owen nem is titkolta, hogy
egyszerűen képtelen megkedvelni Kerkez játékát, amit elsősorban a magyar bekk kiszámíthatatlan természetével indokolt.
Owen leginkább azt fájlalja, hogy Slot Kerkezt favorizálja Robertson helyett, holott szerinte a magyar folyamatosan egy ideges, érzelmileg túlfűtött védő látszatát kelti, aki mintha pánikba esne, amikor csak nála van a labda.
Mindig így játszik, én meg folyton úgy vagyok vele, hogy hé, nyugodj már meg egy kicsit!"
– mondta szakértése során Michael Owen, aki szerint a jelenlegi 'Pool egyik legnagyobb problémája, hogy a PL-történelem egyik legjobb szélső védő duóját, a Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson kettőst nem tudja megfelelően pótolni; még Mohamed Szalah látványos formahanyatlását is erre vezeti vissza.
A klubikon szavaiból ugyanakkor az érződik, hogy kritikája mintha nem is konkrétan Kerkeznek szólna, hanem inkább egyfajta tudatalatti, melankolikus visszavágyódás egy olyan korba, amely már végleg elmúlt, csak Owennek még nem sikerült tudomásul vennie: Alexander-Arnold már rég a Real játékosa, az általa követelt Robertson és Szalah fölött pedig, tetszik vagy sem, eljárt az idő, s egy-egy fellángolást leszámítva jó ideje képtelenek arra a konzisztens klasszisteljesítményre, amely hosszú éveken át a világ legjobbjaivá tette őket a saját posztjukon.
Ezt alighanem a liverpooli drukkerek is hasonlóan látják, legalábbis egyből védelmükbe vették Kerkezt. Az egyik hozzászóló például találóan megjegyezte, hogy
amíg Robertson legjobb éveiben Sadio Mané játszott a skót előtt, addig Kerkeznek be kell érnie egy Cody Gakpóval, ami elég szignifikáns minőségbeli különbség...
Ezzel párhuzamosan kiemelik, hogy noha Kerkez játéka sokszor még tényleg elég szertelen,
A FotMob statisztikusai például hangsúlyozzák, hogy idén egy, a tavalyi bajnokcsapatnál lényegesen gyengébb együttesben is hatékonyabbnak bizonyul, mint a veterán posztrivális Robertson a legutóbbi, bajnoki aranyévben:
Kerkez Milos ('25/26)
Alapstatisztikák (90 percre vetítve)
Andy Robertson ('24/25)
1.10
Kialakított helyzetek száma
1.44
0.51
Sikeres cselek
0.25
4.78
Megnyert párbajok
2.20
1.84
Szerelések
1.41
Következésképpen megállapítható tehát, hogy
Kerkez Milos lényegében ugyanúgy, vagy még jobban is teljesít, mint Robertson a bajnoki címmel záruló tavalyi szezonban – holott ő még csak 22 éves, és ez csupán az első idénye a Liverpoolban...
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super
