Váratlan lépésre készül Lengyelország: akkora összegek mennek a hadseregre, hogy veszélybe kerülhet az aranytartalék

Komoly vitákat kiváltó javaslat került napirendre Lengyelországban: a jegybank a nemzeti aranytartalék egy részének értékesítésével segítené a hadiipari beszerzések finanszírozását. A terv szerint a lengyel jegybank akár 80 tonna aranyat is piacra dobhat, ami mintegy 13 milliárd dollárnak megfelelő összeget hozhatna az államkasszának – szúrta ki a Bennfentes.

Lengyelország az elmúlt években – többek között Magyarországhoz hasonlóan – az aranytartalékok jelentős növelésével igyekezett erősíteni pénzügyi stabilitását.