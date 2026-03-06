Váratlan lépésre készül Lengyelország: akkora összegek mennek a hadseregre, hogy veszélybe kerülhet az aranytartalék

Újabb brutális válság felé sodródik Európa, de ezúttal Vlagyimir Putyin sem ül ölbe tett kézzel
A terv szerint mintegy 80 tonna aranytól válhat meg Varsó, hogy finanszírozza a növekvő védelmi kiadásokat.
Komoly vitákat kiváltó javaslat került napirendre Lengyelországban: a jegybank a nemzeti aranytartalék egy részének értékesítésével segítené a hadiipari beszerzések finanszírozását. A terv szerint a lengyel jegybank akár 80 tonna aranyat is piacra dobhat, ami mintegy 13 milliárd dollárnak megfelelő összeget hozhatna az államkasszának – szúrta ki a Bennfentes.
Lengyelország az elmúlt években – többek között Magyarországhoz hasonlóan – az aranytartalékok jelentős növelésével igyekezett erősíteni pénzügyi stabilitását.
A lengyel központi bank jelenleg mintegy 550 tonna arannyal rendelkezik, így a tervezett eladás a tartalék jelentős részét érintené.
A javaslatot a jegybank elnöke, Adam Glapiński ismertette Karol Nawrocki előtt. A Bloomberg beszámolója szerint a terv célja, hogy alternatív finanszírozási forrást teremtsen a lengyel védelmi fejlesztésekhez.
Varsó az utóbbi időszakban jelentősen növelte katonai kiadásait, miközben az európai fegyverkezési programok körül is komoly viták zajlanak. Nawrocki elnök és környezete kritikus az Európai Unió 150 milliárd eurós közös fegyverbeszerzési hitelprogramjával szemben, mert attól tartanak, hogy az ronthatja Lengyelország kapcsolatait az Egyesült Államokkal.
Az aranyeladási terv azonban komoly jogi és politikai akadályokba ütközhet, ugyanis a lengyel törvények tiltják, hogy a központi bank közvetlenül finanszírozza a kormányt.
Ráadásul a jelenlegi lengyel kormány, amelyet Donald Tusk vezet, továbbra is támogatja az uniós biztonsági hitelprogramot.
Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP