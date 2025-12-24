Még a karácsonyi üzenetében is Ukrajnáról beszélt a német államfő: a szolidaritást hangsúlyozta az ünnepek alatt

Megrázó dokumentumfilm készült: míg Ukrajnában dolgozik a vérszivattyú, addig az elit gyermekei a francia Riviérán buliznak
Steinmeier elmondta, bár az emberek karácsonykor leginkább családi kötelékeiket és barátságaikat ápolják, a támogatás és a szolidaritás, „nem csupán a földrajzilag közel lévőknek jár”.
Az ukránok iránti szolidaritást hangoztatta szerdai karácsonyi üzenetében Frank-Walter Steinmeier német államfő.
„Ukrajna népére is gondolunk, amely ellen Oroszország immár csaknem négy éve folytat háborút” – szögezte le Steinmeier a hivatal által közzétett üzenetben, kiemelve, hogy az európaiaknak ismét fel kell fedezniük a bennük rejlő erőt és értékeket azért, hogy ennek megfelelően cselekedjenek.
„Az évszázadok alatt megértettük, milyen fontos – egyenesen alapvető – a szabadság az ember méltóság, az igazságos béke és a demokratikus önrendelkezés; nem adjuk fel ezeket, sem a magunk, sem pedig barátaink és partnereink esetében sem” – hangsúlyozta.
Az elnök egyúttal felszólította a németeket, legyenek bátrak és fogadják el a változásokat.
(MTI)
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
