Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
frank - walter steinmeier Ukrajna orosz-ukrán háború karácsonyi üzenet államfő szolidaritás

Még a karácsonyi üzenetében is Ukrajnáról beszélt a német államfő: a szolidaritást hangsúlyozta az ünnepek alatt

2025. december 24. 13:51

Steinmeier elmondta, bár az emberek karácsonykor leginkább családi kötelékeiket és barátságaikat ápolják, a támogatás és a szolidaritás, „nem csupán a földrajzilag közel lévőknek jár”.

2025. december 24. 13:51
null

Az ukránok iránti szolidaritást hangoztatta szerdai karácsonyi üzenetében Frank-Walter Steinmeier német államfő.

Az elnök elmondta, hogy bár az emberek karácsonykor leginkább családi kötelékeiket és barátságaikat ápolják, a támogatás és a szolidaritás 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

nem csupán a földrajzilag közel lévőknek jár”.

Ukrajna népére is gondolunk, amely ellen Oroszország immár csaknem négy éve folytat háborút” – szögezte le Steinmeier a hivatal által közzétett üzenetben, kiemelve, hogy az európaiaknak ismét fel kell fedezniük a bennük rejlő erőt és értékeket azért, hogy ennek megfelelően cselekedjenek.

„Az évszázadok alatt megértettük, milyen fontos – egyenesen alapvető – a szabadság az ember méltóság, az igazságos béke és a demokratikus önrendelkezés; nem adjuk fel ezeket, sem a magunk, sem pedig barátaink és partnereink esetében sem” – hangsúlyozta.

Az elnök egyúttal felszólította a németeket, legyenek bátrak és fogadják el a változásokat.

(MTI)

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
martens
2025. december 24. 15:32
Ez a Steinmeyer is egy barom.
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2025. december 24. 15:03
A hülyeség ragályos, egy hülye ma már milliókat csinál!
Válasz erre
0
0
NiewiederGyurcsány
2025. december 24. 14:32
Steinmeyer, du musst nicht beweisen, dass du unfähig und ungeeignet für die Rolle des Bundespräsidenten bist! Geh weg, aber schnell! Deutschland wurde ruiniert, weil du und deine Freunde alles getan habt, um eine fremde Ideologie zu schaffen. Jetzt ist alles vorbei, und du auch!
Válasz erre
2
0
simakutya
2025. december 24. 14:25
Mi si gondolunk rájuk ,de nem csak karácsonykor. Egyre drágább minden akkor mindig eszünkbe jut bukrajna ha a kasszánál fizetni kell,és a te.ves brüsszeliták is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!