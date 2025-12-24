Még a karácsonyi üzenetében is Ukrajnáról beszélt a német államfő: a szolidaritást hangsúlyozta az ünnepek alatt

„Az évszázadok alatt megértettük, milyen fontos – egyenesen alapvető – a szabadság az ember méltóság, az igazságos béke és a demokratikus önrendelkezés; nem adjuk fel ezeket, sem a magunk, sem pedig barátaink és partnereink esetében sem” – hangsúlyozta.

Az elnök egyúttal felszólította a németeket, legyenek bátrak és fogadják el a változásokat.

(MTI)

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP