Megrázó dokumentumfilm készült: míg Ukrajnában dolgozik a vérszivattyú, addig az elit gyermekei a francia Riviérán buliznak

2025. december 23. 16:02

Ábrahám Róbert és alkotótársai filmjükben bemutatják az ukrajnai háborúhoz vezető utat, és a kétarcú valóságot is.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Monaco Hadtest címmel bemutatták Ábrahám Róbert új dokumentumfilmjét. Az ukrajnai háborúhoz vezető útról szóló alkotásban többek között azt állítják a készítők hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a helyzet eszkalációjáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős.

A Magyar Nemzet összeállításában arról írt, hogy a film azért kapta a Monaco hadtest címet, mert feltűnnek benne olyan – az alkotók szerint Monacóban, illetve a francia Riviérán felvett – képsorok, amelyeken ukrán rendszámú luxusautók láthatóak, arra utalva, hogy a Côte d’Azuron az oroszokat felváltották az ukrán milliárdosok. 

A dokumentumfilmben – amelyben csak pár percen keresztül futnak a monacói képsorok – a készítők többek között rámutatnak arra, hogy elsősorban szélsőjobboldali banderisták által koordinált 2014-es Euromajdan-tüntetések vezettek az ukrajnai háború kitöréséhez és folytatásához.

Ukrajna a korrupció melegágya

A film Ukrajnát a korrupció melegágyaként mutatja be, ahol az utcán vadásznak az emberekre, majd a kiképzőközpontokból több millió forintnak megfelelő dollárért engedik csak szabadon az elhurcolt férfiakat.

A lap kiemelte, hogy ennek a rendszernek esett áldozatul a brutálisan bántalmazott Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi is. Ábrahám Róbert rendező, producer úgy fogalmazott, hogy „az az ámokfutás, amit a liberális mainstream meg a gazdáik az elmúlt években véghez vittek, az nem csupán szakmaiatlan, gyomorforgató vagy vérlázító, az közel áll a háborús bűnhöz. (…) 

Európai fiait részeseivé tették ennek a velejéig hazug és korrupt vérontásnak”.

Ábrahám azt is kiemelte: „bármit is tett a liberális mainstream, az nem menti fel az oroszokat; az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér. Azért beszélünk többet az ukránokról, mert az oroszok nem kívánnak belépni az Európai Unióba, a NATO-ba, nem kérik el a pénzünket és nem fenyegetnek minket kétnaponta”.

A film december 27-től lesz látható a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornákon, illetve tárgyalnak egy nagy kereskedelmi televízióval is a sugárzásáról.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

