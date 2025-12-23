Megrázó dokumentumfilm készült: míg Ukrajnában dolgozik a vérszivattyú, addig az elit gyermekei a francia Riviérán buliznak

A film Ukrajnát a korrupció melegágyaként mutatja be, ahol az utcán vadásznak az emberekre, majd a kiképzőközpontokból több millió forintnak megfelelő dollárért engedik csak szabadon az elhurcolt férfiakat.

A lap kiemelte, hogy ennek a rendszernek esett áldozatul a brutálisan bántalmazott Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi is. Ábrahám Róbert rendező, producer úgy fogalmazott, hogy „az az ámokfutás, amit a liberális mainstream meg a gazdáik az elmúlt években véghez vittek, az nem csupán szakmaiatlan, gyomorforgató vagy vérlázító, az közel áll a háborús bűnhöz. (…)

Európai fiait részeseivé tették ennek a velejéig hazug és korrupt vérontásnak”.

Ábrahám azt is kiemelte: „bármit is tett a liberális mainstream, az nem menti fel az oroszokat; az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér. Azért beszélünk többet az ukránokról, mert az oroszok nem kívánnak belépni az Európai Unióba, a NATO-ba, nem kérik el a pénzünket és nem fenyegetnek minket kétnaponta”.