Ukrajnában azért imádkoznak, hogy a Tisza nyerje a választásokat Magyarországon, és minden eszközt bevetnek, hogy ez így is legyen.
Ábrahám Róbert és alkotótársai filmjükben bemutatják az ukrajnai háborúhoz vezető utat, és a kétarcú valóságot is.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Monaco Hadtest címmel bemutatták Ábrahám Róbert új dokumentumfilmjét. Az ukrajnai háborúhoz vezető útról szóló alkotásban többek között azt állítják a készítők hogy bár Oroszország támadta meg Ukrajnát, szerintük a helyzet eszkalációjáért a liberális európai és az amerikai, illetve a korrupt ukrán elit is felelős.
A Magyar Nemzet összeállításában arról írt, hogy a film azért kapta a Monaco hadtest címet, mert feltűnnek benne olyan – az alkotók szerint Monacóban, illetve a francia Riviérán felvett – képsorok, amelyeken ukrán rendszámú luxusautók láthatóak, arra utalva, hogy a Côte d’Azuron az oroszokat felváltották az ukrán milliárdosok.
A dokumentumfilmben – amelyben csak pár percen keresztül futnak a monacói képsorok – a készítők többek között rámutatnak arra, hogy elsősorban szélsőjobboldali banderisták által koordinált 2014-es Euromajdan-tüntetések vezettek az ukrajnai háború kitöréséhez és folytatásához.
A film Ukrajnát a korrupció melegágyaként mutatja be, ahol az utcán vadásznak az emberekre, majd a kiképzőközpontokból több millió forintnak megfelelő dollárért engedik csak szabadon az elhurcolt férfiakat.
A lap kiemelte, hogy ennek a rendszernek esett áldozatul a brutálisan bántalmazott Sebestyén József kárpátaljai magyar férfi is. Ábrahám Róbert rendező, producer úgy fogalmazott, hogy „az az ámokfutás, amit a liberális mainstream meg a gazdáik az elmúlt években véghez vittek, az nem csupán szakmaiatlan, gyomorforgató vagy vérlázító, az közel áll a háborús bűnhöz. (…)
Európai fiait részeseivé tették ennek a velejéig hazug és korrupt vérontásnak”.
Ábrahám azt is kiemelte: „bármit is tett a liberális mainstream, az nem menti fel az oroszokat; az agresszió az agresszió, az erőszak erőszak, a vér pedig vér. Azért beszélünk többet az ukránokról, mert az oroszok nem kívánnak belépni az Európai Unióba, a NATO-ba, nem kérik el a pénzünket és nem fenyegetnek minket kétnaponta”.
A film december 27-től lesz látható a Renitens és az Ultrahang YouTube-csatornákon, illetve tárgyalnak egy nagy kereskedelmi televízióval is a sugárzásáról.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
