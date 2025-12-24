Az ukrajnai Pokrovszkban született a világ egyik ismert karácsonyi dala, ez a története (VIDEÓ)

(születnek a bárányok, lesz pénz, stb.). A scsedrik szó a „bőkezű” (scsedrij) szóból ered – ismertette az Oeconomus igazgatója.

Ezt a dalt az Ukrán Népköztársaság kórusa vitte világkörüli turnéra 1920 körül, hogy népszerűsítsék az 1918-ban függetlenné vált ukrán államot. A függetlenség azonban csak három évig tartott, és 1921-ben a a keletről és északról támadó bolsevik csapatok legyőzték az akkori Ukrajnát. A Scsedriket mindenesetre 1921-ben a New York-i Carnegie Hallban is előadták és a közönség imádta – tette hozzá.

1936-ban egy ukrán származású amerikai, Peter Wilhousky írt a Scsedrikhez angol szöveget. Neki a dallam nem a fecskéről, hanem a harangozásról (ding-dong) jutott eszébe – így született meg a Carol of the Bells, és ezzel vált a dal újévi köszöntőből karácsonyi slágerré. A dalt aztán a kultikus Reszkessetek, betörők című film első részének köszönhetően ismertté vált, és azóta is sokan választják videók aláfestő zenéjének.

Így szólt a Scsedrik az Lvivi Nemzeti Operaházban közvetlenül a háború kitörése előtt: