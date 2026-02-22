Már régóta alussza Csipkerózsika-álmát, jóllehet évszázadokig európai jelentőségű település volt – íme „Kincses Körmöc”!

Két évszázaddal később Bél Mátyás így ír Körmöcről: „Körmöcbánya a bányavárosok metropolisza. Nevét, amely az egész földkerekségen híres, talán csak az nem ismeri, aki még sohasem látott olyan aranypénzeket, amelyeket itt vertek.” Elzártságáról így mesél: „Ami a város fekvését illeti: minden oldalról hegyek zárják körül és annyira szűk a kilátás, hogy az ide érkezők nem pillanthatják meg korábban, csak akkor, amikor már a közvetlen közelébe jutnak.” Idézi Jacobus Tollius leírását, miszerint „Körmöcbánya egy kis városka, amely 32 házból áll; ezek a házak egymás mellett, körben vannak felépítve és egy jó tágas térséget fognak közre, amely térség az árucikkek adásvételére szolgál. A tér egy kis hajlattal emelkedik és egyik oldalán van a templom, a másik oldalán pedig – ott, ahol egy kicsikét magasabb – a gyengén megerősített vár. És innen származik az a közönséges mondás, amely szerint Körmöcbányán minden egyes háznak a kapuja előtt ott van a templom: tudniillik csaknem mindegyik házból rá lehet látni”. Bél ironikusan, a rablólovagokat és fejedelmeket is megkísértő kincses város hányatott sorsára utalva megjegyzi azt is:

„Az minden kétségen kívül áll, hogy mennyire kevés hasznát vette a város a falaknak, hiszen régente még azok is az adófajták közé sorolták a rablást, akik a város birtokos urainak vallották magukat.”

Ezt a Körmöcöt ma is láthatjuk, ha felkanyargunk a felvidéki hegyek közé. Ma is hatalmas központi tere körül a műemlékek között modernebb házak is állnak a történelem viharai miatt, de a város összképe, vár- és templomtornyai felidézik az évszázadokat, amikor a Magyar Királyság és bányavárosai európai, sőt globális jelentőségű forrásai voltak az emberiség örök materiális vágyának: az aranynak és az ezüstnek.

