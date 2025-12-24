Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszelben belga származású remix migráns

Ez nem összeesküvés, hanem statisztika: Brüsszel fiataljainak 73 százaléka migrációs hátterű, eltűnnek a belgák a fővárosból

2025. december 24. 14:12

Döbbenetes adatok láttak napvilágot: Belgium fővárosában a 18 év alattiak alig 10 százaléka számít kizárólag belga származásúnak. A flamand jobboldal szerint nyílt népességcsere zajlik, amit már a hivatalos számok is igazolnak.

2025. december 24. 14:12
null

Belgiumban – különösen Brüsszelben – drámai demográfiai átalakulás zajlik, amely egyre élesebb politikai vitákat vált ki. A StatBel hivatalos adatai szerint 

Brüsszelben a 0–17 éves korosztály 72,9 százaléka nem uniós migrációs háttérrel rendelkezik, vagy az EU-n kívül született, miközben mindössze 10,56 százalék számít kizárólag belga származású belgának. 

Ezek az arányok messze túlmutatnak azon az érvelésen, miszerint a főváros magas idegen arányát pusztán más uniós országokból érkező munkavállalók magyaráznák – számolt be a Remix.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

A számokra reagálva Filip Dewinter, a flamand jobboldali Vlaams Belang vezető politikusa „népességcseréről” beszélt, hangsúlyozva: 

szerinte ez nem összeesküvés-elmélet, hanem a statisztikai adatokkal igazolt folyamat. 

Dewinter szerint Brüsszel mára olyan várossá vált, ahol a fiatal generáció döntő többsége EU-n kívüli háttérrel rendelkezik, ami hosszú távon identitásbeli, társadalmi és politikai következményekkel járhat.

Belgium egészét tekintve is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. Országos szinten 2025. január 1-jén a lakosság mintegy kétharmada volt belga származású, de míg a Flamand régióban ez az arány közel 72 százalék, addig Brüsszelben mindössze 22 százalék. 

A fővárosban összességében a lakosság 78 százaléka nem belga eredetű, beleértve a belga állampolgárságú, de külföldi származású lakosokat is. 

A bevándorlás fő hajtóereje a családegyesítés: 2018 óta évente átlagosan mintegy 56 ezer fő érkezett ezen a jogcímen, 2024-ben pedig közel 60 ezres csúcsot mértek.

A demográfiai vita uniós szinten is politikai feszültséget kelt. Dewinter egy friss elemzésében Donald Trump adminisztrációjához köthető dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy 

Európa identitása, társadalmi kohéziója és demográfiai önbizalma az ellenőrizetlen migráció miatt erodálódik. 

A témát korábban az Európai Parlamentben is élesen vitatták: Tom Vandendriessche bírálta Ylva Johansson kijelentését, miszerint az EU-nak évente legalább egymillió migránsra van szüksége a munkaerőhiány kezeléséhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NICOLAS MAETERLINCK / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
2025. december 24. 15:45
Eltűntek a belgák a fővárosból. Sebaj, maradtak a balgák.
Válasz erre
0
0
RigbyMordecai
2025. december 24. 15:44
Már értem, miért inkább itthon jeleskedik többet nagyszá ... nagykedvenc eu-képviselőnk, MP1F úr, holott horrribilis fizetését az ottani képviseletünkért zsebeli be... Fél, hogy körbefogják szeretett és támogatott kis migránsz barátai és még valami fájó dolog is történhet valamely testrészével. Itthon meg még a leagyhalottazottak se bántják...
Válasz erre
0
0
kobi40
2025. december 24. 15:18
Ez Karácsonyék terve! EZÉRT ŰZIK EL A FŐVÁROSBÓL A MAGYAROKAT!
Válasz erre
0
0
annamargit
•••
2025. december 24. 15:16 Szerkesztve
10 év múlva kell oda egy akármilyen muszlim politikai párt, megválasztják a muszlim belga kormányt, vélhetően az arab lesz a második hivatalos nyelv, sária törvények, alkotmánymódosítás. Akkor vagy az EU Parlament változtatja meg a nevét Európai Muszlim Maszdzsidra, vagy kihajítják őket. Szerintem 10 év mulva a francia-német-holland-osztrák muszlim győztes pártok politikusaival az első variáció az esélyesebb. Von der Leyen helyett Surah al-Layla. Bár ez utóbbi aztán tényleg mindegy.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!