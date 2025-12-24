Ez nem összeesküvés, hanem statisztika: Brüsszel fiataljainak 73 százaléka migrációs hátterű, eltűnnek a belgák a fővárosból

szerinte ez nem összeesküvés-elmélet, hanem a statisztikai adatokkal igazolt folyamat.

Dewinter szerint Brüsszel mára olyan várossá vált, ahol a fiatal generáció döntő többsége EU-n kívüli háttérrel rendelkezik, ami hosszú távon identitásbeli, társadalmi és politikai következményekkel járhat.

Belgium egészét tekintve is jelentős regionális különbségek figyelhetők meg. Országos szinten 2025. január 1-jén a lakosság mintegy kétharmada volt belga származású, de míg a Flamand régióban ez az arány közel 72 százalék, addig Brüsszelben mindössze 22 százalék.

A fővárosban összességében a lakosság 78 százaléka nem belga eredetű, beleértve a belga állampolgárságú, de külföldi származású lakosokat is.

A bevándorlás fő hajtóereje a családegyesítés: 2018 óta évente átlagosan mintegy 56 ezer fő érkezett ezen a jogcímen, 2024-ben pedig közel 60 ezres csúcsot mértek.