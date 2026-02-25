Ft
lengyel belarusz migráns afganisztán határ pakisztán

Föld alatti útvonalakon jönnek a migránsok – drámai felfedezés a lengyel határon

2026. február 25. 15:20

Erdő mélyén rejtett bejárat, betonozott falak és több száz migráns: titkos alagutakat fedeztek fel a lengyel–belarusz határ alatt.

2026. február 25. 15:20
null

A The Telegraph forrásai szerint 2025-ben négy föld alatti alagutat tártak fel a lengyel–belarusz határ alatt, amelyeken keresztül migránsokat próbáltak Európai Unió területére juttatni. 

Varsó állítása szerint a módszer a Moszkva és Minszk által folytatott hibrid hadviselés része, amelynek célja az uniós tagállamok destabilizálása a migrációs nyomás fokozásával. 

A lengyel határőrség közlése szerint az egyik legnagyobb alagutat a kelet-lengyelországi Narewka közelében fedezték fel decemberben.

A hatóságok szerint az alagút mintegy 1,5 méter magas volt, bejárata a belarusz oldalon erdőben rejtve helyezkedett el. A járat körülbelül 50 métert futott belarusz, és 10 métert lengyel területen. 

Összesen mintegy 180, főként Afganisztánból és Pakisztánból érkezett migráns használta, közülük 130-at elfogtak, miután a lengyel oldalon előbukkantak. 

A közzétett felvételek szerint az alagút megerősített, beton elemekkel biztosított szerkezet volt.

Lengyel tisztviselők azt állítják, hogy a járatok tervezésében és kivitelezésében „magas szintű szakértelemmel” rendelkező közel-keleti szakemberek vehettek részt. 

Egyes katonai szakértők szerint 

ilyen jellegű alagútépítési tapasztalattal olyan fegyveres csoportok rendelkeznek, mint a Gázai övezetben működő Hamas, a libanoni Hezbollah, bizonyos kurd fegyveres szervezetek, illetve az Iszlám Állam (ISIS). 

Más szakértők ugyanakkor hangsúlyozták: több szereplő is birtokolhat hasonló műszaki tudást, és nincs nyilvános bizonyíték arra, hogy konkrétan mely csoport állna a háttérben.

Fotó: The Telegraph

Varsó szerint Belarusz már 2021 óta használja a migrációt politikai nyomásgyakorlásra, és az Ukrajna elleni orosz invázió óta a hibrid eszköztár tovább bővült. 

A lengyel kormány korábban 200 kilométeres határkerítést és kiterjedt elektronikus megfigyelőrendszert épített ki. 

A hatóságok azt állítják, képesek felderíteni és felszámolni az alagutakat, ugyanakkor attól tartanak, hogy minden lezárt útvonal helyett újabb jelenhet meg. A lengyel belügyi vezetés szerint az alagutak megjelenése azt jelzi: a határvédelem szigorítása miatt a szervezők egyre kifinomultabb módszerekhez nyúlnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: FRILET Patrick / AFP

