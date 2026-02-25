Föld alatti útvonalakon jönnek a migránsok – drámai felfedezés a lengyel határon

Más szakértők ugyanakkor hangsúlyozták: több szereplő is birtokolhat hasonló műszaki tudást, és nincs nyilvános bizonyíték arra, hogy konkrétan mely csoport állna a háttérben.

Fotó: The Telegraph

Varsó szerint Belarusz már 2021 óta használja a migrációt politikai nyomásgyakorlásra, és az Ukrajna elleni orosz invázió óta a hibrid eszköztár tovább bővült.

A lengyel kormány korábban 200 kilométeres határkerítést és kiterjedt elektronikus megfigyelőrendszert épített ki.

A hatóságok azt állítják, képesek felderíteni és felszámolni az alagutakat, ugyanakkor attól tartanak, hogy minden lezárt útvonal helyett újabb jelenhet meg. A lengyel belügyi vezetés szerint az alagutak megjelenése azt jelzi: a határvédelem szigorítása miatt a szervezők egyre kifinomultabb módszerekhez nyúlnak.