Von der Leyen lesokkolta az uniós országokat: újabb migránsáradat ostromolja Európát, és mindenkit be kell engedni

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Az Európai Bizottság elnöke attól fél, hogy az olajblokád miatt Orbán nyeri a választást.
Az Európai Bizottság vezetője szerint a közel-keleti konfliktus miatt újra tömegek fognak Európa felé indulni.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke március 15-én kelt levelében arra kérte az uniós tagállamok vezetőit, hogy a közel-keleti konfliktus esetleges következményeként kialakuló migrációs nyomás kezelésére használják ki a diplomácia minden rendelkezésre álló eszközét – számolt be a Contexte cikkére hivatkozva a Portfolio.
Von der Leyen arra figyelmeztetett, hogy a közel-keleti válság következtében a térségben már most is emberek milliói kényszerültek elhagyni otthonaikat.
Levelében kiemelte, hogy az uniónak szoros együttműködésre van szüksége több partnerországgal, köztük Törökország, Libanon és Pakisztán kormányaival, hogy a régióban maradó menekültek helyzetét kezelni lehessen.
Külön kiemelte az Líbia partjairól induló irreguláris migráció jelentős növekedését, amely az utóbbi időszakban meredeken emelkedő tendenciát mutat.
