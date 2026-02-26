Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bajorország Németország migráns

Bukás bukás hátán: a migráns gyerekek szétverik a német oktatási rendszert

2026. február 26. 16:47

41 ezer elsős ismételhetett évet, nagyrészt migrációs hátterűek, Dortmund egy iskolájában 97 százalékuk alig beszélt németül.

2026. február 26. 16:47
null

Meredeken emelkedik azoknak a németországi diákoknak a száma, akik kénytelenek megismételni az első osztályt. Ez a tendencia leginkább a migrációs háttérrel rendelkező gyerekek körében figyelhető meg, akiknél gyakoriak a nyelvi akadályok és a korai gyermekkori felkészültség hiánya – olvasható a Remix News oldalán. 

A dortmundi Nordmarkt általános iskolában az első osztályosok riasztóan magas, 97 százalékos aránya kénytelen megismételni az első osztályt, számolt be a Focus magazin. A késedelem fő okai között szerepel az alapvető készségek hiánya és az a tény, hogy sok gyermek „alig beszél németül”.

Németország-szerte több mint 41 ezer első osztályos ismételni kényszerül az első évfolyamot. A migráns háttérrel rendelkező gyermekek – különösen azok, akik nem jártak iskolai előkészítőbe – érintettek a leginkább.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A regionális eltérések is jelentősek: Észak-Rajna-Vesztfáliában 22 894 diák, azaz az összes diák 6 százaléka ismételte meg az osztályt tavaly, míg Bajorországban és Baden-Württembergben ez az arány csak 1-2 százalék. Azonban, ahogy olyan tartományok, mint Bajorország egyre „sokszínűbbé” válnak, a jövő ezeknek a tartományoknak is egyre nagyobb kihívásokat jelenthet. 

Jelenleg a német anyanyelvűek kisebbségben vannak Bajorországban az osztálytermek 20 százalékában.

A nyelvi problémákon túl a külföldiek által elkövetett erőszak, az iskolákban elkövetett támadások, a nők zaklatása és a különböző etnikai csoportok közötti konfliktusok is problémát jelentenek.

Egyes iskolákban a vallási konfliktusok mára mindennapossá váltak. Berlinben egy általános iskolai tanár elmondta, hogy hónapokig el kellett viselnie a „A melegek undorítóak” típusú sértéseket, és arról számolt be, hogy néhány muszlim diák azt mondta neki, hogy „szégyen a családra”, és „a pokolban fog kikötni”, egyikük pedig kijelentette: „Itt az iszlám az úr”.

Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
monuskaroly
2026. február 26. 17:25
Merz most van Kínában pitizni, mert igen nagy a deficit a külkereskedelemben, 80 milliárd EUR. A hülye nem vette észre, hogy az Északi áramlaton nem megy gáz arra? Helyette a Szibéria ereje működik Kína felé. Atomerőmű? Eltartott milliók (migránsok)? Ukrajnába küldött pénzek, fegyverek? Találjatok még ki valamit, mert így nem elég gyors az összeomlás!!!
Válasz erre
0
0
templar62
2026. február 26. 17:18
Nem a németek akarták . Hajrá AfD ( alternativ für Deutschland ).
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 26. 17:16
Magyarországon is megvan ez a réteg. Magyarul (úgy ahogy) ugyan beszélnek, de a többi stimmel.
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. február 26. 17:13
Nem tudják levetni a dájcslánd, dájcslánd éber állesz karakterüket. Képtelene tudomásul venni, hogy behívtak jelentősebb számú nem német kultúrán nevelkedett bevándorlókat meglehetősen magas terménységi rátával. Tanuljanak a magyaroktól. Folyamatosan ugatott az unió, ha cigány iskolákat létesítünk, akkor az szegregáció. A magyarországi tapasztalatok, a görög katolikus iskolák példája mutatja, mennyivel sikeresebben lehet a cigány gyermekeket nevelni, tanítani, ha együtt nevelődnek. Tudomásul kell venni, ha művelt bevándorlókat szeretnének, akkor török, arab etc iskolákat kell nyitni, e gyerekek nevelése csak így oldható meg. Annyi különbség lesz talán, hogy Magyarországon ez más hatásokkal együtt a cigányság felemelkedéséhez, integrációjához vezet, addig a németek kinevelik majd a germanisztáni kalifátusok leendő értelmiségét. Egy biztos, együtt nem megy.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!