Bukás bukás hátán: a migráns gyerekek szétverik a német oktatási rendszert

Jelenleg a német anyanyelvűek kisebbségben vannak Bajorországban az osztálytermek 20 százalékában.
A nyelvi problémákon túl a külföldiek által elkövetett erőszak, az iskolákban elkövetett támadások, a nők zaklatása és a különböző etnikai csoportok közötti konfliktusok is problémát jelentenek.
Egyes iskolákban a vallási konfliktusok mára mindennapossá váltak. Berlinben egy általános iskolai tanár elmondta, hogy hónapokig el kellett viselnie a „A melegek undorítóak” típusú sértéseket, és arról számolt be, hogy néhány muszlim diák azt mondta neki, hogy „szégyen a családra”, és „a pokolban fog kikötni”, egyikük pedig kijelentette: „Itt az iszlám az úr”.
Nyitókép: Markus Schreiber / POOL / AFP