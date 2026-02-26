Bukás bukás hátán: a migráns gyerekek szétverik a német oktatási rendszert

Meredeken emelkedik azoknak a németországi diákoknak a száma, akik kénytelenek megismételni az első osztályt. Ez a tendencia leginkább a migrációs háttérrel rendelkező gyerekek körében figyelhető meg, akiknél gyakoriak a nyelvi akadályok és a korai gyermekkori felkészültség hiánya – olvasható a Remix News oldalán.

A dortmundi Nordmarkt általános iskolában az első osztályosok riasztóan magas, 97 százalékos aránya kénytelen megismételni az első osztályt, számolt be a Focus magazin. A késedelem fő okai között szerepel az alapvető készségek hiánya és az a tény, hogy sok gyermek „alig beszél németül”.

Németország-szerte több mint 41 ezer első osztályos ismételni kényszerül az első évfolyamot. A migráns háttérrel rendelkező gyermekek – különösen azok, akik nem jártak iskolai előkészítőbe – érintettek a leginkább.