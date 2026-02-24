Szíriai menekültek elárulták az újságírónak: olyanok akarnak lenni, mint kukacok a fában, hogy összeomoljon Németország

A Nyugat és Kelet-Európa közötti különbségről is beszélt: „Tíz év után jöttem el újra Budapestre és nem is tudjátok micsoda mennyországban éltek!” – utalva arra, hogy Magyaroszág nem engedte be közel-keleti migránsokat.

Sayfo Omar elmondta a Muszlim Testvériségről, hogy a szervezet újrakeretezte az arab-izraeli konfliktust, és etnikai alapról átemelték és muszlim keretrendszert adtak neki. Ez az oka, hogy az európai muszlimok olyan hevesen tüntetnek Gáza mellett, mert vallási alapon tekintenek a konfliktusra.

Zvi Yehezkeli beszélt a „dawa” elvről, amelynek alapja, hogy a muszlimok a demokrácia adta lehetőségeket kihasználva politikai hatalomra tesznek szert a nyugati országokban. Az újságíró elmondta: ironikus módon a muszlimoknak sokkal nagyobb a szabadsága vallási szempontból is a Nyugaton, mint a Közel-Keleten és ezt arra használják, hogy radikalizálódjanak.

Az újságíró elmesélte, hogy egy dokumentufilmje forgatása alatt két szíriai menekülttel elment egészen Berlinig: „amint beléptünk Németországba ezt mondták nekem: »olyanok leszünk, mint a kukac a fában, és akkor összeomlanak a németek.”

Yehezkeli elmondta egy izraeli-arab poltikus történetét is, aki Németországban tanult és ott azt tapasztalta, hogy muszlim bevándorlók az egyetemeken „kufároknak” tartják a németeket, és mélyen lenézik őket. Az újságíró szerint ez a hozzáállás a nyugatiakhoz teljesen általános. Például azokat a baloldali aktivistákat, akik szövetséget kötnek a különböző muszlim szervezetekkel azokat is lenézik és hasznos idiótának tartják.