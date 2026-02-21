Nemcsak nyolcezer méteren élhet át kalandokat az ember – Benedikt Böhn hegymászó a Mandinernek

A kaland utáni éhség. Korábban hivatásos terepfutó voltam, amit nagyon szerettem. Sok mindenre megtanított az a sport, aminek a későbbi karrierem során is hasznát tudtam venni. Nemcsak hegymászóként, hanem az üzletben is: megtanultam mit jelent a fegyelem, hozzászoktam a kilélezett helyzetekhez, fejlesztettem az akaraterőmet.

Mindig nagyon vonzott, hogy mi van a csúcsok másik oldalán. Mindig mikor felnéztem a hegyekre elfogott az érzés, hogy fel szeretném fedezni, mi van a túloldalon. S ez inspirált, hogy meglássam mi is van ott.

Beszélne kicsit arról mit is jelent az a „speed style”/gyorsasági módszer, amivel hegyet mászik?

A sebességi hegymászás leginkább arról szól, hogy rekordidő alatt megmásszuk a világ legmagasabb csúcsait. Fontos leszögezni, hogy nem a rekord a lényeg. Véletlenül rekord lett belőle, de a cél az volt, hogy adunk magunknak egy előre meghatározott időkeretet, hogy aztán így csökkentsük a halálzónában való kockázatunkat.