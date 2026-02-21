Ft
Ft
6°C
-4°C
Ft
Ft
6°C
-4°C
02. 21.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 21.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
alpinista benedikt böhm extrém alpinista csúcs kockázat hegymászás

Nemcsak nyolcezer méteren élhet át kalandokat az ember – Benedikt Böhn hegymászó a Mandinernek

2026. február 21. 12:13

Nyolcezer méter fölött nincsenek hősök, az ember csak magát mentheti meg – mondta a német hegymászó egy előadásában. Benedikt Böhmmel arról beszélgettünk, hogy mit tanul az ember saját magáról, ha a hóval, a hideggel, és a jéggel küzd az embert, és ezt a tudást hogyan tudja felhasználni a mindennapokban.

2026. február 21. 12:13
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Benedikt Böhm extrém alpinista, vállalkozó és három gyermek édesapja, aki a világ legmagasabb csúcsait mászta meg mesterséges oxigén nélkül, sebességre optimalizált stratégiával, cégvezetőként pedig ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazza: a döntések minőségét a kockázat és az idő viszonyában méri. Böhm a Mathias Corvinus Collegium meghívására érkezett Budapestre, ahol az előadása előtt készítettünk vele interjút. 

Benedikt Böhm/benediktboehm.com
Benedikt Böhm/benediktboehm.com

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Tovább a cikkhezchevron

Mi inspirálta arra, hogy hegymászó legyen? 

A kaland utáni éhség. Korábban hivatásos terepfutó voltam, amit nagyon szerettem. Sok mindenre megtanított az a sport, aminek a későbbi karrierem során is hasznát tudtam venni. Nemcsak hegymászóként, hanem az üzletben is: megtanultam mit jelent a fegyelem, hozzászoktam a kilélezett helyzetekhez, fejlesztettem az akaraterőmet. 

Mindig nagyon vonzott, hogy mi van a csúcsok másik oldalán. Mindig mikor felnéztem a hegyekre elfogott az érzés, hogy fel szeretném fedezni, mi van a túloldalon. S ez inspirált, hogy meglássam mi is van ott.

Beszélne kicsit arról mit is jelent az a „speed style”/gyorsasági módszer, amivel hegyet mászik?

A sebességi hegymászás leginkább arról szól, hogy rekordidő alatt megmásszuk a világ legmagasabb csúcsait. Fontos leszögezni, hogy nem a rekord a lényeg. Véletlenül rekord lett belőle, de a cél az volt, hogy adunk magunknak egy előre meghatározott időkeretet, hogy aztán így csökkentsük a halálzónában való kockázatunkat.

Minél több időt töltesz a halálzónában annál veszélyesebb, minél gyorsabb vagy annál jobban csökkented a kockázatot. 

Mi 18-24 órát vettünk időkeretnek, és nem pedig a megszokott 3-4 napot. Az utóbbi az-az úgynevezett hagyományos stílus, ahol három, négy, öt napba telik a fel- és lejutás, és mi azt mondjuk, hogy ezt drasztikusan csökkentjük. Ezt kiegészítő oxigén nélkül tesszük. És csak fel és le, nagyon gyorsan, és csak nagyon rövid időt töltünk a halálzónában. Ez használható más terülteken is. 

A gyorsaság valójában nem hektikus, hanem harmonikus. A sietség akkor tesz hektikussá, ha nem vagy felkészülve. A siker 80%-a a felkészülés, a maradék 20% pedig a rugalmasság.

Mi évekig készültünk, fizikálisan, technikailag és mentálisan is. A techinika részt szó szerint kell érteni, mert a Dynafit nevű felszerelés céget vezettem, amely saját ruházatot és eszközöket gyártott nekünk. Minden apró részletet kidolgoztunk, hogy gyorsabban tudjunk haladni.

A gyorsaság művészet. 

Megszállottan kell foglalkozni minden apró részlettel, és akkor tudsz gyors lenni egy adott helyzetben. A gyorsaság sem a hegyen, sem az üzleti életben nem azt jelenti, hogy futsz 100 métert és vége. Végig vannak kíhívások, hiszen a csúcs után is koncentrálni kell és le kell jutni, mert a legtöbben lefelé halnak meg. 

A TEDx előadásában beszélt arról, hogy a hegymászás sok olyan bölcsességre megtanította, amit más területen is lehet használni. Mondana néhány példát, hogy mire tanította meg a hegy?

Sok tanulságot szereztem az életre és az üzleti életre vonatkozóan is. Éppen egy könyvet írok, amelynek a címe „Summit Codes” (A hegycsúcs szabályai), amibe azokat a dolgokat gyűjtöm össze, amiket az évek során megtanultam. Az első és legfontosabb dolog az a: tisztánlátás, az érthetőség. Mind érzelmi, mint vezetői szempontból nagyon fontos ez. Az egyik legnagyobb hiba, amit valaha elkövettem a hegyen, az-az volt, hogy nem tisztáztuk a dolgokat a halálzónába való belépés előtt. Vagyis, hogy miként tudunk együttműködni, beszéljünk a félelmeinkről, mik a közös célok, merre akarunk menni. Ehhez az kell, hogy kialakítsunk egy közös célt, amiről egyezség is születik köztünk. Én elkerültem ezt, mert féltem, hogy megijesztem vagy megbántom a társam, ha olyanokról beszélek vele, hogy mi történik, ha eltöröm a lábam, vagy ő eltöri a lábát, vagy ha valamelyikünk meghalna, mi lesz ha valamelyikünknek ott kell hagynia a másikat. Inkább nem beszéltünk róla. Soha nem lehet tökéletesen tisztázni a dolgokat, sem üzletben, sem párkapcsolatban, mert mindig változnak a dolgok.

A másik dolog az, hogy a válság kihasználása. Néha tehát szükségünk van egy kis válságra ahhoz, hogy megértsük, mi is az igazán fontos.

A hegyen az ember arra kell gondoljon: Mire van igazán szükségünk a túléléshez? Mi tesz minket gyorsabbá? Mi az, ami igazán fontos? Ami nem fontos, azt le kell vágni. És itt minden apró részletre, minden csomóra, mindenre gondolok. 

Tehát néha szükségünk van ezekre a válságokra, mert különben nem jövünk rá, hogy mi a fontos. A hegyen ennek van egy gyakorlati része is, hiszen ahhoz, hogy gyorsak legyünk, könnyűnek kellett lennünk, ezért minden fölösleget le kellett vágnunk.

Mi volt a legnagyobb kihívás, amivel a hegyen szembesült? 

Nagyon sok kihívás ért, sokszor volt, hogy azt gondoltam: nem jutok le élve. De talán a legnagyobb seb, ami örökké velem marad, az az, hogy elvesztettem a legjobb barátomat 2014-ben egy közös expedíción Nepálban, ahol egy másik barátunkat is mellőlem sodort el egy lavina. Ez volt a legnehezebb pillanat.

Benedikt Böhm és legjobb barátja Basti Haad, akit 2014-ben veszített el egy közös nepáli túrán. Fotó: Benedikt Böhm

Visszatérve arra a kérdésre, hogy mi inspirálja az embereket a hegymászásra, felmerült bennem, hogy több ezer méter felett az emberek át tudják élni, azt mit is jelent az elemekkel harcolni. A rendkívül kényelmes világunkban a hegymászás egy olyan tevékenység, ami megismerteti az emberrel, amit az ősei sokkal jobban tudtak: mit is jelent túlélni a természetet. Mit gondol ez is része a motivációnak? 

Igen azt hiszem. Én is gyakran megkérdezem magamtól, hogy miért vonz. De azt gondolom, hogy benne van a génjeimben, és már gyerekként is vágytam a felfedezésre. Szerintem mindenkiben benne van, csak a modern társadalom eltompítja. A hegyek és a természet számomra mindig egyfajta iskola volt, ahol osztályozhattam magam és felfedezhettem ki is vagyok: mik a határaim, mire vagyok képes. De szerintem közvetlenül a küszöbünkön túl is várhatnak ránk kalandok. Nem kell feltétlenül valami kemény fizikai dolgokra gondolni, az ember csak felszállhat Budapesten a vonatra és elindulhat. Már az is segít felfedezni magunkat, ha úgy döntünk: itt az ideje kilépni a komfortzónánkból. 

Nyitókép: MCC

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. február 21. 13:23
» Mindig nagyon vonzott, hogy mi van a csúcsok másik oldalán.« Ezt megmondhatom felmászás nélkül is: általában lejtő.
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2026. február 21. 12:42
Minden tiszteletem a fickóé, de Reinhold Messner, Hans Kammerlander, Peter Habeler,...már ötven éve megcsinálták ezeket a bravúrokat, serpák, oxigén nélkül. De akkor még nem volt Goretex, GPS, LED lámpa, fűthető bakancs, műholdas telefon, készenlétben álló helikopter.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 21. 12:32
Csak arra kell nagyon ugyelni ,hogy a HEGY nem olyan mint az asszony , aki megbocsajt ha felrelepsz !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!