Megdöbbentő, mit művel a forint – most érdemes átváltani a nyaralópénzt!

Óriásit hajrázott szerdán a forint, de aztán valami egészen váratlan történt
Elképesztő ütemben erősödött szerda reggel a forint, jó ideig azt lehetett várni, hogy újabb támaszokat tör át az árfolyam, de kora délutánra visszakorrigált a jegyzés.
A keddi kamatvágás után emelkednie kellett volna az árfolyamnak, de ehelyett furcsa mód lefelé indult és két éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Hamarosan egy fontos szintet tesztelhet a forint.
Két éves csúcsára erősödött a forint árfolyama az euróval szemben szerda délre. Egy euró szerda délben 376,4 forintot ért a nemzetközi piacokon, ilyen utoljára pedig 2023 őszén volt.
A forint erősödése azért is megdöbbentő, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden kamatot vágott, amely értelmében gyengülnie kellett volna az árfolyamnak, miután az alapkamat mértéke az eddigi
csökkent. Utánajártunk, mi is lehet a háttérben.
A furcsaságra Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is rámutatott. Mint a Mandinernek elárulta: elsőre meglepetésnek hathat, hogy a forint erősödését látjuk, a jegybanki kamatcsökkentésnek alapvetően gyengítő hatással kellene lennie az árfolyamra. A piac ugyanakkor már nagyrészt beárazta a kamatvágást, így nem okozott meglepetést. Emellett a jegybank legfontosabb üzenetei is a jelek szerint célba értek, nem kezd kamatcsökkentési ciklusba a monetáris tanács, továbbra is fennmarad az adatvezérelt döntéshozatal, illetve a türelmes és megfontolt monetáris politika.
Vagyis nem következett be 180 fokos fordulat a jegybanknál, amely forintgyengülést hozott volna. Segítette a forint erősödését, hogy a dollár is gyengült némiképp az euróval szemben az elmúlt nap során, amely a régiós devizák árfolyamában is felértékelődést hozott.
A forint várhatóan a következő időszakban is a 375-380-as sávon belül ingadozhat az MGFÜ elemzőinek várakozása szerint. A 380-as szint az elmúlt hetekben erős támasznak bizonyult a geopolitikai feszültségek, a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktusok között.
„A további erősödéshez elsősorban a 375-ös ellenállást kellene letörnie a forintnak az euróval szemben. Ehhez viszont valami nagyobb történésnek, pozitív sokknak kellene bekövetkeznie, ilyen lehetne az orosz-ukrán háború lezárása vagy a Fed részéről a kamatvárakozások jelentős mérséklődése. A magyar gazdaság szempontjából ugyanakkor a stabil árfolyam a legjobb opció továbbra is, az biztosítja a leginkább kiszámítható gazdasági környezetet, amire a háztartásoknak, valamint a vállalatoknak is nagy szükségük van. Kiemelendő ezen felül, hogy az inflációs folyamatok esetében is azt láthatjuk, hogy a tavalyi év második felében kezdődő forinterősödés még nem gyűrűzött be teljesen a fogyasztói árakba, még változatlan árfolyam mellett is a korábbi kedvező trend inflációmérséklő hatása fennmaradhat” – tette hozzá Molnár Dániel.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az újabb forinterősödési hullám miatt a rövid távú indikátorok már nem felfelé mutatnak, így a technikai képből annyi biztosan kivehető, hogy trendszerű elmozdulás jöhet a következő időszakban. A 375-376-os támasz-zóna letörése esetén 373-nál, majd 370-nél lehetnek újabb megállók. Felül a 378,50-es, illetve a 380-as szintek képeznek ellenállásokat.
Az elemzők szavai alapján tehát érdemes lehet most megfontolni, hogy esetleg már február végén, március elején átváltsuk euróba a külföldi nyaralásra szánt pénzt, hiszen az árfolyam várhatóan ennél a 375-380 közötti szintnél stabilizálódik, ha viszont valami probléma, újabb geopolitikai konfliktus üt be, el is indulhat felfelé.
Bár Varga Mihály határozottan kijelentette, hogy az MNB nem kezd kamatcsökkentési ciklusba, sok elemző úgy véli, március még kiváló időpont lehet egy újabb vágásra, majd néhány hónapra felhagyhatna a jegybank ezzel. Molnár Dániel szerint a márciusi kamatvágás hatása kapcsán is a kérdés az lesz, hogy hogyan értékeli a jegybanki kommunikációt a piac. A februári inflációs adat döntő tényező lesz ebből a szempontból, ha ismételten a várakozások alatti mutatót publikál a KSH, miközben a nemzetközi környezet is kedvezően alakul, akkor várhatóan a piac továbbra sem kérdőjelezi majd meg a jegybanki irányvonalat, a szigorúság fennmaradását és az adatvezérelt döntéshozatalt.
Varga Zoltán is úgy látja, hogy a forinterősödést segítette a jegybanki kommunikáció, mely továbbra is óvatos maradt, ugyanakkor egyáltalán nem lehet kizárni, hogy márciusban újabb kamatvágás jön, mivel az inflációs kilátások kedvezőek, és az erős forint is tágítja a jegybank mozgásterét a monetáris lazítás irányába.
Amennyiben az árfolyam stabil marad a következő hetekben, elképzelhető, hogy az újabb, márciusi kamatvágás sem okoz drámai forintgyengülést.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán