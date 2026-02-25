Ft
02. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
forint árfolyam csúcs euró

Megdöbbentő, mit művel a forint – most érdemes átváltani a nyaralópénzt!

2026. február 25. 12:01

A keddi kamatvágás után emelkednie kellett volna az árfolyamnak, de ehelyett furcsa mód lefelé indult és két éves csúcsra erősödött az euróval szemben. Hamarosan egy fontos szintet tesztelhet a forint.

2026. február 25. 12:01
null
Ferentzi András

Két éves csúcsára erősödött a forint árfolyama az euróval szemben szerda délre. Egy euró szerda délben 376,4 forintot ért a nemzetközi piacokon, ilyen utoljára pedig 2023 őszén volt.

A forint az euróval szemben komoly erősödést mutatott be szerda délelőtt (Forrás: Tradingeconomics.com)
A forint az euróval szemben komoly erősödést mutatott be szerda délelőtt (Forrás: Tradingeconomics.com)

 

A forint erősödése azért is megdöbbentő, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden kamatot vágott, amely értelmében gyengülnie kellett volna az árfolyamnak, miután az alapkamat mértéke az eddigi 

  • 6,5 százalékról 
  • 6,25 százalékra 

csökkent. Utánajártunk, mi is lehet a háttérben.

Kilőtt a forint árfolyama

A furcsaságra Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője is rámutatott. Mint a Mandinernek elárulta: elsőre meglepetésnek hathat, hogy a forint erősödését látjuk, a jegybanki kamatcsökkentésnek alapvetően gyengítő hatással kellene lennie az árfolyamra. A piac ugyanakkor már nagyrészt beárazta a kamatvágást, így nem okozott meglepetést. Emellett a jegybank legfontosabb üzenetei is a jelek szerint célba értek, nem kezd kamatcsökkentési ciklusba a monetáris tanács, továbbra is fennmarad az adatvezérelt döntéshozatal, illetve a türelmes és megfontolt monetáris politika. 

Vagyis nem következett be 180 fokos fordulat a jegybanknál, amely forintgyengülést hozott volna. Segítette a forint erősödését, hogy a dollár is gyengült némiképp az euróval szemben az elmúlt nap során, amely a régiós devizák árfolyamában is felértékelődést hozott.

Mi lesz a következő hetekben?

A forint várhatóan a következő időszakban is a 375-380-as sávon belül ingadozhat az MGFÜ elemzőinek várakozása szerint. A 380-as szint az elmúlt hetekben erős támasznak bizonyult a geopolitikai feszültségek, a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktusok között. 

„A további erősödéshez elsősorban a 375-ös ellenállást kellene letörnie a forintnak az euróval szemben. Ehhez viszont valami nagyobb történésnek, pozitív sokknak kellene bekövetkeznie, ilyen lehetne az orosz-ukrán háború lezárása vagy a Fed részéről a kamatvárakozások jelentős mérséklődése. A magyar gazdaság szempontjából ugyanakkor a stabil árfolyam a legjobb opció továbbra is, az biztosítja a leginkább kiszámítható gazdasági környezetet, amire a háztartásoknak, valamint a vállalatoknak is nagy szükségük van. Kiemelendő ezen felül, hogy az inflációs folyamatok esetében is azt láthatjuk, hogy a tavalyi év második felében kezdődő forinterősödés még nem gyűrűzött be teljesen a fogyasztói árakba, még változatlan árfolyam mellett is a korábbi kedvező trend inflációmérséklő hatása fennmaradhat” – tette hozzá Molnár Dániel. 

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az újabb forinterősödési hullám miatt a rövid távú indikátorok már nem felfelé mutatnak, így a technikai képből annyi biztosan kivehető, hogy trendszerű elmozdulás jöhet a következő időszakban. A 375-376-os támasz-zóna letörése esetén 373-nál, majd 370-nél lehetnek újabb megállók. Felül a 378,50-es, illetve a 380-as szintek képeznek ellenállásokat.

Az elemzők szavai alapján tehát érdemes lehet most megfontolni, hogy esetleg már február végén, március elején átváltsuk euróba a külföldi nyaralásra szánt pénzt, hiszen az árfolyam várhatóan ennél a 375-380 közötti szintnél stabilizálódik, ha viszont valami probléma, újabb geopolitikai konfliktus üt be, el is indulhat felfelé. 

Márciusban újrázhat a jegybank

Bár Varga Mihály határozottan kijelentette, hogy az MNB nem kezd kamatcsökkentési ciklusba, sok elemző úgy véli, március még kiváló időpont lehet egy újabb vágásra, majd néhány hónapra felhagyhatna a jegybank ezzel. Molnár Dániel szerint a márciusi kamatvágás hatása kapcsán is a kérdés az lesz, hogy hogyan értékeli a jegybanki kommunikációt a piac. A februári inflációs adat döntő tényező lesz ebből a szempontból, ha ismételten a várakozások alatti mutatót publikál a KSH, miközben a nemzetközi környezet is kedvezően alakul, akkor várhatóan a piac továbbra sem kérdőjelezi majd meg a jegybanki irányvonalat, a szigorúság fennmaradását és az adatvezérelt döntéshozatalt.

Varga Zoltán is úgy látja, hogy a forinterősödést segítette a jegybanki kommunikáció, mely továbbra is óvatos maradt, ugyanakkor egyáltalán nem lehet kizárni, hogy márciusban újabb kamatvágás jön, mivel az inflációs kilátások kedvezőek, és az erős forint is tágítja a jegybank mozgásterét a monetáris lazítás irányába. 

Amennyiben az árfolyam stabil marad a következő hetekben, elképzelhető, hogy az újabb, márciusi kamatvágás sem okoz drámai forintgyengülést.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

