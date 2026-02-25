Megdöbbentő, mit művel a forint – most érdemes átváltani a nyaralópénzt!

Vagyis nem következett be 180 fokos fordulat a jegybanknál, amely forintgyengülést hozott volna. Segítette a forint erősödését, hogy a dollár is gyengült némiképp az euróval szemben az elmúlt nap során, amely a régiós devizák árfolyamában is felértékelődést hozott.

Mi lesz a következő hetekben?

A forint várhatóan a következő időszakban is a 375-380-as sávon belül ingadozhat az MGFÜ elemzőinek várakozása szerint. A 380-as szint az elmúlt hetekben erős támasznak bizonyult a geopolitikai feszültségek, a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktusok között.

„A további erősödéshez elsősorban a 375-ös ellenállást kellene letörnie a forintnak az euróval szemben. Ehhez viszont valami nagyobb történésnek, pozitív sokknak kellene bekövetkeznie, ilyen lehetne az orosz-ukrán háború lezárása vagy a Fed részéről a kamatvárakozások jelentős mérséklődése. A magyar gazdaság szempontjából ugyanakkor a stabil árfolyam a legjobb opció továbbra is, az biztosítja a leginkább kiszámítható gazdasági környezetet, amire a háztartásoknak, valamint a vállalatoknak is nagy szükségük van. Kiemelendő ezen felül, hogy az inflációs folyamatok esetében is azt láthatjuk, hogy a tavalyi év második felében kezdődő forinterősödés még nem gyűrűzött be teljesen a fogyasztói árakba, még változatlan árfolyam mellett is a korábbi kedvező trend inflációmérséklő hatása fennmaradhat” – tette hozzá Molnár Dániel.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az újabb forinterősödési hullám miatt a rövid távú indikátorok már nem felfelé mutatnak, így a technikai képből annyi biztosan kivehető, hogy trendszerű elmozdulás jöhet a következő időszakban. A 375-376-os támasz-zóna letörése esetén 373-nál, majd 370-nél lehetnek újabb megállók. Felül a 378,50-es, illetve a 380-as szintek képeznek ellenállásokat.