Magyarország Európa élmezőnyében: Csehország és Lengyelország mögöttünk, a románok helyzete reménytelen

Az előrejelzések egy irányba mutatnak: idén elmozdul a holtpontról a magyar gazdaság
A növekedés 2-3 százalék körül alakulhat, emelkedő bérek és fellendülő beruházások jellemezhetik 2026-ot.
A forint erősödése miatt a magyar minimálbér értéke euróban számolva 18,5 százalékkal emelkedett, amivel egyetlen uniós tagállam sem tudott versenyezni, Romániában még csökkent is az értéke.
Érdekes elemzést tett közzé szerdán az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Cikkükben az EU-s minimálbér-helyzetet vizsgálták meg. Mint ismert: az Európai Unió 27 tagállama közül Finnországban, Svédországban, Dániában, Ausztriában és Olaszországban nincs érvényben az egész országra kötelező minimális bérszint.
Évek óta a minimálbér bővülési üteme közel egybevág az éves átlagos kereset-növekedéssel, így egyfajta referenciapontként szolgál. Ez alapján a legalacsonyabb fizetések idei változási üteméből következtetni lehet a teljes bérdinamikára. Rámutattak:
a felsorolt államokat leszámítva a 11 százalékos magyar minimálbér-emelkedés a fennmaradó 22 ország közül a negyedik legmagasabb.
Az Európai Bizottság által felügyelt Eurostat adatbázisa szerint a forintárfolyam tavalyi 7-9 százalékos erősödése miatt a magyar minimálbér euróban számolva ennél is nagyobb mértékben, 18,5 százalékkal emelkedett. Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű.
A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll.
A cseh korona árfolyama közel 4 százalékkal, a lengyel zlotyi euróval szembeni cserearánya pedig 1,2 százalékkal javult, míg a román lej 2,2 százalékkal leértékelődött. Így összességében az euróban vezetett minimálbér Csehországban 11,2 százalékkal, Lengyelországban 4,4 százalékkal javult, az ismételten súlyos gazdasági problémákkal és magas államháztartási hiánnyal küzdő Romániában pedig 2,3 százalékkal romlott. Szomszédunkban a közel 10 százalékos drágulás megakadályozása érdekében a minimálbért idén nem emelték.
Az idei 11 százalékos emelés, illetve a forintárfolyam emelkedésének hatására a magyar minimálbér 838 euróra emelkedett.
A jelenlegi kormánypártok célkitűzése, hogy 2028-ra a legalacsonyabb fizetések elérjék az ezer eurós szintet. A legfrissebb, 2022-es felmérés szerint hazánkban csupán minden tizedik munkavállaló volt minimálbérre bejelentve.
