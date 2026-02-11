Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 11.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar minimálbér európai unió uniós tagállam euró minimálbér

Magyarország Európa élmezőnyében: Csehország és Lengyelország mögöttünk, a románok helyzete reménytelen

2026. február 11. 13:30

A forint erősödése miatt a magyar minimálbér értéke euróban számolva 18,5 százalékkal emelkedett, amivel egyetlen uniós tagállam sem tudott versenyezni, Romániában még csökkent is az értéke.

2026. február 11. 13:30
null

Érdekes elemzést tett közzé szerdán az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. Cikkükben az EU-s minimálbér-helyzetet vizsgálták meg. Mint ismert: az Európai Unió 27 tagállama közül Finnországban, Svédországban, Dániában, Ausztriában és Olaszországban nincs érvényben az egész országra kötelező minimális bérszint.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Évek óta a minimálbér bővülési üteme közel egybevág az éves átlagos kereset-növekedéssel, így egyfajta referenciapontként szolgál. Ez alapján a legalacsonyabb fizetések idei változási üteméből következtetni lehet a teljes bérdinamikára. Rámutattak: 

a felsorolt államokat leszámítva a 11 százalékos magyar minimálbér-emelkedés a fennmaradó 22 ország közül a negyedik legmagasabb.

Az Európai Bizottság által felügyelt Eurostat adatbázisa szerint a forintárfolyam tavalyi 7-9 százalékos erősödése miatt a magyar minimálbér euróban számolva ennél is nagyobb mértékben, 18,5 százalékkal emelkedett. Azon négy minimálbérrel rendelkező ország közül, amelyek nem tagjai az eurózónának, a magyar minimálbér fejlődése a legmagasabb mértékű.

A vásárlóerő változásának a vizsgálatához a minimálbér emelési ütemét korrigálni kell az infláció mértékével. Ugyanezen mutatóból elkészített rangsor alapján a 22 uniós tagállam közül 7,5 százalékkal hazánk az ötödik helyen áll.

Ezt is ajánljuk a témában

A cseh korona árfolyama közel 4 százalékkal, a lengyel zlotyi euróval szembeni cserearánya pedig 1,2 százalékkal javult, míg a román lej 2,2 százalékkal leértékelődött. Így összességében az euróban vezetett minimálbér Csehországban 11,2 százalékkal, Lengyelországban 4,4 százalékkal javult, az ismételten súlyos gazdasági problémákkal és magas államháztartási hiánnyal küzdő Romániában pedig 2,3 százalékkal romlott. Szomszédunkban a közel 10 százalékos drágulás megakadályozása érdekében a minimálbért idén nem emelték.

Az idei 11 százalékos emelés, illetve a forintárfolyam emelkedésének hatására a magyar minimálbér 838 euróra emelkedett. 

A jelenlegi kormánypártok célkitűzése, hogy 2028-ra a legalacsonyabb fizetések elérjék az ezer eurós szintet. A legfrissebb, 2022-es felmérés szerint hazánkban csupán minden tizedik munkavállaló volt minimálbérre bejelentve.

Nyitókép: Horváth Sebestyén/Oeconomus térképe, Eurostat adatok alapján

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Picnic Niki
•••
2026. február 11. 14:44 Szerkesztve
Ha a hazai devizaárfolyamot összehasonlítjuk a régiósakkal, szembetűnő a forint leértékelődése. Egy lengyel zlotyért lényegében ma ugyanannyi eurót lehet kapni, mint 20 éve, a cseh korona pedig nagymértékű erősödést tudott felmutatni (+24 százalékpont). A forintgyengülés 52%-os Vagyis hiába emelkedik nálunk a bér 18,5 %-ot , az infláció is egyre nagyobb, vagyis kb uott vagyunk, ahol a part szakad Arról nem is beszélve, kb 3 éve a gazdasági növekedés elhanyagolható, termelékenység kb. uakkora, de a bérek meg nőttek. Mindenkinek a fantáziájára bízom, h ez mit fog okozni. Azt' OV árstoppal védi a fogyasztókat, amit ő okozott. :D
Válasz erre
0
0
Interista
2026. február 11. 14:28
Szektások majd megmagyarázzák, hogy bezzegrománia jobb hely.
Válasz erre
1
1
Nagyhuba1
2026. február 11. 13:56
Nekem ez az elemzés tetszik,de nem egészen így látom. Volt már az euró nem is olyan régen 409 Ft is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!