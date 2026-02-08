Szokatlan dolgot tett Varga Mihály: ez várhat a forintra a közeljövőben

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ritka lépést tett: Varga Mihály kifejezetten kommentálta a forint árfolyamát. Ez szokatlan, hiszen a jegybankok általában kerülik az árfolyam közvetlen említését, nehogy árfolyamcélt tulajdonítsanak nekik az elsődleges inflációs cél mellett – írta a Világgazdaság. A szaúdi AlUla Conference for Emerging Market Economies elnevezésű eseményen – amelyet a helyi pénzügyminisztérium és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) közösen szervez, és a világ legmagasabb rangú pénzügyi vezetői vesznek részt – Varga Mihály kiemelte:

a bizonytalan globális környezetben különösen fontossá válnak a stabilitást erősítő tényezők, így a devizatartalékok is. Magyarország nemzetközi tartalékai jelenleg történelmi csúcson állnak, meghaladva az 56 milliárd eurót. Ez az egyik legfontosabb pillér a stabilitás szempontjából.

A másik kulcselemként a forint árfolyamának erősödését említette: az elmúlt évben a 410-es euró-forint szint környékéről a 380-as szint alá javult az árfolyam. Ezek az eredmények – tette hozzá – jól mutatják, hogy a szigorú monetáris politika kulcsszerepet játszik a pénzügyi stabilitás megőrzésében, az inflációs várakozások letörésében és a fenntartható inflációs cél elérésében.