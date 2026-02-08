Ft
02. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
forint árfolyam ekb varga mihály infláció világgazdaság imf mnb magyar nemzeti bank

Szokatlan dolgot tett Varga Mihály: ez várhat a forintra a közeljövőben

2026. február 08. 16:36

Az elemzők szerint fontos üzenetet küldött Szaúd-Arábiából a jegybank elnöke.

2026. február 08. 16:36
null

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ritka lépést tett: Varga Mihály kifejezetten kommentálta a forint árfolyamát. Ez szokatlan, hiszen a jegybankok általában kerülik az árfolyam közvetlen említését, nehogy árfolyamcélt tulajdonítsanak nekik az elsődleges inflációs cél mellett – írta a Világgazdaság. A szaúdi AlUla Conference for Emerging Market Economies elnevezésű eseményen – amelyet a helyi pénzügyminisztérium és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) közösen szervez, és a világ legmagasabb rangú pénzügyi vezetői vesznek részt – Varga Mihály kiemelte:

a bizonytalan globális környezetben különösen fontossá válnak a stabilitást erősítő tényezők, így a devizatartalékok is. Magyarország nemzetközi tartalékai jelenleg történelmi csúcson állnak, meghaladva az 56 milliárd eurót. Ez az egyik legfontosabb pillér a stabilitás szempontjából.

A másik kulcselemként a forint árfolyamának erősödését említette: az elmúlt évben a 410-es euró-forint szint környékéről a 380-as szint alá javult az árfolyam. Ezek az eredmények – tette hozzá – jól mutatják, hogy a szigorú monetáris politika kulcsszerepet játszik a pénzügyi stabilitás megőrzésében, az inflációs várakozások letörésében és a fenntartható inflációs cél elérésében.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a nemzetközi találkozók és párbeszédek is segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami növeli a kiszámíthatóságot és támogatja a globális stabilitást.

A jegybank elnök szerint a világgazdaság jelenleg egy szerkezeti átalakuláson megy keresztül: geopolitikai feszültségek, ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika reneszánsza hajtja ezt a folyamatot.

Mindezek miatt különösen fontos a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet, hogy az együttműködések fejlődhessenek.

A magyar jegybank elnök nyilatkozatát nem sokkal megelőzően zajlott le az Európai Központi Bank (EKB) ülése, ahol Christine Lagarde is kénytelen volt az euró árfolyamáról beszélni (mivel az erősödés nem kedvez az euróövezet exportjának, miközben az infláció már a 2 százalékos cél közelében jár). 

A Világgazdaság emlékeztetett, eközben Magyarországon is jelentősen csökkent az infláció, ami spekulációkat indított el az MNB esetleges kamatcsökkentéséről. A forint erősödésének említése a lap szerint jelzésértékű: az MNB nem akarja kockáztatni az eddigi eredményt, ugyanakkor nem zárja ki a jövőbeli lazítást sem, ha az infláció és az árfolyam szempontjából azt biztonságosnak látja.

Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 08. 17:24
csak ugyesen, okosan !
Válasz erre
1
0
Tegnap
•••
2026. február 08. 17:15 Szerkesztve
Na, ha a faszpianista meghallja, hogy Magyarországnak 56 milliárd devízatartaléka van, rögtön szól a pfizerkurvának, hogy arra ő igény tart, ideje egy kicsit megtömni az offshore számláját. Meg hát egy két aranybudira is szüksége lenne a haveroknak. A pfizerkurva szól a Webernek, az meg odafütyül a poloskának, hogy intezze. Ez történne, ha a szavazópolgárok elmennek pícézni, szavazás helyett áprilisban.
Válasz erre
4
0
balbako_
2026. február 08. 16:44
Varga Mihály pénzügyminiszterként és így jegybank elnökként is kiváló eredményeket tudhat maga mögött. Neve garancia a magyar monetáris politika ütőképességére, sikerességére.
Válasz erre
12
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!