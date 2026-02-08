Szokatlan dolgot tett Varga Mihály: ez várhat a forintra a közeljövőben

Meghozta az év első nagy döntését a jegybank, Varga Mihályék kijelölték az irányt
Megtartotta az év első ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium ezúttal sem változtatott az irányadó rátán.
Az elemzők szerint fontos üzenetet küldött Szaúd-Arábiából a jegybank elnöke.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ritka lépést tett: Varga Mihály kifejezetten kommentálta a forint árfolyamát. Ez szokatlan, hiszen a jegybankok általában kerülik az árfolyam közvetlen említését, nehogy árfolyamcélt tulajdonítsanak nekik az elsődleges inflációs cél mellett – írta a Világgazdaság. A szaúdi AlUla Conference for Emerging Market Economies elnevezésű eseményen – amelyet a helyi pénzügyminisztérium és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) közösen szervez, és a világ legmagasabb rangú pénzügyi vezetői vesznek részt – Varga Mihály kiemelte:
a bizonytalan globális környezetben különösen fontossá válnak a stabilitást erősítő tényezők, így a devizatartalékok is. Magyarország nemzetközi tartalékai jelenleg történelmi csúcson állnak, meghaladva az 56 milliárd eurót. Ez az egyik legfontosabb pillér a stabilitás szempontjából.
A másik kulcselemként a forint árfolyamának erősödését említette: az elmúlt évben a 410-es euró-forint szint környékéről a 380-as szint alá javult az árfolyam. Ezek az eredmények – tette hozzá – jól mutatják, hogy a szigorú monetáris politika kulcsszerepet játszik a pénzügyi stabilitás megőrzésében, az inflációs várakozások letörésében és a fenntartható inflációs cél elérésében.
Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a nemzetközi találkozók és párbeszédek is segítenek a jegybankoknak jobban megérteni egymás kereteit és korlátait, ami növeli a kiszámíthatóságot és támogatja a globális stabilitást.
A jegybank elnök szerint a világgazdaság jelenleg egy szerkezeti átalakuláson megy keresztül: geopolitikai feszültségek, ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika reneszánsza hajtja ezt a folyamatot.
Mindezek miatt különösen fontos a stabil makrogazdasági és pénzügyi környezet, hogy az együttműködések fejlődhessenek.
A magyar jegybank elnök nyilatkozatát nem sokkal megelőzően zajlott le az Európai Központi Bank (EKB) ülése, ahol Christine Lagarde is kénytelen volt az euró árfolyamáról beszélni (mivel az erősödés nem kedvez az euróövezet exportjának, miközben az infláció már a 2 százalékos cél közelében jár).
A Világgazdaság emlékeztetett, eközben Magyarországon is jelentősen csökkent az infláció, ami spekulációkat indított el az MNB esetleges kamatcsökkentéséről. A forint erősödésének említése a lap szerint jelzésértékű: az MNB nem akarja kockáztatni az eddigi eredményt, ugyanakkor nem zárja ki a jövőbeli lazítást sem, ha az infláció és az árfolyam szempontjából azt biztonságosnak látja.
Nyitókép forrása: MTI/Kocsis Zoltán
Ezt is ajánljuk a témában
Megtartotta az év első ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium ezúttal sem változtatott az irányadó rátán.
***