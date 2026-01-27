Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
varga mihály nemzeti bank jegybanki alapkamat mnb magyar nemzeti bank kamatdöntés

Meghozta az év első nagy döntését a jegybank, Varga Mihályék kijelölték az irányt

2026. január 27. 14:06

Megtartotta az év első ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa. A Varga Mihály jegybankelnök vezette grémium ezúttal sem változtatott az irányadó rátán.

2026. január 27. 14:06
null
Ferentzi András

Ahogyan előzetesen várható volt, változatlanul hagyta az alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa a keddi, idei első kamatdöntő ülésén. A jegybanki alapkamat ezzel maradt 6,5 százalékon. 

A jegybanki alapkamat alakulása 2015 eleje óta (Forrás: MNB)
A jegybanki alapkamat alakulása 2015 eleje óta (Forrás: MNB) 

Nem siet a jegybank

A döntés egybefügg azzal, amit az elemzők és a piacok is vártak, azaz bár idén már elindulhat a kamatvágások útján az MNB, de nem volt valószínűsíthető, hogy elsietik azt. A legtöbb elemző az első vágást valamikor a tavaszra, márciusra várja, addigra futnak be azok a mutatók, amelyek szükségesek a döntéshez. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Az infláció ugyanis jelenleg esésben van, decemberben 3,3 százalék volt, mostanra pedig akár már 3 százalék alá is benézhetett. 

Ezt is ajánljuk a témában

A forint is kifejezetten erős most a kamatdöntés pillanatában az euróval szemben a 381-es szint közelében mozgott az árfolyam. 

Az alapkamat mellett a kamatfolyosó sem változott egyébként. 

  • Az alsó széle 5,5 százalék,
  • a felső pedig 7,5 százalék maradt. 

Nem volt meglepetés

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint nem történt meglepetés, hiszen előzetesen is ezt lehetett várni. Mint rámutatott: az infláció ugyan decemberben az előzetes várakozásoknak megfelelően tovább lassult, amelyben az árrésstop kiterjesztése, valamint a forint árfolyamának erősödése is jelentős szerepet játszott, azonban több termékcsoport havi átárazása – kiemelten is a szolgáltatásoké – óvatosságra inthette a monetáris tanácsot. „Az év eleji átárazások mértéke kulcskérdés lesz idén is az inflációs folyamatokban, így alapjaiban határozza majd meg a jegybanki kamatpályát. A tavalyi jelentős áremelések kiesésével érdemben lassulhat az infláció üteme, azonban pont a decemberi adatok inthették óvatosságra a jegybankot, amely további adatokat várhat az inflációs folyamatok pontos feltérképezéséhez” – tette hozzá. 

Molnár szerint ugyanakkor a kamatcsökkentés ellenben akár még az első fél évben elindulhat, az év eleji inflációs adatok – és a nemzetközi környezet – függvényében már a februári vagy a márciusi ülésen, vagy a Fed politikájának jelentős változása esetén a júniusi ülés keretében. 

Összességében alappályájukon azzal számolnak, hogy év végéig 3 lépésben 5,75 százalékig mérséklődik az irányadó kamatszint az idei évben.  

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a kamatok csökkentése és szinten tartása mellett ugyanis egyaránt szólnak érvek. A lazítás mellett elsősorban az alacsonyabb infláció, a főbb régiós versenytársak lazább monetáris politikája szól. Ugyanakkor az inflációt tekintve látszódnak kockázatok is: az év eleji átárazások az árrésstopok esetleges kivezetése mellett a választásokhoz kapcsolódó fiskális lazítás jelent kockázatot. Nem szabad megfeledkezni a devizapiac stabilitásáról sem, amelyet a jegybank kulcskérdésnek tart és amely a választásokhoz közeledve volatilisabbá válhat – ennek nyomán talán érdemes lehet kivárni.

Mint fogalmazott: a mai ülésen nem hangzott el egyértelmű iránymutatás, ami alapján meg lehetne határozni, hogy mikor történik meg az első vágás. A kedvezőtlenebb folyamatok (energiaárak, magas várakozások, szolgáltatásárak) nyomán nőtt annak a valószínűsége, hogy februárban még nem lesz vágás. 

A márciusi kamatcsökkentés – amennyiben az adatok is azt indokolják – adná magát az új inflációs jelentés miatt, azonban ekkor a devizapiaci volatilitás a választások miatt magasabb lehet, így érdemes lehet még kivárni – de persze, hogy addig mi történik, az még a bejövő adatoktól nagyban függ majd. 

A mai döntés nyomán a forint erősödött, az árfolyam 380 alá is került, így a piac kamatcsökkentési várakozásai némileg enyhülhettek.

 

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. január 27. 16:18
A Forint stabil és az MNB-nek ez is a dolga.
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. január 27. 14:56
Repülőrajt 2.0, az első érdeklődés hiányában elmaradt.
Válasz erre
0
4
Chekke-Faint
2026. január 27. 14:53
Tria 2026. január 27 Ki lettél baszava..... Szívesen. A 73 kommented azt jelzi te voltál az egyik és most Tria vagy...DDD
Válasz erre
0
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 27. 14:52
A Matolcsy féle irány nagyon jó, de nála meg Kovács Petránál (Matolcsy Ádám) már van elég több milliárdos ingatlan és luxusautó. Most Misike kicsit másokat is kitöm.
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!