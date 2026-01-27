Meghozta az év első nagy döntését a jegybank, Varga Mihályék kijelölték az irányt

Nem volt meglepetés

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint nem történt meglepetés, hiszen előzetesen is ezt lehetett várni. Mint rámutatott: az infláció ugyan decemberben az előzetes várakozásoknak megfelelően tovább lassult, amelyben az árrésstop kiterjesztése, valamint a forint árfolyamának erősödése is jelentős szerepet játszott, azonban több termékcsoport havi átárazása – kiemelten is a szolgáltatásoké – óvatosságra inthette a monetáris tanácsot. „Az év eleji átárazások mértéke kulcskérdés lesz idén is az inflációs folyamatokban, így alapjaiban határozza majd meg a jegybanki kamatpályát. A tavalyi jelentős áremelések kiesésével érdemben lassulhat az infláció üteme, azonban pont a decemberi adatok inthették óvatosságra a jegybankot, amely további adatokat várhat az inflációs folyamatok pontos feltérképezéséhez” – tette hozzá.

Molnár szerint ugyanakkor a kamatcsökkentés ellenben akár még az első fél évben elindulhat, az év eleji inflációs adatok – és a nemzetközi környezet – függvényében már a februári vagy a márciusi ülésen, vagy a Fed politikájának jelentős változása esetén a júniusi ülés keretében.

Összességében alappályájukon azzal számolnak, hogy év végéig 3 lépésben 5,75 százalékig mérséklődik az irányadó kamatszint az idei évben.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a kamatok csökkentése és szinten tartása mellett ugyanis egyaránt szólnak érvek. A lazítás mellett elsősorban az alacsonyabb infláció, a főbb régiós versenytársak lazább monetáris politikája szól. Ugyanakkor az inflációt tekintve látszódnak kockázatok is: az év eleji átárazások az árrésstopok esetleges kivezetése mellett a választásokhoz kapcsolódó fiskális lazítás jelent kockázatot. Nem szabad megfeledkezni a devizapiac stabilitásáról sem, amelyet a jegybank kulcskérdésnek tart és amely a választásokhoz közeledve volatilisabbá válhat – ennek nyomán talán érdemes lehet kivárni.