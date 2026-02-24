Meglépte a jegybank, elkezdett csökkenni az alapkamat

Váratlan döntést hozott a jegybank: csaknem másfél év után ismét csökkentett az alapkamat mértékén a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A Varga Mihály jegybankelnök vezette monetáris tanács kedden 25 bázisponttal csökkentette az irányadó ráta mértékét, ezzel

2024. szeptembere után 6,25 százalékra csökkent az alapkamat.

A döntés, bár váratlan, volt előjele, hiszen januárban rendkívül jó adat érkezett az inflációról, 2,1 százalékra csökkent a fogyasztói áremelkedés mértéke. A forint is kifejezetten erős volt az elmúlt hetekben, február eleje óta az euróval szembeni árfolyam a 380-as szint alatt mozgott. A döntés értelmében a kamatfolyosó is lefelé mozdult ugyancsak 25 bázisponttal, 5,25 az alsó, és 7,25 a felső szintje.