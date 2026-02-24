Ft
varga mihály döntés mnb magyar nemzeti bank

Meglépte a jegybank, elkezdett csökkenni az alapkamat

2026. február 24. 14:01

Meghozta legfrissebb döntését a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa.

2026. február 24. 14:01
null

Váratlan döntést hozott a jegybank: csaknem másfél év után ismét csökkentett az alapkamat mértékén a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A Varga Mihály jegybankelnök vezette monetáris tanács kedden 25 bázisponttal csökkentette az irányadó ráta mértékét, ezzel 

2024. szeptembere után 6,25 százalékra csökkent az alapkamat. 

A döntés, bár váratlan, volt előjele, hiszen januárban rendkívül jó adat érkezett az inflációról, 2,1 százalékra csökkent a fogyasztói áremelkedés mértéke. A forint is kifejezetten erős volt az elmúlt hetekben, február eleje óta az euróval szembeni árfolyam a 380-as szint alatt mozgott. A döntés értelmében a kamatfolyosó is lefelé mozdult ugyancsak 25 bázisponttal, 5,25 az alsó, és 7,25 a felső szintje. 

A döntést 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti Varga Mihály, amelyről a Mandiner is beszámol majd. 

dundi-fan3
2026. február 24. 15:09
@pipa89 "A nemzeti vagyon megduplázódott [...]" Nominál vagy reálértéken? Ja, hogy nominál? 16 év alatt? A KSH által erősen torzított számokat használva is 92,8%-os volt az infláció a kérdéses időszakban. Ez pedig így reálértéken nézve igen szerény teljesítmény...
Válasz erre
0
8
pipa89
2026. február 24. 14:35
Megfeszül itt a PÉNZMAFFIA az internacionalista-jutalékos trollserege, annyira erőlködik. A nemzeti vagyon megduplázódott, no nem magától, a magyarok melójától és befizetett adójától, attól, amit ti elherdáltatok szarért-húgyért folytatólagosan! Soha nem volt ekkora az arany-és devizatartalék. A stratégiai energia állami kézben, ahogy a reptér és még sorolhatnám. Sikítsatok!
Válasz erre
7
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 24. 14:18
650 millárd kivétele után nem meglepő. Van már gyanúsított?
Válasz erre
2
10
belbuda
2026. február 24. 14:15
Készülnek a Tisza-kormányra…😉
Válasz erre
1
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!