Utoljára akkor volt ilyen Magyarországon, amikor Cristiano Ronaldo még a Realban focizott

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza a friss adatnál rámutatott: az infláció a jegybanki cél alá került, amire utoljára 2021. januárjában volt példa. Ez tehát mindenképpen egy siker, még akkor is, ha várhatóan a bázishatások miatt tavasszal a mostaninál nagyobb, esetleg a cél feletti inflációt látunk. A januári inflációs adat persze nem csak önmagáért fontos: a gazdaságban jellemző, hogy az áremelések legnagyobb része az év első hónapjaiban történik, azaz ennek mértéke irányt ad az év egészének inflációja szempontjából. Ez egyben azt is jelenti, hogy az első néhány hónap adata nagy hatást gyakorol az MNB döntéseire. A mai adat alapján az év eleji átárazások nem voltak különösebben erősek, sőt, kifejezetten alacsonyan alakultak,

ilyen alacsony januári havi alapú inflációt (0,3 százalék) ritkán látni.

Regős Gábor szerint a mai adat alapján az a fő kérdés, hogy mit tesz az MNB: „vág-e már februárban, megvárja a márciust, amikor is megjelenik az új inflációs jelentés és még többet tudunk az év eleji átárazásokról vagy megvárja az április vagy májusi kamatdöntő ülést, amikor is jobban látjuk a választások utáni pénzpiaci helyzetet és látjuk már azt is, hogy a fiskális lazítás nyomán megnövekvő kereslet hogyan befolyásolta az inflációt. Sokkal közelebb kerültünk egy februári lazításhoz, mindenesetre érdemes lesz figyelni a jegybanki kommunikációt, hogy az infláció értékelésében az alacsony szintet emeli ki vagy azt, hogy vannak olyan tényezők, amelyek óvatosságra intenek” – tette hozzá.

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője aláhúzta: a kedvező folyamatokban az árrésstopok, illetve a forint árfolyamának erősödése játszotta a legnagyobb szerepet. Kiemelendő továbbá, hogy az élelmiszerek esetében termelői oldalról sem látható árnyomás, a mezőgazdasági termékek termelőiár-indexei a tavalyi év végén már érdemi ármérséklődést jeleztek, miközben az élelmiszeripari termelői árak is csupán 2,4 százalékos növekedést mutattak decemberben.