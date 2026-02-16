Románia kritikus mélységbe zuhant – Magyarország pedig a sokak által irigyelt elitbe került

Csak két perc: videón a legdurvább ukrán fenyegetések Zelenszkijtől a rettegett ukrán őrnagyig
Magyarország katonai megszállásától a választási eredmények megtámadásáig – minden belefér az EU-s csatlakozást követelő ukrán megszólalók szerint.
Ráadásul tovább erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben.
Jól indult az év: az első hónapban tovább folytatódott az infláció dinamikus lassulása hazánkban. A KSH közlése szerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg tavaly decemberben 3,3 százalékos inflációt mértek – írja a Magyar Nemzet.
Januárban az élelmiszer-infláció éves alapon 1,3 százalékos volt, a szolgáltatások ára 5,0 százalékkal nőtt, a háztartási energiáért átlagosan 6,2 százalékkal kellett többet fizetni. Várakozások szerint a következő hónapokban folytatódhat az infláció lassulása, majd tavasztól enyhe gyorsulást láthatunk a mutatóban bázishatásokból eredően, és az év második felében ismét megközelítheti a 4 százalékot – mutatott rá a cikk.
Az Európai Unió inflációs rangsorában a magyar adat a felső harmad végén helyezkedik el, míg tavaly az egyik legnagyobb mértékű lassulást mutatta a 27 tagállam között.
Az idei év januárjában egy hónap alatt kismértékben, de tovább erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben – jelent meg az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány összeállításában.
Az EU tagországainak összevetésében is büszkék lehetünk az adatokra: a magyar infláció csökkent az egyik legnagyobb mértékben 2025-ben. Cipruson 2,8 százalékponttal, Magyarországon pedig 2,4 százalékponttal január és december között. Ezzel szemben Romániában 3,3 százalékponttal, Írországban 1,0 százalékponttal, illetve Luxemburgban 0,9 százalékponttal nőtt az inflációs mutató 2025-ben.
Fotó: Pixabay