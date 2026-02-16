Románia kritikus mélységbe zuhant – Magyarország pedig a sokak által irigyelt elitbe került

Jól indult az év: az első hónapban tovább folytatódott az infláció dinamikus lassulása hazánkban. A KSH közlése szerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg tavaly decemberben 3,3 százalékos inflációt mértek – írja a Magyar Nemzet.

Januárban az élelmiszer-infláció éves alapon 1,3 százalékos volt, a szolgáltatások ára 5,0 százalékkal nőtt, a háztartási energiáért átlagosan 6,2 százalékkal kellett többet fizetni. Várakozások szerint a következő hónapokban folytatódhat az infláció lassulása, majd tavasztól enyhe gyorsulást láthatunk a mutatóban bázishatásokból eredően, és az év második felében ismét megközelítheti a 4 százalékot – mutatott rá a cikk.