Friss kutatás: tovább javult a magyarok gazdasági közérzete – innen már nincs megállás

Friss kutatás: jelentősen javult a magyarok gazdasági közérzete
A magyar lakosság jóval pozitívabban tekint a jövőbe, mint ahogy a múltat értékeli – derül ki a Századvég konjunktúrakutatásából.
A Századvég Konjunktúrakutató újabb felmérést publikált.
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. februári felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásai tovább javultak, a konjunktúraindex +1,4 ponttal nőtt, elérve a −5,4-es értéket. Ez a legkedvezőbb lakossági indexérték 47 hónap óta. A vállalati hangulat szintén enyhén emelkedett, a mutató −9,8 pontra erősödött, ami a jövőbeni exportkilátások kedvezőbb megítélésének köszönhető. A lakossági várakozások legnagyobb pozitív elmozdulását a forint euróval szembeni jövőbeli árfolyama mutatta, míg a vállalatoknál a legmarkánsabb javulás az exportnövekedéssel kapcsolatos várakozásokban jelentkezett.
A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban. A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb, 3,3-ról 3,7 pontra nőtt, a gazdasági környezet érzékelése −13,6-ról −9,1-re, az inflációs folyamatok észlelése −46,3-ról −42,8-ra javult. Az anyagi helyzet megítélése enyhén romlott, −3,3-ról −3,6 pontra. A forint árfolyamával kapcsolatos várakozásokban jelentős, +9,5 indexpontos javulás történt, a megkérdezettek közel egyharmada szerint a forint nem változik, míg 31 százalékuk szerint erősödik.
A végzettség szerinti elemzésből kiderül, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek konjunktúraérzete a legkedvezőbb, 1,0 indexponttal, míg a középiskolai érettségivel rendelkezők mutatója −8,4 ponton állt. A szakiskolai és főiskolai/egyetemi végzettségűek körében egyaránt javulás figyelhető meg, bár kisebb mértékben.
A vállalati felmérés alindexeiben vegyes kép rajzolódott ki: az iparági és gazdasági környezet alindexe enyhén erősödött, miközben a termelési és üzleti környezet mutatója csökkent. A legnagyobb pozitív elmozdulás a vállalatok jövőbeni exportkilátásaiban jelentkezett, +6,8 indexponttal. Ágazati bontásban a mezőgazdaságban tapasztalták a legjobb konjunktúraérzetet, a kereskedelemben pedig a leggyengébbet. A februári adatok összességében a lakosság és a vállalatok körében is mérsékelt, de tartós javulást jeleznek a gazdasági várakozásokban.
A teljes elemzés ide kattintva olvasható el.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar lakosság jóval pozitívabban tekint a jövőbe, mint ahogy a múltat értékeli – derül ki a Századvég konjunktúrakutatásából.
Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP