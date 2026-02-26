Friss kutatás: tovább javult a magyarok gazdasági közérzete – innen már nincs megállás

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. februári felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásai tovább javultak, a konjunktúraindex +1,4 ponttal nőtt, elérve a −5,4-es értéket. Ez a legkedvezőbb lakossági indexérték 47 hónap óta. A vállalati hangulat szintén enyhén emelkedett, a mutató −9,8 pontra erősödött, ami a jövőbeni exportkilátások kedvezőbb megítélésének köszönhető. A lakossági várakozások legnagyobb pozitív elmozdulását a forint euróval szembeni jövőbeli árfolyama mutatta, míg a vállalatoknál a legmarkánsabb javulás az exportnövekedéssel kapcsolatos várakozásokban jelentkezett.

A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban. A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb, 3,3-ról 3,7 pontra nőtt, a gazdasági környezet érzékelése −13,6-ról −9,1-re, az inflációs folyamatok észlelése −46,3-ról −42,8-ra javult. Az anyagi helyzet megítélése enyhén romlott, −3,3-ról −3,6 pontra. A forint árfolyamával kapcsolatos várakozásokban jelentős, +9,5 indexpontos javulás történt, a megkérdezettek közel egyharmada szerint a forint nem változik, míg 31 százalékuk szerint erősödik.