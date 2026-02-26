Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság századvég konjunktúrakutató felmérés

Friss kutatás: tovább javult a magyarok gazdasági közérzete – innen már nincs megállás

2026. február 26. 12:35

A Századvég Konjunktúrakutató újabb felmérést publikált.

2026. február 26. 12:35
null

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026. februári felmérése szerint a lakosság gazdasági várakozásai tovább javultak, a konjunktúraindex +1,4 ponttal nőtt, elérve a −5,4-es értéket. Ez a legkedvezőbb lakossági indexérték 47 hónap óta. A vállalati hangulat szintén enyhén emelkedett, a mutató −9,8 pontra erősödött, ami a jövőbeni exportkilátások kedvezőbb megítélésének köszönhető. A lakossági várakozások legnagyobb pozitív elmozdulását a forint euróval szembeni jövőbeli árfolyama mutatta, míg a vállalatoknál a legmarkánsabb javulás az exportnövekedéssel kapcsolatos várakozásokban jelentkezett.

A lakossági konjunktúraindex négy alindexe közül három erősödött februárban. A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb, 3,3-ról 3,7 pontra nőtt, a gazdasági környezet érzékelése −13,6-ról −9,1-re, az inflációs folyamatok észlelése −46,3-ról −42,8-ra javult. Az anyagi helyzet megítélése enyhén romlott, −3,3-ról −3,6 pontra. A forint árfolyamával kapcsolatos várakozásokban jelentős, +9,5 indexpontos javulás történt, a megkérdezettek közel egyharmada szerint a forint nem változik, míg 31 százalékuk szerint erősödik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A végzettség szerinti elemzésből kiderül, hogy a legfeljebb általános iskolai végzettségűek konjunktúraérzete a legkedvezőbb, 1,0 indexponttal, míg a középiskolai érettségivel rendelkezők mutatója −8,4 ponton állt. A szakiskolai és főiskolai/egyetemi végzettségűek körében egyaránt javulás figyelhető meg, bár kisebb mértékben.

A vállalati felmérés alindexeiben vegyes kép rajzolódott ki: az iparági és gazdasági környezet alindexe enyhén erősödött, miközben a termelési és üzleti környezet mutatója csökkent. A legnagyobb pozitív elmozdulás a vállalatok jövőbeni exportkilátásaiban jelentkezett, +6,8 indexponttal. Ágazati bontásban a mezőgazdaságban tapasztalták a legjobb konjunktúraérzetet, a kereskedelemben pedig a leggyengébbet. A februári adatok összességében a lakosság és a vállalatok körében is mérsékelt, de tartós javulást jeleznek a gazdasági várakozásokban.

A teljes elemzés ide kattintva olvasható el. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. február 26. 13:06
A tiszaszar patkányok, meg a fattyaik rontják itt is a statisztikát..
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!