Friss kutatás: jelentősen javult a magyarok gazdasági közérzete

Megvizsgáltuk, hogy milyen monetáris és fiskális lépések vezethettek ehhez a trendfordulóban megmutatkozó lakossági konjunktúraérzet-javuláshoz. A kedvező folyamatot a következőkben éves, féléves és havi bázison is elemezzük”

– írják a Századvég elemzői.

Az idei év első felmérése során 2025 januárjához viszonyítva a konjunktúraindex 9,3 ponttal emelkedett – szögezik le, kiemelve: ebben az időszakban a forint euróhoz viszonyított jövőbeli árfolyamának indexe erősödött legjobban (+31,1 pont).

Emellett szignifikánsan emelkedett a jövő évi versenyképességet (+22,5 pont), a jövő évi gazdasági helyzetet (+22,3 pont), illetve a jövő évi inflációs várakozásokat mérő index is (+21,6 pont). Fontosnak tartották kiemelni: